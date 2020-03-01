Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Обойти лучшие заведения города, сравнить пиво в каждом из них и решить веселые задания

Анна
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Анна – ваш гид
Узнавать новое и гулять по Праге без пива — скучно, а распивать без культурной программы — стыдно :) Поэтому мы объединили викторину, квест и бар-хоппинг.

Вы посетите заведения с лучшим пивом в городе и продегустируете напиток-символ Чехии.

А чтобы знакомство с пивом и городом проходило веселей, разбавим марафон интересными задачками!
63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 8 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 9 человек
Встреча у метро Vltavská
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Пивной квест-марафон по Праге
Пивной квест-марафон по Праге

Что вас ожидает

Как проходит квест-марафон
Мы встретим вас в условленном месте, во время небольшой прогулки вручим реквизит и объясним правила. После этого игра началась!

Наш маршрут проходит по любопытному и нетуристическому району Праги 7 — Holešovice. Отыщите отмеченные на карте заведения, посетите их — и в качестве награды выпейте кружку пива. Чтобы добавить азарта и интриги, мы выдадим вам задания: на смекалку, сообразительность, наблюдательность и нестандартный подход.

На 5 точке есть «пит-стоп»: мы встретимся с вами, обсудим, как идет игра, и проверим ваши ответы. Если вы уже выдохлись — здесь и завершим, а самые стойкие продолжат марафон.

Это будет веселое и познавательное приключение: вы увидите жизнь чехов изнутри и посетите не рестораны из путеводителей, а те места, которые пользуются популярностью у местных жителей.

Кому подойдет прогулка

  • Компании молодых людей, стариков-разбойников, родственников или коллег (от 2-х человек). А также тем, кто отмечает мальчишник, девичник или корпоратив. Если у вас большая компания, можно разделиться на команды, устроить соревнование и пивной батл.
  • На этот скользкий путь приглашаются сильно пьющие, средне пьющие и малопьющие: каждый сможет проявить себя.

Организационные детали

  • Пиво не входит в стоимость квест-марафона.
  • Для прохождения квеста вам понадобится смартфон, а лучше планшет: на него мы загрузим вам карту-схему. Карта будет также и в печатном варианте.
  • Во время квеста вам пригодится загруженная оффлайн-карта Праги (2GIS, MAPY.CZ) или наличие мобильного интернета.
  • Квест рассчитан на взрослых людей старше 18 лет.
Пивной квест-марафон по Праге
Пивной квест-марафон по Праге
Пивной квест-марафон по Праге
Пивной квест-марафон по Праге
Пивной квест-марафон по Праге
Пивной квест-марафон по Праге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Vltavská.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий :) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды, нестандартные прогулки по нетуристическим местам Праги – наше хобби. Поэтому мы не грузим датами и фактам, которые вылетят из головы через 5 минут. Мы делимся тем, что любим и чем интересуемся сами – увлекательными историями про прошлое и настоящее, секретами красоты этого города, а также лучшими гастро и питейными заведениями Праги. Будем вам полезны, если вы не приходите в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаетесь от людей с сигаретой. Отвечаем за противопохмельную безопасность — услуга «Собутыльники», гарантия 100%! А еще помогаем выиграть в лотерею.
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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