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Психология выборгского модерна

Оксана Ю.
Оксана Ю. – Гид из Выборга
Интерактивная экскурсия ⛳ в наблюдениях и впечатлениях.

Где вы поближе познакомитесь с образцами раннего и позднего модерна в архитектуре Выборга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Психология выборгского модерна
Психология выборгского модерна

Что вы увидите

  • Гранитный дворец Хакмана
  • Здание рынка
  • Дом Теслефф из горшечного камня
  • Несколько зданий финских банков
  • Доходные дома Москвина, Маркелова и Конконена
  • Дома акционерных обществ «Арина» и «Отсо»
  • Дом, где жили Ленин и Рерих
  • Школа
  • Дом страхового общества «Карьяла» и др.
Что Вас ждётМы увидим образцы раннего и позднего модерна, узнаем, что сохранилось в войну, но не дошло до наших дней, посчитаем животных и птиц на фасадах и узнаем, что осталось от первоначальных проектов, сохранившихся на бумаге. Что Вы узнаетеКак архитектура модерна влияет на горожанина. Желания обитателя бетонной коробки и жильца дома начала XX века. В чём проявлялась забота архитекторов о жителях. Эстетика vs функциональность. Почему архитектура модерна порождает гениев и успешных людей. Как экскурсия ⛳ отразится на ВасПо итогам экскурсии 🧭 ощутите многообразие модерна в Выборге и прочувствуете его мощь и силу влияния на вас лично. Научитесь воспринимать архитектуру с разных сторон, а не только как застывшую музыку. Сможете лучше понимать и чувствовать архитектуру города, обращать внимание на то, что раньше не замечали.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обед
Начало
🚩 Рыночная площадь, у Круглой башни
Место завершения
🏁 Угол Ленинградского шоссе, 3
Психология выборгского модерна
Психология выборгского модерна
Психология выборгского модерна
Психология выборгского модерна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ю.
Оксана Ю.
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