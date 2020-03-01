Valery проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Прага снаружи

Не зря наша экскурсия называется «Средневековая Прага»: в программе собрана коллекция старинных построек и мест, видавших людей 15-16 века! Вы проследите черты образцового стиля той эпохи, рассматривая готический храм. Среди десятка домов отыщете тот самый, где жил гениальный Моцарт. В Еврейском квартале заглянете в таинственный монастырь св. Агнессы. Спрячетесь от городского шума в уютном саду Францисканского монастыря и увидите католическую церковь св. Якуба, которую негласно считают самой красивой в Праге!

Подземный мир города

Затем отправимся под землю: на уровень, где находилась Прага в Средние века. Спустившись в подземелье Ратуши второй половины XII века, вы буквально вернётесь к истокам зарождения Старого Места. Что здесь было раньше и в связи с чем город пришлось поднять на уровень выше, я обязательно расскажу. Кроме того, будут истории о жизни и нравах горожан во времена Средневековья, о церковных орденах, реформации, протестантах — и других переворотных событиях в биографии чешской столицы.