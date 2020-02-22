10 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Аутентичный Земун

Вы узнаете, почему некогда самостоятельный австро-венгерский городок стал частью сербской столицы. Пройдете по его мощеным улочкам, подниметесь на башню Тысячелетия и насладитесь видом на черепичные крыши Старого города, окруженные Дунаем и густыми лесами. Следом погуляете по уютной кинематографичной улице, где каждый дом похож на произведение искусства, и узнаете о людях, которые когда-либо здесь жили.

Идиллическая прогулка

На местном рынке вы сможете попробовать сезонные фрукты, овощи и орехи. А в самой вкусной пекарне города — сербскую выпечку. Немного перекусив, мы отправимся на прогулку по живописной набережной Земуна, где живут целые лебединые стаи. По пути вы увидите необычайно красивую православную церковь и оперный театр Мадлениум. Завершится прогулка в одном из бесчисленных кафе с национальной кухней, где я оставлю вас отдыхать и любоваться дунайскими просторами.