Vasily Y. проводит ещё 6 экскурсий

Этот обзорный экспресс-тур мы разработали специально для тех, у кого в Белграде стыковка рейсов и совсем мало времени на изучение города, но сидеть в аэропорту не хочется. Если у вас между рейсами хотя бы 4–5 часов, то есть смысл наведаться в город 🏙️ и что-то посмотреть. А мы вам поможем охватить максимум за короткий промежуток времени.
На выходе из аэропорта прыгайте в автобус А1 «Aerodrom Nikola Tesla — Trg Slavija». Мы встретим вас на конечной остановке, прогуляемся по центру Белграда, посмотрим основные достопримечательности 🏛️, заглянем в интересные кварталы, расскажем о городе, нравах сербов, личном опыте проживания в Сербии и вернём обратно на остановку.
Прогуливаясь, мы посетим и увидим:
Белградскую крепость и парк 🌳 Калемегдан;
пешеходные улицы Kneza Mihaila и Skadarska;
здание парламента и президентский дворец;
площадь Республики;
центральные улицы Kralja Milana и Bulevar kralja Aleksandra;
храм Святого Саввы;
креативные и барные кварталы.
Что входит
услуги гида
Что не входит
транспортные расходы до места встречи
личные траты
Начало
🚩 Конечная остановка автобуса А1
Место завершения
🏁 Центр города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.