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Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива

5
10 отзывов
GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Праги
Отправляйтесь на интерактивную экскурсию ⛳ по крупнейшей пивоварне в Праге.

В конце тура вы сможете выпить 🍹 напиток или продегустировать пиво в баре Staropramen.

При желании можете пообедать в пивоварне.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €10 за экскурсию

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Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива
Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива

Что вы увидите

  • Туристический центр на территории пивоварни Staropramen (рус. «Пивоварни Старый источник»)
Узнайте историю 📖 крупнейшей пивоварни Праги
Отправляйтесь в пражский район Смихов, где находится пивоварня Staropramen. Загляните в туристический центр на территории пивоварни, которая расположена в на старой промышленной окраине Праги. Осмотрите пивоварню самостоятельно в рамках интерактивного тура. Узнайте историю этой пивоваренной компании: от ее основания в 1869 году до наших дней, когда она является одной из самых популярных в Чехии и известной на весь мир.
Загляните за кулисы самой популярной чешской пивоварни
Посетите второй по величине пивоваренный завод в Чехии. Изучите процесс пивоварения под руководством самого важного персонажа в истории Staropramen — пивовара Йозефа Паспы.
Оцените напиток, либо попробуйте 4 вида пива Staropramen
В конце тура вы сможете выпить 🍹 1 напиток или продегустировать пиво в баре Staropramen — всё зависит от выбранного варианта тура. Побалуйте себя пивной дегустацией, оценив 4 вида пива, которое подадут в крафтовых бокалах чешских стеклодувов.
Пообедайте в пивоварне при желании
Если во время тура вы нагуляли аппетит, можете также заказать в баре еду. Либо выберите вариант тура, который включает в себя обед в пивоварне.
Важная информация
Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения. Возьмите с собой паспорт. Обратите внимание, что пивоварня (где именно производится пиво) закрыта для посетителей.
Обратите внимание!
Для тура на русском языке с дегустацией пива и обедом, требуется по крайней мере 2 участника. В меню входит: острый пивной гуляш, запеченные в пиве сосиски, вегетарианские блюда, куриные крылышки на гриле, рыба 🐟 и чипсы, запеченная свиная рулька.
Что входит
  • Интерактивный тур по пивоварне
  • Заказ в баре Staropramen 1 напиток
  • Дегустация пива (при выбранном типе билета)
  • Обед (при выбранном типе билета).
Что не входит
  • Дополнительная еда и напитки
Начало и место завершения
🚩 Pivovarská 244/9, 150 00 Praha 5-Smíchov, Чехия
Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива
Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива
Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива
Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива
Staropramen: пивной тур с напитком или дегустацией пива

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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10 отзывов оставили туристы

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