Росинтревел – Гид из Белграда

Когда-то Сербия входила в состав Югославии.



Сейчас это самостоятельное государство.



Но в памяти местных жителей до сих пор живут истории 📖 о прошлом.



С тех времен здесь сохранилась усыпальница югославского лидера.



Вы узнаете больше о личности Иосипа Броз Тито и о стране, которой уже нет.



У вас будет возможность прогуляться 👣 по самым живописным местам Белграда и попробовать национальные блюда.