Vasily Y. проводит ещё 6 экскурсий

Этот обзорный экспресс-тур мы разработали специально для тех, у кого в Белграде стыковка рейсов и совсем мало времени на изучение города, но сидеть в аэропорту не хочется. Если у вас между рейсами хотя бы 4–5 часов, то есть смысл наведаться в город 🏙️ и что-то посмотреть. А мы вам поможем охватить максимум за короткий промежуток времени.

На выходе из аэропорта прыгайте в автобус А1 «Aerodrom Nikola Tesla — Trg Slavija». Мы встретим вас на конечной остановке, прогуляемся по центру Белграда, посмотрим основные достопримечательности 🏛️, заглянем в интересные кварталы, расскажем о городе, нравах сербов, личном опыте проживания в Сербии и вернём обратно на остановку.

Прогуливаясь, мы посетим и увидим: