Надежда проводит ещё 12 экскурсий

На Мельнике у вас будет возможность продегустировать утонченные мельницкие вина, совершить прогулку по винным замковым подземельям, насладиться великолепной природой пражских окрестностей, пострелять из настоящего оружия и подумать о вечном в Костнице собора Святых Петра и Павла.

Всего в 35-ти километрах от Праги, находится старинный городок Мельник. Давным-давно, на исходе 9-го столетия, родилась в тех местах Святая Людмила — первая славянская святая, почитаемая и православной, и католическими церквями. С легкой руки будущей святой — княжны Людмилы, берет начало чешское виноградорство и виноделие. 11 веков Мельник является центром возделывания виноградной лозы в землях чешских. Именно здесь, в начале 20-го столетия родился знаменитый Мельницкий Розовый Сект.

Программа

Замковые винные подземелья были вытесаны в скале уже в 14-ом веке по распоряжению Карла четвертого Люксембурга — короля чешского и императора Священной Римской империи. У подножия скалы с винными подземельями встречаются две главные реки Чехии — Влтава и Эльба.

Насладившись винами, можно в замковой кондитерской вкусить местных деликатесов. Причем сделать это на террасе, откуда открывается потрясающий вид на окрестности и гору Ржип — священное место для чехов, ведь именно там начинается история государства чешского.

Но не только природные красоты, вино и пирожные ждут вас на этой экскурсии. Недалеко от Мельника находится уникальное стрельбище — единственное место в Европе, где разрешается стрелять из пистолетов, револьверов и автоматов всем желающим, правда, в присутствии лицензированного и очень опытного инструктора.

После активного выброса адреналина на стрельбище мы посетим Костницу в мельницком соборе Святых Петра и Павла. Самую что ни на есть настоящую. Лучшего места для размышлений над бренностью нашего бытия трудно придумать. А вот уже потом, мы отправимся в винные трехэтажные подвалы, искать истину в вине.

Единственный недостаток этой экскурсии — вряд ли она будет интересна родителям с детьми. Так что пусть она пройдет под грифом: “Только для взрослых”.