Еще несколько необычных экскурсий в Выборге

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Выборг: первая встреча

Открыть легенды и истории города, следуя через средневековый колорит к финской архитектуре XX века

Валентина
Валентина – экскурсионное агентство из Выборга
Выборг — город 🏙️ контрастов.

Перелистывая страницы его истории 📖, мы совершим путешествие из средневековья в модернизм, любуясь главными достопримечательностями 🏛️.

Вы отыщете колоритные уголки старого города и услышите множество интересных фактов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча

Что вас ожидает

Европейский дух
Как прогуляться 👣 по улицам Таллина и Риги, не покидая России? Мы встретимся на Красной площади, которая хранит тайну кровавого колодца, и поговорим об основании Выборга шведами. Говоря о Скандинавии, мы затронем и финляндский период города — вы увидите библиотеку Алвара Аалто и познакомитесь с национальной финской архитектурой ХХ века.

Городские легенды
В ходе экскурсии 🧭 мы будем перемещаться во времени. После библиотеки через центральный Парк-Эспланада, богатый удивительными скульптурами, вы попадете на Соборную площадь, которая выведет нас к местной аллее славы. Вы узнаете о советском и современном Выборге, услышите о Выборгском кинофестивале и ежегодных встречах реконструкторов, а также отыщете желтый трамвай, поставленный на исторические рельсы. А в завершение мы подойдем к Выборгскому замку и поговорим о военном зодчестве и средневековом быте.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • После прогулки вы можете посетить библиотеку А. Аалто (бронирование экскурсий осуществляется заранее на сайте библиотеке) и Выборгский замок 🏰 (билеты приобретаются на месте в кассе, экскурсию ⛳ проводят местные гиды)
Начало и место завершения
🚩 на Красной площади у памятника Ленину
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча
Выборг: первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Валентина
Валентина
Привет! Я Валентина — ваш персональный помощник в организации туристического досуга в Выборге. Я работаю с профессиональными аккредитованными гидами, которые в своем большинстве являются коренными жителями или уже много лет проживают в Выборге. Мое агентство строго относится к соблюдению стандартов сервиса и приветствует обратную связь :) Добро пожаловать!
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