Что вас ожидает

Новый город и Вышеград

В Новом городе вы увидите Вацлавскую площадь, знаменитый отель Ялта и памятник Вацлаву Святому. А также рассмотрите здания Национального музея, Оперы и гестапо. В Вышеграде раскроете, где ясновидящая княжна Либуше предсказала заложение Пражского Града, и оцените «Чертовы столбы», самое знаменитое кладбище Чехии, собор Петра и Павла и лучшие видовые площадки.

Малая Сторона и Карлов мост

Подъехав к Влтаве, вы посмотрите на «Танцующий дом». А на Малой стороне увидите расписную стену Джона Леннона, реку Чертовка, Пражского водяного и собор Святого Николая. Проезжая мимо Карлового Моста, узнаете об одном из самых известных сооружений Европы, услышите историю Еврейского города и раскроете секрет, почему Гитлер не тронул Прагу.

Прогулка по Старому городу

В Старом городе вы посетите Староместскую площадь, услышите бой знаменитых Астрономических часов, полюбуетесь сказочным храмом Девы Марии перед Тыном и увидите некогда православный храм Святого Николая. В завершение, по желанию, отправитесь в пивоварню 16 столетия и насладитесь местными хмельными напитками.