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«Дом цветов» и гора «Авала»

Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Когда-то Сербия входила в состав Югославии.

Сейчас это самостоятельное государство.

Но в памяти местных жителей до сих пор живут истории 📖 о прошлом.

С тех времен здесь сохранилась усыпальница югославского лидера.

Вы узнаете больше о личности Иосипа Броз Тито и о стране, которой уже нет.

У вас будет возможность прогуляться 👣 по самым живописным местам Белграда и попробовать национальные блюда.
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«Дом цветов» и гора «Авала»
«Дом цветов» и гора «Авала»

Что вы увидите

  • Дом цветов ( музей истории Югославии)
  • Памятник советским ветеранам войны (гора Авала) или остров Ада Циганлия
5-часовая автомобильная экскурсия ⛳ в сопровождении русскоговорящего гида.
Утром на комфортабельном транспорте отправляемся в музей 🖼 истории 📖 Югославии-одной из самых сильных европейских стран в прошлом. Музей истории Югославии состоит из: Музей 25 мая, Дом Цветов и Старый музей.

Программа:

  • Дом Цветов – это усыпальница югославского лидера Иосипа Броз Тито, одного из самых независимых, харизматичных и энергичных лидеров социалистических стран. В год его посещают десятки тысяч человек, особенно много людей прибывает 4 мая, в день смерти Тито в 1980 году. Изначально Дом Цветов был зимним садом, который находился неподалеку от резиденции Маршала. Он был построен в 1975 году по проекту архитектора Степана Краля, и его общая площадь равняется девятистам квадратных метров. Здесь же Тито и завещал себя похоронить, что и было впоследствии выполнено. Его последняя воля была связана с тем, что он всю жизнь оставался страстным садовником. Сегодня Дом Цветов в Белграде входит в состав Музея Истории Югославии, в котором находится более двухсот тысяч экспонатов. Конечно, главный акцент сделан на личности самого Тито: здесь очень много подарков, которые дарили Маршалу граждане его страны и иностранных государств.
  • Осмотрев Дом цветов отправимся на гору Авала(или остров 🏝️ Ада Циганлия). Гора Авала, расположенная на окраине города – излюбленное место отдыха белградцев. В далекие прошлые времена здесь находилась крепость, контролировавшая путь к Белграду, в XV веке она была захвачена турками-османами, имела стратегическое значение в их войнах с венгерскими королями, но позже утратила свою значимость, разрушилась от времени, и в 1934 году ее руины были снесены, а на их месте возведен Памятник неизвестному герою.
  • На этой же горе в 1965 году был воздвигнут и ещё один монумент — бронзовый Памятник советским ветеранам войны, посвященный погибшей в авиакатастрофе 1964 года делегации высших советских военачальников во главе с Героем Советского Союза маршалом Сергеем Бирюзовым, летевшей в Белград на празднование 20-й годовщины освобождения города от гитлеровцев….
  • Ада Циганлия-место отдыха белградцев-остров на реке Сава. Остров огромный, протяженность около 10 километров. Остров соединяется с берегом двумя дамбами образовывая так называемое Савское озеро. Несмотря на то, что Саву чистой рекой назвать сложно, вода в Савском озере прозрачнейшая. В зоне отдыха есть пляж 🏖️ со всей полагающейся инфраструктурой. По вечерам бывают концерты живой музыки.
  • Пообедав в национальном ресторане на горе «Авала» или на острове «Ада Циганлия», возвращаемся в Белград.
Что входит
  • услуги русскоговорящего гида
  • трансферы по программе
Что не входит
  • входные билеты в музеи
  • обед в ресторане
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
«Дом цветов» и гора «Авала»
«Дом цветов» и гора «Авала»
«Дом цветов» и гора «Авала»
«Дом цветов» и гора «Авала»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Росинтревел
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