1 отзыв оставили туристы

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Зоопарк Будапешта

5
1 отзыв
Наталия М.
Наталия М. – Гид из Будапешта
Если вы приезжаете в Будапешт с детьми — отличная идея посетить Зоопарк.

Экскурсия ⛳ в будапештский зоопарк будет интересна для всей семьи.

Специально для вас и для ваших малышей работники зоопарка организуют показы кормления зверей, так что дети смогут увидеть с близкого расстояния даже самых экзотических зверей.

Кроме того, на территории зоопарка функционирует мини — зоопарк домашних животных и игровая площадка, поэтому вы можете провести в зоопарке хоть целый день!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €180 за экскурсию

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Зоопарк Будапешта
Зоопарк Будапешта
Если Вы приезжаете в Будапешт с детьми, хорошая идея посетить Зоопарк. Экскурсия ⛳ в будапештский зоопарк будет интересна для всей семьи. Специально для детей работники зоопарка организуют показы кормления зверей. Юные посетители зоопарка могут увидеть с близкого расстояния экзотических зверей. На территории зоопарка функционирует мини — зоопарк домашних животных. Для детей открыта небольшая площадка для игр.
Интересно для детей и взрослых уникальное заведение ПАРК 🌳 МЕДВЕДЕЙ.
Парк находится в небольшом городе Верешедьхаз возле Будапешта. На территории парка имеется два искусственных озера. Каждый мишка имеет свое имя Роби, Ката и другие. Для медведей можно купить гостинец: морковку или мед. В парке живут волки, козы, кабаны и косули.
Парк открыт с марта по сентябрь с 8. 00–19. 00, с октября по февраль с 8. 00 до темноты
Следующая программа, которую дети очень любят, Парк транбулинов CYBERJUM имеет более 3000 квадратных метров пространства. Сувеrjump-центр досуга, который может стать отличным праздником для всех возрастов.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Зоопарк: взрослый - 2800 ft, дети (2–14 лет) 1900 ft, семейный (2 взр. 2 дет. ) 7900 ft
  • Парк медведей - взрослый 900 ft, пенсионеры и дети 700 ft
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Зоопарк Будапешта
Зоопарк Будапешта
Зоопарк Будапешта
Зоопарк Будапешта

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Наталия М.
Наталия М.
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1 отзыв оставили туристы

Наталия М. проводит ещё 2 экскурсии

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