Что Вас ждётМы увидим образцы раннего и позднего модерна, узнаем, что сохранилось в войну, но не дошло до наших дней, посчитаем животных и птиц на фасадах и узнаем, что осталось от первоначальных проектов, сохранившихся на бумаге. Что Вы узнаетеКак архитектура модерна влияет на горожанина. Желания обитателя бетонной коробки и жильца дома начала XX века. В чём проявлялась забота архитекторов о жителях. Эстетика vs функциональность. Почему архитектура модерна порождает гениев и успешных людей. Как экскурсия ⛳ отразится на ВасПо итогам экскурсии 🧭 ощутите многообразие модерна в Выборге и прочувствуете его мощь и силу влияния на вас лично. Научитесь воспринимать архитектуру с разных сторон, а не только как застывшую музыку. Сможете лучше понимать и чувствовать архитектуру города, обращать внимание на то, что раньше не замечали.