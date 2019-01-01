Романтический ареол исторического местаЗдесь, в тени деревьев, вы услышите легенду о любви пастуха Ларса и нимфы Сильмии, увидите место последнего упокоения юной княгини из рода Чавчавадзе. Здесь, в бывшем имении барона А. Л. Николаи, вы увидите памятник независимости Финляндии и узнаете его удивительную «львиную историю». Вы увидите один из сюрпризов парка — Падающий камень и узнаете, с именем какого поэта Серебряного века связан Выборг. Место силыВы сможете загадать желание и посетить таинственный Грот желаний, пройдете мимо Плачущих скал, услышите предания Калевалы. Экскурсию ⛳ проводят Константин Филимонов или Козлова Ольга — специалисты по истории 📖 Выборга, профессиональные экскурсоводы. Откройте для себя очарование имения «Малая Финляндия» недалеко от Выборга, побывайте в «домашней загранице», и вы никогда не забудете этого путешествия. Важная информация• Экскурсия проводится индивидуально для мини-группы 1-5 человек при условии предварительного бронирования;

В случае отсутствия у клиентов транспортного средства, туристы вместе с гидом добираются от центра Выборга до парка Монрепо пешком или на рейсовом автобусе