10 отзывов оставили туристы

Аутентичный Земун Вы узнаете, почему некогда самостоятельный австро-венгерский городок стал частью сербской столицы. Пройдете по его мощеным улочкам, подниметесь на башню Тысячелетия и насладитесь видом на черепичные крыши Старого города, окруженные Дунаем и густыми лесами. Следом погуляете по уютной кинематографичной улице, где каждый дом похож на произведение искусства, и узнаете о людях, которые когда-либо здесь жили.
Идиллическая прогулка На местном рынке вы сможете попробовать сезонные фрукты, овощи и орехи. А в самой вкусной пекарне города — сербскую выпечку. Немного перекусив, мы отправимся на прогулку по живописной набережной Земуна, где живут целые лебединые стаи. По пути вы увидите необычайно красивую православную церковь и оперный театр Мадлениум. Завершится прогулка в одном из бесчисленных кафе с национальной кухней, где я оставлю вас отдыхать и любоваться дунайскими просторами.
Организационные детали
Дополнительные расходы: еда, напитки и вход на смотровую площадку (200 динар).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Место встречи для начала — Театр Мадленианум.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Дарья. Мы с семьей живем в Белграде и всем сердцем любим Сербию. Главная цель моих экскурсий — очаровать вас городом, помочь прочувствовать его атмосферу и прикоснуться к сербской душе, а не засыпать фактами и сухими цифрами. С радостью покажу вам разные грани Белграда и расскажу о нем самое интересное!
Мы были в Белграде проездом, хотелось как можно больше охватить за день. Решили воспользоваться услугами экскурсовода и нисколько не пожалели. Экскурсия очень понравилась. Дарья очень приятный в общении человек! Я бы всем порекомендовала экскурсию с Дарьей!
Диана
15 февраля 2020
Совершенно спонтанно решила поехать в город и не ждать стыковку в 7 часов между рейсами! Путешествуйте на легке и физически и в душе)))), тогда мир улыбнётся вам!) я очень рада, что мир улыбнулся мне в лице чудесной Дарьи!!!! Очень приятная девушка, комфортно рядом с ней и уверенно себя чувствуешь ( для тех кто переживает или боится с незнакомыми людьми вот так вот вдруг в чужих государствах... ). Насколько я неутомимая, надо сказать, Дарья меня впечатлила очень масштабом увиденного и рассказанного; не думала я, что столько увижу за 7 часов грубо говоря!) погода была чудесная, но холодно, все же зима, и ее это ни чуть не смутило ни разу! Я заметила! Здорово это! Не суетилась нисколько ;однако, обошли мы ооочень многоооо!! И мне нравится что много где пешком!)))) очень здорово! Советую передвигаться максимально пешком и на автобусе, чтобы почувствовать все вокруг и людей, настроения. Встретила рано утром в аэропорту в 6 утра! Очень приятно! Очень очень! Она любит Сербию и любит влюблять в нее людей, которые рядом!!! Благодарность !!!!!!
Вера
15 февраля 2020
Очень приятная экскурсия! Даша пунктуальна, добра и очень отзывчива!! Утром в день экскурсии пришлось поменять время, Дарья пошла нам на встречу. Отвечала на любые вопросы, с любовью и добротой рассказала о городе, его истории. Это городок самобытный, отдельный от Белграда архитектурно, и атмосферно. Земун оставил самое тёплое, уютное и вкусное воспоминание!
Анна
13 января 2020
Очень понравилось. Рекомендую воспользоваться услугами экскурсовода. Любит Сербию
Artur
4 января 2020
Очень интересная экскурсия. Неожиданно, Земун оказался уютным европейским городком, абсолютно непохожим на Белград. Экскурсовод Дарья - очень позитивный и лёгкий в общении человек. Огромное спасибо за экскурсию!!!
Юлия
2 января 2020
Благодарим Дарью за прекрасно проведённую экскурсию! На одном дыхании, очень интересно!
Элла
21 декабря 2019
Спасибо Дарье за чудесную экскурсию, увлекательная и при этом простая подача материала, было интересно и подростку и маме, мы прониклись к Белграду и Сербии, буду всем рекомендовать приехать на week-end и воспользоваться сервисом Tripster!
Андрей
14 декабря 2019
Для меня важен контакт с Гидом. Дарья- замечательная, позитивная женщина, с которой интересно общаться, общаться и еще раз общаться. Прожив уже более 10 лет в Сербии, она понимает эту страну изнутри. Двух часов, к сожалению, мне не хватило) Рекомендую.
Юлия
22 ноября 2019
Если вы в Белграде, и вам уже приелся центр (если это возможно вообще), то вам пора в Земун! 🙂 Мой гид Дарья оказалась милой простой девушкой со своей историей о роли Сербии в её судьбе. Мне всегда интересен "русский взгляд" на ту страну, в которой нахожусь. Замечательно, когда общение с гидом складывается просто и непринуждённо. А когда вы обнимались со своим экскурсоводом последний раз? 🤭! А ещё Дарья поможет организовать ваш отдых в Сербии. А Земун хорош! Правда-правда! Не сомневайтесь!))
Владимир
24 сентября 2019
Замечательная экскурсия, побывали во всех значимых и при этом не типичных местах, в лёгкой обстановке прошла экскурсия. Очень рекомендую!
Творческая прогулка по неизведанным и атмосферным уголкам, спрятанным в самом центре города
Конечно, вы не будете слушать стихи два часа к ряду: идея прогулки — показать город глазами творческой натуры и передать вдохновленное его очарованием настроение. Вы побываете в скрытой обители дизайнеров, заглянете к последнему парфюмеру Белграда, отведаете лучшее мороженое и познакомитесь с сербской лирикой в уютном баре.
Прогуляться по австро-венгерскому Белграду, погрузиться в его атмосферу и узнать о привычках сербов
Белград — особенный город, ведь у него целых два исторических центра! Некогда австро-венгерский аутентичный городок Земун в середине 20 века стал районом столицы, но коренные жители ценят свою историю и с гордостью говорят: «Мы — земунцы!». Мы покормим лебедей на набережной Дуная, отдохнем в уютных скверах и увидим места, о которых знает не каждый местный.
Взглянуть на город с борта небольшого катера и погрузиться в расслабленный отдых на воде
Во все времена жизнь столицы Сербии Белграда была тесно переплетена с рекой. А точнее с двумя: Савой и Дунаем. Древний город был основан на месте, где Сава впадает в Дунай и становится второй после Волги по длине рекой в Европе. Предлагаю взглянуть на Белград с борта небольшого катера и, слушая мои рассказы о городе, погрузиться в расслабленный отдых на воде.
Отдохнуть в минеральных водах королевских купален и открыть неизведанные уголки Сербии
Вы побываете в одной из столиц Римского царства, осмотрите древнюю мозаику в царских палатах и узнаете об особых верованиях местных жителей. Посетите природный заповедник и единственную ослиную ферму Сербии. А в термальном комплексе искупаетесь в целебных бассейнах и пройдете приятные оздоровительные процедуры.
Осмотреть древнюю крепость со всех сторон и познакомиться с ее историей, покачиваясь на волнах Дуная
Белград возвышается над местом слияния Дуная и Савы. Поверьте: нет живописнее вида на город, чем с реки! Мы прокатимся на кораблике и с нового ракурса осмотрим Белградскую крепость и башню Тысячелетия, поговорим об истории города, местных традициях и других достопримечательностях.
Разобраться в сербских легендах о нечисти и исследовать самые мистические уголки города
Мы отправимся на охоту за таинственными историями сербской столицы, которые спрятались на площади Теразие и Бранковом мосту, в стенах Белградской крепости и глубине Римского колодца. На пару часов вы погрузитесь этнографию Балкан и узнаете, кто виноват в вампирском безумии, бушевавшем в Европе 18 столетия. Я постараюсь перевернуть ваши представления о нечисти с ног на голову, расскажу всё о настоящих вампирах, а одного вам даже удастся потрепать за уши.
Проникнуться свободным духом и курьезным прошлым самого творческого района Белграда
Добро пожаловать на прогулку по одному из самых странных районов Белграда! Мы распутаем плотный клубок савамальских улиц, отыщем самые эффектные муралы в городе и посмотрим, чем живут молодые и кретивные белградцы. Блеск и нищета Савской четверти, истории и байки местных жителей — приготовьтесь открыть новый Белград!