1 отзыв оставили туристы

Если Вы приезжаете в Будапешт с детьми, хорошая идея посетить Зоопарк. Экскурсия ⛳ в будапештский зоопарк будет интересна для всей семьи. Специально для детей работники зоопарка организуют показы кормления зверей. Юные посетители зоопарка могут увидеть с близкого расстояния экзотических зверей. На территории зоопарка функционирует мини — зоопарк домашних животных. Для детей открыта небольшая площадка для игр.

Интересно для детей и взрослых уникальное заведение ПАРК 🌳 МЕДВЕДЕЙ.

Парк находится в небольшом городе Верешедьхаз возле Будапешта. На территории парка имеется два искусственных озера. Каждый мишка имеет свое имя Роби, Ката и другие. Для медведей можно купить гостинец: морковку или мед. В парке живут волки, козы, кабаны и косули.

Парк открыт с марта по сентябрь с 8. 00–19. 00, с октября по февраль с 8. 00 до темноты

Следующая программа, которую дети очень любят, Парк транбулинов CYBERJUM имеет более 3000 квадратных метров пространства. Сувеrjump-центр досуга, который может стать отличным праздником для всех возрастов.