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Топола – Опленац, монастыри Жича и Студеница

Росинтревел
Росинтревел – Гид из Белграда
Приглашаю вас на индивидуальную автомобильную экскурсию ⛳ в Тополу и Опленац с осмотром памятных мест, связанных с династией Карагеоргиевичей.

Мы посетим дворец и мавзолей Карагеоргиевичей, где вы ознакомитесь с жизнью и личными вещами королевской династии.

Также мы посетим самые известные православные святыни Сербии – средневековые монастыри Жича и Студеница, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Топола – Опленац, монастыри Жича и Студеница
Топола – Опленац, монастыри Жича и Студеница

Что вы увидите

  • Опленац
  • Дворец династии Карагеоргиевичей
  • Мавзолей Карагеоргиевичей (церковь Святого Георгия)
  • Монастырь Жича
  • Монастырь Студеница
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Тополу (80 км от Белграда). Посещение дворца династии Карагеоргиевичей и мавзолея на Опленце (церковь Святого Георгия). Далее мы посетим самые известные православные святыни Сербии – средневековые монастыри Жича и Студеница.
  • Топола является фамильным городом-памятником династии Карагеоргиевичей. Она выстроена и укреплена родоначальником династии в конце XVIII века, здесь он был провозглашён вождем Первого сербского восстания в 1804 г.. В дальнейшем этот город 🏙️ был главным опорным пунктом восставшей Сербии. В 1814 году Топола была серьёзно разрушена османами, но затем восстановлена последующими поколениями Карагеоргиевичей.
  • Жича основан в начале XIII века Стефаном Первовенчанным при участии своего брата святителя Саввы Сербского, который в 1219 году, возвращаясь после епископской хиротонии из Константинополя, привёз византийских мастеров для росписи собора Вознесения Господня (кафоликон монастыря).
  • Монастырь Студеница, именуемый в народе «Царской Лаврой», является одной из важнейших святынь сербов. Его место в духовной, политической, культурной истории 📖 Сербии не просто велико — оно огромно. Главными святынями Студеницы являются мощи ее основателя пре­подобного Симеона Мироточивого, его жены — преподобной Анаста­сии Сербской, их сына — преподобно­го Стефана Первовенчанного. Все они находятся в соборном храме обители. Большая каменная гробница святого Симеона строга и проста, у ее осно­вания выбит весьма широкий желоб, в который некогда собиралось миро, обильно истекавшее от мощей.
    • Что входит
    • услуги русскоговорящего гида
    • трансферы по программе
    Что не входит
    • входные билеты в музеи
    Начало и место завершения
    🚩 по договоренности
    Топола – Опленац, монастыри Жича и Студеница
    Топола – Опленац, монастыри Жича и Студеница
    Топола – Опленац, монастыри Жича и Студеница
    Топола – Опленац, монастыри Жича и Студеница

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Росинтревел
    Росинтревел
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