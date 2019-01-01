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Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу

5
3 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Выборга
Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу
Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу

Что вы увидите

  • Выборгский замок
  • парк "Монрепо"
  • Старый город
Окунемся в историю 📖 российского Выборга, города с европейской архитектурой. Попадем на остров 🏝️ со средневековой крепостью — Выборгским замком, прогуляемся по его мостовым. Посетим Рыночную площадь с Круглой башней, один из символов города. Пройдем по улице Водяной заставы с Часовой башней. Сделаем памятные фото у памятника Петра I на Петровской горе. Осмотрим Петровскую и Ратушную площадь, целую плеяду соборов: Доминиканский, Кафедральный, святого Петра и Павла.
Посетим скалистый парк 🌳 Монрепо. Полюбуемся таинственными гротами, пройдем по тропинкам и мостикам. Увидим таинственный замок 🏰 Людвигштайн на острове, окруженным со всех сторон водой. Обелиск братьям Броглио, статую Вяйнямейнена, героя эпоса Калевалы и павильон над источником «Нарцисс».
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу
Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу
Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу
Расширенная пешеходная экскурсия по Выборгу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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