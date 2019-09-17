6 отзывов оставили туристы

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Первое знакомство с Будапештом

Автопешеходная экскурсия по классическим достопримечательностям столицы, которые точно стоит увидеть

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

190 за экскурсию

У этой экскурсии6 отзывов
5
Егор
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
Егор – Гид в Будапеште
Приготовьтесь всего за 3 часа увидеть главные архитектурные жемчужины Будапешта и проехать по ключевым местам двух исторических центров города — от Площади Героев в Пеште до невероятной Будайской крепости в Буде.

С моей помощью вы узнаете самое интересное о венграх и Венгрии, получите ценные подсказки для самостоятельного покорения города и составите первое объемное представление об имперской столице.
Первое знакомство с Будапештом
Первое знакомство с Будапештом

Что вас ожидает

Экспресс-знакомство с главными объектами Будапешта
Мы постараемся охватить всё самое важное и проедем по основным достопримечательностям столицы, останавливаясь чтобы сделать несколько фотографий. В Пеште вы увидите знаменитую Площадь Героев, Музей изящных искусств, живописный замок Вайдахуняд в городском парке, крупнейшую европейскую купальню Сечени, дворец Грешем, базилику Святого Иштвана — самый большой собор Будапешта, здание парламента и, конечно, набережную Дуная и Цепной мост. А в Буде мы посмотрим на Будайскую крепость, Рыбацкий бастион, королевскую резиденцию, набережную Корсо и гору Геллерт. Поверьте, каждое из этих мест стоит того, чтобы его увидеть! По пути я буду делиться с вами историей Будапешта или его историями — в зависимости от того, что вам больше по душе.

Советы и лайфхаки для путешественников
Вы не только познакомитесь с основными достопримечательностями Будапешта, но и научитесь понимать город и ориентироваться в его исторических районах. Мы поговорим о жизни венгров, местном менталитете, традициях и об особенностях жизни в Будапеште. Я дам вам несколько советов и подскажу, как получить от этого города всё, что вам нужно! После нашей прогулки вы будете точно знать, куда сходить в Будапеште, что попробовать, как интересно провести время в городе и многое другое.

Организационные детали

  • Для более основательного знакомства с городом вы можете заказать расширенный, 7-часовой вариант экскурсии
  • Во время экскурсии возможно проведение фотосессии: вы получите отличные фотографии, сделанные на профессиональную аппаратуру (стоимость уточняйте у гида)
  • Если путешественников больше 4 человек, возможна аренда автобуса для большой группы. Также по вашему желанию можно разработать индивидуальный маршрут по Будапешту.
Первое знакомство с Будапештом
Первое знакомство с Будапештом
Первое знакомство с Будапештом
Первое знакомство с Будапештом
Первое знакомство с Будапештом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Меня зовут Егор. Я ваш гид по Венгрии и Будапешту, а также по Словакии и Австрии. Предпочитаю быть не просто гидом, который рассказывает истории, но и вашим помощником в чужой стране. Решу все возникающие вопросы. Я всегда прислушиваюсь к вашим пожеланиям. Я историк, люблю и умею рассказывать. Люблю путешествовать, поэтому хорошо представляю, что хочет услышать человек о новом интересном месте.
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6 отзывов оставили туристы

17 сентября 2019
Эксурсовод Егор. Профессиональный историк. Интересный эксурсовод. Интересный человек. Венгия, Будапешт. История и современность. Очень глубоко в теме. Поэтому может понятно изложить исторический факт, его причины, следствия и значение. Егору ещё раз огромное спасибо при всех читателях Трипстера!
7 марта 2019
Для первого ознакомления с городом, историей, главными персоналиями - самая подходящая экскурсия. Живая и ясная речь, интересные факты и сравнения, отсутствие сухих цифр и резких оценок, полезные советы - спасибо Егору за приятное знакомство с Будапештом.
Михаил
15 января 2019
Отличная экскурсия! Егор замечательно умеет рассказывать о истории и интересных фактах города. Брали экскурсию поздно вечером, чтобы насладиться вечерними видами города и не прогадали. Очень эффектно смотрится город в ночной иллюминации.
2 августа 2018
Большое спасибо Егору за замечательную и очень содержательную экскурсию по Будапешту. Он сумел за несколько часов познакомить нас с самыми значимыми местами этого удивительного города, несмотря на жару и пробки:) Особый шарм экскурсии придал автомобиль с прозрачной крышей, благодаря которой мы смогли по достоинству оценить имперское величие и красоту зданий. Егор - профессионал своего дела и просто замечательный человек! Желаем ему дальнейших успехов и процветания.
8 июля 2018
Экскурсия по Будапешту прошла замечательно! Егор - очень квалифицированный и интересный гид, прекрасно общается со взрослыми и детьми! Очень важно - легкость в общении и умение подстроиться под своих клиентов!
3 марта 2018
Нам очень понравилось! Гид Егор очень внимательный и обходительный! Хорошо знает материал и с радостью помогает во всех вопросах! Спасибо ему большое! Всем рекомендуем!

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