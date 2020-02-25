  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. По Праге на автомобиле!

Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии

Alexandra
Задать вопрос
Alexandra – ваш гид
Вы посетите самые интересные места города и узнаете занимательные факты его истории от основания до наших дней.

Не волнуйтесь: вы увидите Прагу не только из окна автомобиля.

Главные достопримечательности мы осмотрим пешком: с чувством, толком, расстановкой и лучшими ракурсами для фотографий!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!

Что вас ожидает

Новый город и Вышеград
В Новом городе вы увидите Вацлавскую площадь, знаменитый отель Ялта и памятник Вацлаву Святому. А также рассмотрите здания Национального музея, Оперы и гестапо. В Вышеграде раскроете, где ясновидящая княжна Либуше предсказала заложение Пражского Града, и оцените «Чертовы столбы», самое знаменитое кладбище Чехии, собор Петра и Павла и лучшие видовые площадки.

Малая Сторона и Карлов мост
Подъехав к Влтаве, вы посмотрите на «Танцующий дом». А на Малой стороне увидите расписную стену Джона Леннона, реку Чертовка, Пражского водяного и собор Святого Николая. Проезжая мимо Карлового Моста, узнаете об одном из самых известных сооружений Европы, услышите историю Еврейского города и раскроете секрет, почему Гитлер не тронул Прагу.

Прогулка по Старому городу
В Старом городе вы посетите Староместскую площадь, услышите бой знаменитых Астрономических часов, полюбуетесь сказочным храмом Девы Марии перед Тыном и увидите некогда православный храм Святого Николая. В завершение, по желанию, отправитесь в пивоварню 16 столетия и насладитесь местными хмельными напитками.

Организационные детали

  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я с радостью скорректирую экскурсию с учетом ваших пожеланий
  • Если вы путешествуете с детьми, автокресла и остановки по требованию обеспечены!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!
По Праге на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Alexandra
Alexandra
Меня зовут Александра, я экономист по образованию, работала преподавателем в Дальневосточном государственном университете и с детства увлекалась историей и географией. Получив диплом гида в Чехии, превратила хобби в любимую работу и открыла новую страницу жизни, полную ярких красок и интересных людей!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

25 февраля 2020
Эксурсовод Александра шикарный гид!

Alexandra проводит ещё 1 экскурсию

Вышеград — пражское место силыВышеград — пражское место силыВышеград — пражское место силы
100 за экскурсию
2 часа
Автомобильная прогулка к старейшей крепости Праги и погружение в историю Средневековья
Если вы уже познакомились с Пражским Градом и Староместской площадью, самое время отправиться к старейшей цитадели города, где зарождалась его история. Я проведу вас по паркам, смотровым площадкам и достопримечательностям Вышеграда, открою легенды готической базилики Святых Петра и Павла и поделюсь чешскими легендами — загадочными, как сама Прага.

Обзорные экскурсии в Праге

По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!По Праге — на автобусе и пешком!
14 за человека
4.5 часов
164 отзыва
Охватить самые интересные достопримечательности на обзорной прогулке и увидеть город с разных сторон
Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете! Сэкономленные силы пригодятся на прогулке по Пражскому Граду и Старому городу. Мы разложим по полочкам историю чешской столицы и поделимся любопытными фактами о её знаковых местах.
Прага глазами местного жителяПрага глазами местного жителяПрага глазами местного жителя
От 70 за экскурсию
3 часа
181 отзыв
Авторский маршрут по секретным уголкам Праги и её главным достопримечательностям
Мы проведем вас по главным достопримечательностям любимого города и самым лакомым уголкам Праги в стороне от туристических маршрутов, расскажем пражские истории и легенды, покажем лучшие кофейни и сувенирные лавки, а также поделимся лайфхаками для путешественников. Вы окунетесь в атмосферу и жизнь старинного города, посмотрите на Прагу с высоты, попробуете лучшее мороженое на свете, покормите лебедей и сделаете море отличных снимков.
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь!
12 за человека
4 часа
37 отзывов
Главное, что нужно увидеть и узнать, когда вы впервые в столице Чехии
Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой. Микс важнейших страниц истории, деталей архитектуры и рассказов о современной жизни с щепоткой легенд и преданий. Вы проедете по Вышеграду и набережным, погуляете по Пражскому граду и дойдете до Староместской площади, заглянете в собор Св. Вита и загадаете желание на Карловом мосту.
Средневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземельяСредневековая Прага и её подземелья
скидка20%
€15
12 за человека
2.5 часа
Погулять по городу времён готических построек, ярых протестантов и булыжных мостовых
Вы увидите Прагу, какой она была в Средние века: прикоснётесь к ее тайнам, попетляете по узким улицам, пройдёте по вымощенной 600 лет назад мостовой и спуститесь на пару уровней под землю, к истокам чешской столицы. По пути мы обсудим нелёгкую жизнь средневековых горожан и обстановку, в которой они жили и строили ту Прагу, что мы знаем сейчас!
Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!Все включено — 3 экскурсии по Праге!
скидка10%
€40
36 за человека
4 часа
Познакомиться со столицей, ничего не упустив: обойти главные памятники и насладиться городом с воды
Вы покупаете сразу три экскурсии. Выбирайте, с какой хотите начать — обзорной поездки по центру города, прогулки по мистическому Еврейскому кварталу или речного круиза. Мы откроем историю Пражского Града, поделимся древними легендами и преданиями и покажем самые яркие уголки чешской столицы.
Как понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствиеКак понять Прагу и получить от неё удовольствие
20 за человека
3 часа
336 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
За 3 часа вы узнаете о Праге все необходимое, чтобы ваше дальнейшее самостоятельное знакомство со столицей стало максимально ярким, насыщенным и запоминающимся: разберетесь в истории, научитесь ориентироваться в городе и поймете, какие места нельзя пропустить!

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы