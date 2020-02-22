10 отзывов оставили туристы

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Белград изнутри

Вдохновиться красотой самого колоритного района города на дружеской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча — Театр Мадленианум
  • Заказать экскурсию

От 50 за экскурсию

У этой экскурсии10 отзывов
5
Дарья
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Дарья – Гид в Белграде
В старинном квартале Земун кажется, что вы попали в прошлое.

Об этом говорит все: затейливые изгибы мощеных улочек, черепичные крыши, старинные церкви и покосившиеся таблички на домах.

Я расскажу, как здесь смешались различные культурные традиции и архитектурные стили, и помогу прочувствовать местную уютную атмосферу.
Белград изнутри
Белград изнутри

Что вас ожидает

Аутентичный Земун
Вы узнаете, почему некогда самостоятельный австро-венгерский городок стал частью сербской столицы. Пройдете по его мощеным улочкам, подниметесь на башню Тысячелетия и насладитесь видом на черепичные крыши Старого города, окруженные Дунаем и густыми лесами. Следом погуляете по уютной кинематографичной улице, где каждый дом похож на произведение искусства, и узнаете о людях, которые когда-либо здесь жили.

Идиллическая прогулка
На местном рынке вы сможете попробовать сезонные фрукты, овощи и орехи. А в самой вкусной пекарне города — сербскую выпечку. Немного перекусив, мы отправимся на прогулку по живописной набережной Земуна, где живут целые лебединые стаи. По пути вы увидите необычайно красивую православную церковь и оперный театр Мадлениум. Завершится прогулка в одном из бесчисленных кафе с национальной кухней, где я оставлю вас отдыхать и любоваться дунайскими просторами.

Организационные детали

Дополнительные расходы: еда, напитки и вход на смотровую площадку (200 динар).

Белград изнутри
Белград изнутри
Белград изнутри
Белград изнутри
Белград изнутри
Белград изнутри
Белград изнутри
Белград изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала — Театр Мадленианум.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Дарья. Мы с семьей живем в Белграде и всем сердцем любим Сербию. Главная цель моих экскурсий — очаровать вас городом, помочь прочувствовать его атмосферу и прикоснуться к сербской душе, а не засыпать фактами и сухими цифрами. С радостью покажу вам разные грани Белграда и расскажу о нем самое интересное!
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10 отзывов оставили туристы

22 февраля 2020
Мы были в Белграде проездом, хотелось как можно больше охватить за день. Решили воспользоваться услугами экскурсовода и нисколько не пожалели. Экскурсия очень понравилась. Дарья очень приятный в общении человек! Я бы всем порекомендовала экскурсию с Дарьей!
15 февраля 2020
Совершенно спонтанно решила поехать в город и не ждать стыковку в 7 часов между рейсами! Путешествуйте на легке и физически и в душе)))), тогда мир улыбнётся вам!) я очень рада, что мир улыбнулся мне в лице чудесной Дарьи!!!! Очень приятная девушка, комфортно рядом с ней и уверенно себя чувствуешь ( для тех кто переживает или боится с незнакомыми людьми вот так вот вдруг в чужих государствах... ). Насколько я неутомимая, надо сказать, Дарья меня впечатлила очень масштабом увиденного и рассказанного; не думала я, что столько увижу за 7 часов грубо говоря!) погода была чудесная, но холодно, все же зима, и ее это ни чуть не смутило ни разу! Я заметила! Здорово это! Не суетилась нисколько ;однако, обошли мы ооочень многоооо!! И мне нравится что много где пешком!)))) очень здорово! Советую передвигаться максимально пешком и на автобусе, чтобы почувствовать все вокруг и людей, настроения. Встретила рано утром в аэропорту в 6 утра! Очень приятно! Очень очень! Она любит Сербию и любит влюблять в нее людей, которые рядом!!! Благодарность !!!!!!
15 февраля 2020
Очень приятная экскурсия! Даша пунктуальна, добра и очень отзывчива!! Утром в день экскурсии пришлось поменять время, Дарья пошла нам на встречу. Отвечала на любые вопросы, с любовью и добротой рассказала о городе, его истории. Это городок самобытный, отдельный от Белграда архитектурно, и атмосферно. Земун оставил самое тёплое, уютное и вкусное воспоминание!
13 января 2020
Очень понравилось. Рекомендую воспользоваться услугами экскурсовода. Любит Сербию
4 января 2020
Очень интересная экскурсия. Неожиданно, Земун оказался уютным европейским городком, абсолютно непохожим на Белград. Экскурсовод Дарья - очень позитивный и лёгкий в общении человек. Огромное спасибо за экскурсию!!!
Юлия
2 января 2020
Благодарим Дарью за прекрасно проведённую экскурсию! На одном дыхании, очень интересно!
21 декабря 2019
Спасибо Дарье за чудесную экскурсию, увлекательная и при этом простая подача материала, было интересно и подростку и маме, мы прониклись к Белграду и Сербии, буду всем рекомендовать приехать на week-end и воспользоваться сервисом Tripster!
Андрей
14 декабря 2019
Для меня важен контакт с Гидом. Дарья- замечательная, позитивная женщина, с которой интересно общаться, общаться и еще раз общаться. Прожив уже более 10 лет в Сербии, она понимает эту страну изнутри. Двух часов, к сожалению, мне не хватило) Рекомендую.
22 ноября 2019
Если вы в Белграде, и вам уже приелся центр (если это возможно вообще), то вам пора в Земун! 🙂 Мой гид Дарья оказалась милой простой девушкой со своей историей о роли Сербии в её судьбе. Мне всегда интересен "русский взгляд" на ту страну, в которой нахожусь. Замечательно, когда общение с гидом складывается просто и непринуждённо. А когда вы обнимались со своим экскурсоводом последний раз? 🤭! А ещё Дарья поможет организовать ваш отдых в Сербии. А Земун хорош! Правда-правда! Не сомневайтесь!))
24 сентября 2019
Замечательная экскурсия, побывали во всех значимых и при этом не типичных местах, в лёгкой обстановке прошла экскурсия. Очень рекомендую!

Дарья проводит ещё 1 экскурсию

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Между Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катереМежду Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катереМежду Европой и Балканами. Реки и мосты Белграда на катере
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