Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

Что вас ожидает

Европейский дух

Как прогуляться 👣 по улицам Таллина и Риги, не покидая России? Мы встретимся на Красной площади, которая хранит тайну кровавого колодца, и поговорим об основании Выборга шведами. Говоря о Скандинавии, мы затронем и финляндский период города — вы увидите библиотеку Алвара Аалто и познакомитесь с национальной финской архитектурой ХХ века.

Городские легенды

В ходе экскурсии 🧭 мы будем перемещаться во времени. После библиотеки через центральный Парк-Эспланада, богатый удивительными скульптурами, вы попадете на Соборную площадь, которая выведет нас к местной аллее славы. Вы узнаете о советском и современном Выборге, услышите о Выборгском кинофестивале и ежегодных встречах реконструкторов, а также отыщете желтый трамвай, поставленный на исторические рельсы. А в завершение мы подойдем к Выборгскому замку и поговорим о военном зодчестве и средневековом быте.

Организационные детали