Узнайте историю 📖 крупнейшей пивоварни Праги

Отправляйтесь в пражский район Смихов, где находится пивоварня Staropramen. Загляните в туристический центр на территории пивоварни, которая расположена в на старой промышленной окраине Праги. Осмотрите пивоварню самостоятельно в рамках интерактивного тура. Узнайте историю этой пивоваренной компании: от ее основания в 1869 году до наших дней, когда она является одной из самых популярных в Чехии и известной на весь мир.

Загляните за кулисы самой популярной чешской пивоварни

Посетите второй по величине пивоваренный завод в Чехии. Изучите процесс пивоварения под руководством самого важного персонажа в истории Staropramen — пивовара Йозефа Паспы.

Оцените напиток, либо попробуйте 4 вида пива Staropramen

В конце тура вы сможете выпить 🍹 1 напиток или продегустировать пиво в баре Staropramen — всё зависит от выбранного варианта тура. Побалуйте себя пивной дегустацией, оценив 4 вида пива, которое подадут в крафтовых бокалах чешских стеклодувов.

Пообедайте в пивоварне при желании

Если во время тура вы нагуляли аппетит, можете также заказать в баре еду. Либо выберите вариант тура, который включает в себя обед в пивоварне.

Важная информация

Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения. Возьмите с собой паспорт. Обратите внимание, что пивоварня (где именно производится пиво) закрыта для посетителей.

Обратите внимание!

Для тура на русском языке с дегустацией пива и обедом, требуется по крайней мере 2 участника. В меню входит: острый пивной гуляш, запеченные в пиве сосиски, вегетарианские блюда, куриные крылышки на гриле, рыба 🐟 и чипсы, запеченная свиная рулька.