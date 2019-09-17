6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с главными объектами Будапешта

Мы постараемся охватить всё самое важное и проедем по основным достопримечательностям столицы, останавливаясь чтобы сделать несколько фотографий. В Пеште вы увидите знаменитую Площадь Героев, Музей изящных искусств, живописный замок Вайдахуняд в городском парке, крупнейшую европейскую купальню Сечени, дворец Грешем, базилику Святого Иштвана — самый большой собор Будапешта, здание парламента и, конечно, набережную Дуная и Цепной мост. А в Буде мы посмотрим на Будайскую крепость, Рыбацкий бастион, королевскую резиденцию, набережную Корсо и гору Геллерт. Поверьте, каждое из этих мест стоит того, чтобы его увидеть! По пути я буду делиться с вами историей Будапешта или его историями — в зависимости от того, что вам больше по душе.

Советы и лайфхаки для путешественников

Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями Будапешта, но и научитесь понимать город и ориентироваться в его исторических районах. Мы поговорим о жизни венгров, местном менталитете, традициях и об особенностях жизни в Будапеште. Я дам вам несколько советов и подскажу, как получить от этого города всё, что вам нужно! После нашей прогулки вы будете точно знать, куда сходить в Будапеште, что попробовать, как интересно провести время в городе и многое другое.