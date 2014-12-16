Этот тур предоставляет фантастическую возможность увидеть основные исторические достопримечательности и памятники в Праге, включая популярную смену церемонии охраны в Пражском Граде - в течение 3 часов.

Отправляйтесь в обзорную экскурсию по Праге, которую Бернард Больцано однажды назвал «городом сотен башен». Вы начнете с театра Эстейтс в Старом Городе, где состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан». Вы пройдете Национальный театр, наслаждаясь прекрасным панорамным видом на Пражский Град, Карлов мост, Рудольфинум - дом Чешского филармонического оркестра, Пороховые ворота, Вацлавскую площадь, центр Нового города, где была написана чешская история, Чарльз Площадь и знаменитый Танцующий дом. Затем вы пересечете мост Джирасек в волшебный Малый квартал, где вы полюбуетесь Свято-Николаевской церковью.

Первая часть тура проходит на микроавтобусе. Впоследствии вы пройдете по Пражскому Граду, в котором когда-то разместились офисы чешских королей. Солдаты из элитного замка Пражского Града будут рады приветствовать вас у ворот Пражского Града. Вы увидите церемониальную смену караула, включающую фанфары и церемонию флага. Вы посетите собор Святого Вита, где хранятся чешские королевские драгоценности, и похоронен король Карл IV, отец нации. В Lobkowicz Palace вы можете остановиться, чтобы насладиться освежающим вкусным чашечкой кофе в красивом историческом кафе.

Затем вы спуститесь на Малостранскую площадь, где вас ждет микроавтобус. Вы пройдете через Еврейский квартал, увидев самую старую синагогу в Европе по дороге и прибудете на Староместскую площадь, один из старейших рынков в Праге. Там вы увидите историческую ратушу и завершите тур по всемирно известным астрономическим часам, которые восходят к 1410 году.