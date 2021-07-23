Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк

Побывать у подножия Арарата и в Пещере птиц, посетить храмы и монастыри и услышать историю Армении

5
4 отзыва
Эта экскурсия — сочетание прекрасной природы, исторических мест и духовных памятников.

Вы побываете в монастырях Татев и Нораванк, разместившихся возле ущелий.

Увидите пещеру, где 5 тысяч лет назад делали и хранили вино.

В церкви Хор-Вирап узнаете о становлении христианства в Армении.

Я расскажу о древних княжеских родах, культуре и религии армян.

А после мы отдохнем за бокалом вина на дегустации в винном заводе Арени.
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк

Что вас ожидает

У подножья горы

Мы отправимся из Еревана к подножью великой горы Арарат, пересекая цветущую Араратскую долину и проезжая по Шелковому пути. Вы увидите руины города Арташат, древней столицы, построенной во втором тысячелетии до нашей эры. Город этот был разрушен римлянами, а потом ими же восстановлен — вы узнаете, как так получилось. А затем посетите христианскую церковь в Хор-Вирап, построенную на месте языческого храма богини Анаит, и я объясню, как с этим местом связано зарождение христианства в Армении.

Полет к Татеву

Татев — средневековый духовный центр Армении, названный в честь одного из 70 учеников Христа. Попасть в монастырь через каньон можно не только по автомобильной дороге: многие предпочитают перенестись сюда на «Крыльях Татева» — это канатная дорога, расположенная над глубоким ущельем. «Полет» в кабинке займет 15 минут.
В Татеве вы увидите храм Петра и Павла — в 9 веке в его основании нашли мощи святых апостолов. Я расскажу об архитектуре и истории храма; когда-то здесь был университет, который действовал вплоть до нашествия тимуридов в 14-15 веках. Вы услышите о князьях Орбелянах и Захарянах, царице Тамаре и борьбе князей с монголами, а после познакомитесь с творчеством средневекового мыслителя, священника и поэта Нарекаци.

Монастырь среди багряных гор

После обеда в небольшом ресторане, где подают особое блюдо — ручьевую форель, — мы проедем по одной из красивейших дорог к каньону Нораванка. Среди гор, красных из-за железа в составе породы, возвышается средневековый монастырь. Вы увидите церковь Богородицы, архитектор которой работал с камнем так, словно это податливый воск — и был прославлен за тонкое мастерство.

Сокровища Арени

Вы заглянете в древнюю Пещеру Птиц, где еще 5, 5 тысяч лет назад производили и хранили вино. Здесь были найдены образцы тканей и самая древняя в мире обувь, кувшины для зерна и даже грецкие орехи. А после мы можем отправиться на дегустацию вина Арени, получаемого современными виноделами из того же сорта винограда, из которого делали вино наши предки.

Организационные детали

  • Эта экскурсия возможна и без посещения Татева: только Хор-Вирап, пещера Арени, дегустация вина Арени и Нораванк. В этом случае цена снижается до 137 евро. Длительность укороченной поездки — 6, 5-7 часов.
  • В стоимость экскурсии входят минеральная вода и кофе; обед, дегустация вина и билеты на канатную дорогу оплачиваются отдельно.
  • Стоимость билета на канатную дорогу — 5-7 тысяч драм (10-12 евро). По желанию мы можем прокатиться на канатной дороге только в одну сторону, а обратно вернуться на автомобиле, что снизит ваши расходы.
  • Дегустация вина Арени возможна в двух местах винного завода. Стоимость дегустации в одном месте — 400 драм, в другом — около 2 тысяч драм (5 евро).
🚩 Начало и место завершения: — у вашей гостиницы
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Valentine
Valentine
Меня зовут Валентина. Родилась и живу в Ереване. По первому образованию я биолог. Объездив всю страну, будучи студенткой, поняла, что мне интересны не только природные памятники, но и история, архитектура и сами жители. Несколько лет работала в музее, но мыслями была не здесь. Наконец, получила образование гида-экскурсовода и обрела гармонию. Мне очень нравится знакомить своих гостей с Арменией и Ереваном. Каждый раз я заново влюбляюсь в свою страну. А благодаря моим гостям-путешественникам каждый раз я смотрю на Армению новыми глазами. Спасибо вам большое за такую возможность!
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4 настоящих отзыва от туристов

Л
23 июля 2021
Валентина – замечательный экскурсовод и прекрасный рассказчик. Просто кладезь интересной информации, фактов, историй и легенд. А как она читает стихи под сводами храма Татевского монастыря – до мурашек! Экскурсия продолжительная, но не утомительная. Одна дорога стоит того, чтобы встать рано утром и отправиться в путь. А потом ты просто с головой ныряешь в краски, звуки, завораживающие виды и историю Армении. Рассказы Валентины многогранны – похожи на узоры хачкара – мастер работает на нескольких уровнях, выплетая кружева и погружая тебя все больше и больше. Мы настолько увлеклись, что уже почти ночью в отеле после экскурсии продолжали искать и читать в интернете дополнительную информацию, смотреть видеозаписи.
Е
13 окт 2019
Очень. Понравилась экскурсия Великолепные места. хотя дорога долгая всеровно стоит увидеть Татев и Нораванк своими глазами. Валентина отличный собиседник. Хороший экскурсовод. . Отлично знает материал.
Спасибо за экскурсию.
Т
6 авг 2019
Заказывали эту экскурсию в середине июня, виды по дороге открываются шикарные. В предгорьях ещё цвели маки и ромашки. В организации экскурсии всё продумано до мелочей, нам туристам остаётся только слушать, задавать вопросы и наслаждаться:-) Валентина интересный рассказчик и приятный человек. Рекомендую всем выезжать рано (мы выехали в 7), тогда в город вернётесь в девятом часу вечера. После этой экскурсии на следующий день не берите экскурсии с выездом из города, просто погуляйте по окрестностям, чтобы впечатления полностью сформировались. Спасибо, Валентина, за незабываемую поездку!
И
23 мая 2019
Спасибо Валентине за замечательную экскурсию! Да, экскурсия очень длинная, да очень насыщенная. Да, устали под конец. Но сознательно выбирали максимальную нагрузку, и нисколько об этом не жалеем. Дальняя точка маршрута очень далеко от старта (Еревана). Но Валентина грамотно составила график движения и остановок и в ту и в другую сторону. По содержанию - и подробный рассказ об истории посещаемых мест и просто заметки вдоль дороги "здесь живут аисты - видите. " - просто отлично.
Отдельное спасибо нашему водителю: езда по горным серпантинам - это что-то! Но всё было корректно, безопасно и разумно быстро.
Илья и Светлана

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