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Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо

Петербургский к.
Петербургский к. – Гид из Выборга
Если вы устали от суеты и шума городской жизни, мы приглашаем вас окунуться в удивительный оазис тишины и карельской природы — Парк 🌳 Монрепо.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо

Что вы увидите

  • Грот желаний
  • плачущие скалы
  • падающий камень
  • склеп баронов Николаи
Романтический ареол исторического местаЗдесь, в тени деревьев, вы услышите легенду о любви пастуха Ларса и нимфы Сильмии, увидите место последнего упокоения юной княгини из рода Чавчавадзе. Здесь, в бывшем имении барона А. Л. Николаи, вы увидите памятник независимости Финляндии и узнаете его удивительную «львиную историю». Вы увидите один из сюрпризов парка — Падающий камень и узнаете, с именем какого поэта Серебряного века связан Выборг. Место силыВы сможете загадать желание и посетить таинственный Грот желаний, пройдете мимо Плачущих скал, услышите предания Калевалы. Экскурсию ⛳ проводят Константин Филимонов или Козлова Ольга — специалисты по истории 📖 Выборга, профессиональные экскурсоводы. Откройте для себя очарование имения «Малая Финляндия» недалеко от Выборга, побывайте в «домашней загранице», и вы никогда не забудете этого путешествия. Важная информация• Экскурсия проводится индивидуально для мини-группы 1-5 человек при условии предварительного бронирования;
  • В случае отсутствия у клиентов транспортного средства, туристы вместе с гидом добираются от центра Выборга до парка Монрепо пешком или на рейсовом автобусе
Что входит
  • Пешеходная экскурсия в сопровождении гида
Что не входит
  • Входные билеты в парк Монрепо:
  • Взрослый билет - 100 рублей
  • Лица от 16 до 18 лет – 50 рублей
  • Пенсионеры - 50 рублей
  • Лица до 16 лет (независимо от гражданства) и льготные категории граждан - бесплатно.
Начало
🚩 Вокзальная площадь г. Выборга
Место завершения
🏁 Рыночная площадь г. Выборга
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо
Индивидуальная экскурсия по парку Монрепо

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Петербургский к.
Петербургский к.
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