Vasily Y. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Экскурсии

Белград за 2 часа

Vasily Y.
Vasily Y. – Гид из Белграда
Этот обзорный экспресс-тур мы разработали специально для тех, у кого в Белграде стыковка рейсов и совсем мало времени на изучение города, но сидеть в аэропорту не хочется.

Если у вас между рейсами хотя бы 4–5 часов, то есть смысл наведаться в город 🏙️ и что-то посмотреть.

А мы вам поможем охватить максимум за короткий промежуток времени.

Вы увидите Белградскую крепость, парк 🌳 Калемегдан, здание парламента, президентский дворец, и другие главные достопримечательности 🏛️ города.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €38 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Этот обзорный экспресс-тур мы разработали специально для тех, у кого в Белграде стыковка рейсов и совсем мало времени на изучение города, но сидеть в аэропорту не хочется. Если у вас между рейсами хотя бы 4–5 часов, то есть смысл наведаться в город 🏙️ и что-то посмотреть. А мы вам поможем охватить максимум за короткий промежуток времени.
На выходе из аэропорта прыгайте в автобус А1 «Aerodrom Nikola Tesla — Trg Slavija». Мы встретим вас на конечной остановке, прогуляемся по центру Белграда, посмотрим основные достопримечательности 🏛️, заглянем в интересные кварталы, расскажем о городе, нравах сербов, личном опыте проживания в Сербии и вернём обратно на остановку.

Прогуливаясь, мы посетим и увидим:

  • Белградскую крепость и парк 🌳 Калемегдан;
  • пешеходные улицы Kneza Mihaila и Skadarska;
  • здание парламента и президентский дворец;
  • площадь Республики;
  • центральные улицы Kralja Milana и Bulevar kralja Aleksandra;
  • храм Святого Саввы;
  • креативные и барные кварталы.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспортные расходы до места встречи
  • личные траты
Начало
🚩 Конечная остановка автобуса А1
Место завершения
🏁 Центр города
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа
Белград за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vasily Y.
Vasily Y.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Vasily Y. проводит ещё 6 экскурсий

Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
38
2 часа
Бар-тур по самым колоритным и самобытным заведениям Белграда
4 отзыва
Фотопрогулка по Белграду
75
3 часа
Фотопрогулка по Белграду
Креативный Белград
38
2 часа
Креативный Белград
Земун вдоль и поперёк
38
2 часа
Земун вдоль и поперёк
Велопрогулка по Белграду
62
4 часа
Велопрогулка по Белграду
Прогулка на катере по Саве и Дунаю
120
2 часа
Прогулка на катере по Саве и Дунаю

Еще несколько необычных экскурсий в Белграде

Белград — город на границе двух культур
От 38
3 часа
Белград — город на границе двух культур
146 отзывов
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Первый день в Белграде: успеть за два часа
45
2 часа
Первый день в Белграде: успеть за два часа
101 отзыв
Прогуляться по историческому центру, уловить атмосферу города и услышать его нескучные истории
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
От 38
2.5 часа
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
70 отзывов
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Первое знакомство с Белградом
75
3 часа
Первое знакомство с Белградом
65 отзывов
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
Визитные карточки Белграда за 3 часа
60
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
30 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
По следам старого Белграда
60
3 часа
По следам старого Белграда
26 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по достопримечательностям исторического центра