Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Как проходит квест-марафон

Мы встретим вас в условленном месте, во время небольшой прогулки вручим реквизит и объясним правила. После этого игра началась!

Наш маршрут проходит по любопытному и нетуристическому району Праги 7 — Holešovice. Отыщите отмеченные на карте заведения, посетите их — и в качестве награды выпейте кружку пива. Чтобы добавить азарта и интриги, мы выдадим вам задания: на смекалку, сообразительность, наблюдательность и нестандартный подход.

На 5 точке есть «пит-стоп»: мы встретимся с вами, обсудим, как идет игра, и проверим ваши ответы. Если вы уже выдохлись — здесь и завершим, а самые стойкие продолжат марафон.

Это будет веселое и познавательное приключение: вы увидите жизнь чехов изнутри и посетите не рестораны из путеводителей, а те места, которые пользуются популярностью у местных жителей.

Кому подойдет прогулка