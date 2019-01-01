Окунемся в историю 📖 российского Выборга, города с европейской архитектурой. Попадем на остров 🏝️ со средневековой крепостью — Выборгским замком, прогуляемся по его мостовым. Посетим Рыночную площадь с Круглой башней, один из символов города. Пройдем по улице Водяной заставы с Часовой башней. Сделаем памятные фото у памятника Петра I на Петровской горе. Осмотрим Петровскую и Ратушную площадь, целую плеяду соборов: Доминиканский, Кафедральный, святого Петра и Павла.

Посетим скалистый парк 🌳 Монрепо. Полюбуемся таинственными гротами, пройдем по тропинкам и мостикам. Увидим таинственный замок 🏰 Людвигштайн на острове, окруженным со всех сторон водой. Обелиск братьям Броглио, статую Вяйнямейнена, героя эпоса Калевалы и павильон над источником «Нарцисс».