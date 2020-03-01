Надежда проводит ещё 12 экскурсий

Всего в 35-ти километрах от Праги, находится старинный городок Мельник. Давным-давно, на исходе 9-го столетия, родилась в тех местах Святая Людмила — первая славянская святая, почитаемая и православной, и католическими церквями. С легкой руки будущей святой — княжны Людмилы, берет начало чешское виноградорство и виноделие. 11 веков Мельник является центром возделывания виноградной лозы в землях чешских. Именно здесь, в начале 20-го столетия родился знаменитый Мельницкий Розовый Сект.
Программа
Замковые винные подземелья были вытесаны в скале уже в 14-ом веке по распоряжению Карла четвертого Люксембурга — короля чешского и императора Священной Римской империи. У подножия скалы с винными подземельями встречаются две главные реки Чехии — Влтава и Эльба.
Насладившись винами, можно в замковой кондитерской вкусить местных деликатесов. Причем сделать это на террасе, откуда открывается потрясающий вид на окрестности и гору Ржип — священное место для чехов, ведь именно там начинается история государства чешского.
Но не только природные красоты, вино и пирожные ждут вас на этой экскурсии. Недалеко от Мельника находится уникальное стрельбище — единственное место в Европе, где разрешается стрелять из пистолетов, револьверов и автоматов всем желающим, правда, в присутствии лицензированного и очень опытного инструктора.
После активного выброса адреналина на стрельбище мы посетим Костницу в мельницком соборе Святых Петра и Павла. Самую что ни на есть настоящую. Лучшего места для размышлений над бренностью нашего бытия трудно придумать. А вот уже потом, мы отправимся в винные трехэтажные подвалы, искать истину в вине.
Единственный недостаток этой экскурсии — вряд ли она будет интересна родителям с детьми. Так что пусть она пройдет под грифом: “Только для взрослых”.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Союз «города пятилепестковой розы» и реки Влтавы — редкой красоты зрелище. Словно застывший в XVII столетии, Чешский Крумлов очарует древним Градом и его дворами, уютом улочек, похожих на сказочные декорации, и расскажет, какими тропинками здесь гулял Ганс Христиан Андерсен. А я поделюсь с вами тем, о чём молчит старый город.
Замок аристократов, хранилище людских останков и город-объект ЮНЕСКО — автомобильный тур
Во время поездки вы посетите родовую резиденцию семьи аристократов с многовековой историей, уникальное хранилище людских останков и исторический город, некогда бывший центром европейской серебряной лихорадки. А также сможете попробовать яства местной кухни в аутентичной чешской пивной.
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Вышеград — место мифов. Место молитвы и медитации. Вышеград играет тайную роль котла, в котором варится национальная идея. Чтобы понять Чехию, ее культуру, традиции и историю, вы должны прикоснуться к истокам в окутанной легендами резиденции чешских князей.
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Буйство стихий, как искусный творец, «выковало» из песчаных плит Саксонской Швейцарии причудливых каменных исполинов. На стволовых горах, среди лесов здесь виднеются крепостные стены и арочный мост словно из готических рассказов. На этих таинственных землях вы почувствуете себя байроническим героем, узнаете, кто вдохновлялся местными пейзажами, и ощутите благоговение перед мощью природы.
Изящная архитектура, великолепные коллекции живописи и уникальные сокровища — обзорная экскурсия
Всего 2 часа пути отделяют Прагу от столицы Саксонии — Дрездена, куда мы отправимся на обзорную экскурсию. Во время прогулки вы узнаете, почему этот город называют Флоренцией на Эльбе, почувствовав, как когда-то Ганс Христиан Андерсен, сочетание в нем средиземноморской веселости, славянского спокойствия и германской сдержанности.
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Чтобы лучше понять историю и по достоинству оценить красоту и культурное наследие Чехии, необходимо отправиться в Чешский рай — именно так в середине 19-го века назвали редкостной красоты край, раскинувшийся на северо-востоке страны. В этом туре мы посетим жемчужину региона — город драгоценных камней Турнов, где находится старейшая школа по обработке богемских гранатов, равных которым нет нигде в мире. А также расположенный поблизости замок Сихров — с королевскими апартаментами и богатейшей коллекцией портретной французской живописи за пределами Франции. Я познакомлю вас с историей, жителями и выдающимися особенностями этих чудесных мест, и вы вернетесь в Прагу с прекрасными впечатлениями и лучшим пониманием культурного достояния Чехии.
Истории и тайны великих правителей — автомобильное путешествие в прекрасные средневековые замки
Вас ждет увлекательное путешествие в два гордых красавца града в живописной местности совсем недалеко от Праги. Часто их называют жемчужинами на реке Бероунке: королевские замки — прекрасные образцы средневековой архитектуры и, кроме того, хранят множество историй и тайн великих людей, о которых вы узнаете во время экскурсии.
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
Это путешествие на самый север Чехии и даже немного за её пределы подарит невероятные виды Йизерских гор, знакомство с стилем жизни чешской аристократии и сортом пива, которого не достать в Праге. Вы побываете в городе, где пересекаются границы трёх государств, откроете для себя культуру племени полабских славян, узнаете, чем известны разные городки Чехии и чем прославился на весь свет герцог Фридландский.
Обзорная прогулка по городу и лучшим пражским пивным
Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии! Мы будем бродить по потайным улочкам Старого и Нового города, изучая самые интересные пивные Праги и погружаясь в многогранный и богатый мир чешского пивоварения. А по пути, конечно, поговорим о истории города, его достопримечательностях и вековых традициях.
Прогуляться по городу, заглянуть в пивницы и разузнать о пиве всё, выполняя задания игры
Мы собрали для вас коллекцию лучших пивных баров чешской столицы. В своем темпе вы посетите каждый из них и, решая загадки квеста, откроете много нового о пивоварении и солодовом напитке. А во время прогулки осмотрите исторические места и необычные памятники и познакомитесь с городом.
Узнать об особенностях чешского пивоварения и попробовать лучшее пенное в старинных заведениях
Хотите ощутить вкус Праги и Чехии? Приглашаю вас в три старинные чешские пивоварни: здесь вы откроете секреты традиционного пива, узнаете об особенностях производства этого гастрономического бренда и, конечно, сами почувствуете его богатый вкус и насыщенный аромат. А ещё получите пивные паспорта и карту с адресами всех лучших пивоварен Праги!
Авторская экскурсия по секретным заведениям и нетуристическим уголкам города
Вкусную еду и прославленное пиво можно найти, не выходя за пределы Старого города. Но аутентичные бары и рестораны «для своих» — задача посложнее, и я вам с ней помогу! В атмосферных заведениях вы отведаете гастрономические шедевры Чехии, а по пути откроете места, где оживут истории о пражских алхимиках, тамплиерах, королях, святых, писателях и художниках.
Погрузиться в удивительный мир пивоварения и разобраться во вкусах настоящего чешского пива
Посетить пивную столицу мира и не попробовать настоящего чешского пива — непозволительное легкомыслие! Эта экскурсия создана для предотвращения такого недоразумения и будет интересна как профессиональным любителям пива, так и «интересующимся». Вы окунетесь в удивительный мир пивоварения, полный интересных историй, неожиданных открытий и новых ярких ощущений!
Секреты пивоварения, дегустация и пивные спа-процедуры в гостях у чешских пивоваров
Экскурсия для всех желающих разобраться в том, как делается самое известное в мире Чешское пиво, попробовать уникальные сорта любимого напитка и при желании даже окунуться в ванну свежеприготовленного сусла.