Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Тополу (80 км от Белграда). Посещение дворца династии Карагеоргиевичей и мавзолея на Опленце (церковь Святого Георгия). Далее мы посетим самые известные православные святыни Сербии – средневековые монастыри Жича и Студеница. Топола является фамильным городом-памятником династии Карагеоргиевичей. Она выстроена и укреплена родоначальником династии в конце XVIII века, здесь он был провозглашён вождем Первого сербского восстания в 1804 г.. В дальнейшем этот город 🏙️ был главным опорным пунктом восставшей Сербии. В 1814 году Топола была серьёзно разрушена османами, но затем восстановлена последующими поколениями Карагеоргиевичей. Жича основан в начале XIII века Стефаном Первовенчанным при участии своего брата святителя Саввы Сербского, который в 1219 году, возвращаясь после епископской хиротонии из Константинополя, привёз византийских мастеров для росписи собора Вознесения Господня (кафоликон монастыря). Монастырь Студеница, именуемый в народе «Царской Лаврой», является одной из важнейших святынь сербов. Его место в духовной, политической, культурной истории 📖 Сербии не просто велико — оно огромно. Главными святынями Студеницы являются мощи ее основателя пре­подобного Симеона Мироточивого, его жены — преподобной Анаста­сии Сербской, их сына — преподобно­го Стефана Первовенчанного. Все они находятся в соборном храме обители. Большая каменная гробница святого Симеона строга и проста, у ее осно­вания выбит весьма широкий желоб, в который некогда собиралось миро, обильно истекавшее от мощей.