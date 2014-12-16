Трехчасовой тур в Праге с изменением караула

Наслаждайтесь удивительным обзором исторического центра Праги, когда вы посетите Вацлавскую площадь, Староместскую

3.5
24 отзыва
В группе
до 100 чел.
Наслаждайтесь удивительным обзором исторического центра Праги, когда вы посетите Вацлавскую площадь, Староместскую площадь, Карлов мост и многое другое.

Наконец, совершите экскурсию по пешеходной зоне Пражского Града и осмотрите смену охранника.
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула
Трехчасовой тур в Праге с изменением караула

Что вы увидите 🤩

  • Пражские куранты
  • Муниципальный дом, Прага
  • Карлов мост
  • Площадь Республики
  • Собор Святого Вита
  • Чехов мост
  • Йираскув мост
  • Вацлавская площадь
  • Староместская площадь
  • Пражский национальный театр
  • Церковь Святого Николая, Прага
  • Пороховая башня
  • Новая ратуша, Прага
  • Рудольфинум
  • Еврейский музей, Прага
  • Главный вокзал Праги
  • Малая Прага
  • Церковь Святых Кирилла и Мефодия
  • Йозефов
  • Масариков вокзал
  • Башня Далиборка
  • Чернинский дворец
  • Старый город, Прага
  • Новый город
  • Лорета
  • Карлова площадь, Прага
  • Страговский стадион
  • Пражский Град
  • Испанская синагога
  • Старый королевский дворец
  • Лобковицкий дворец
  • Мост Штефаника
  • Сословный театр
  • Национальный проспект
  • Национальная галерея Прага – Шварценбергский дворец
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте Прагу в этот 3-часовой городской тур
  2. Посмотреть Вацлавскую площадь
  3. Смотрите Национальный театр
  4. Полюбуйтесь Карловым мостом
  5. Наслаждайтесь пешеходной прогулкой по Пражскому Граду
  6. Следите за сменой гвардии
Этот тур предоставляет фантастическую возможность увидеть основные исторические достопримечательности и памятники в Праге, включая популярную смену церемонии охраны в Пражском Граде - в течение 3 часов.
Отправляйтесь в обзорную экскурсию по Праге, которую Бернард Больцано однажды назвал «городом сотен башен». Вы начнете с театра Эстейтс в Старом Городе, где состоялась премьера оперы Моцарта «Дон Жуан». Вы пройдете Национальный театр, наслаждаясь прекрасным панорамным видом на Пражский Град, Карлов мост, Рудольфинум - дом Чешского филармонического оркестра, Пороховые ворота, Вацлавскую площадь, центр Нового города, где была написана чешская история, Чарльз Площадь и знаменитый Танцующий дом. Затем вы пересечете мост Джирасек в волшебный Малый квартал, где вы полюбуетесь Свято-Николаевской церковью.
Первая часть тура проходит на микроавтобусе. Впоследствии вы пройдете по Пражскому Граду, в котором когда-то разместились офисы чешских королей. Солдаты из элитного замка Пражского Града будут рады приветствовать вас у ворот Пражского Града. Вы увидите церемониальную смену караула, включающую фанфары и церемонию флага. Вы посетите собор Святого Вита, где хранятся чешские королевские драгоценности, и похоронен король Карл IV, отец нации. В Lobkowicz Palace вы можете остановиться, чтобы насладиться освежающим вкусным чашечкой кофе в красивом историческом кафе.
Затем вы спуститесь на Малостранскую площадь, где вас ждет микроавтобус. Вы пройдете через Еврейский квартал, увидев самую старую синагогу в Европе по дороге и прибудете на Староместскую площадь, один из старейших рынков в Праге. Там вы увидите историческую ратушу и завершите тур по всемирно известным астрономическим часам, которые восходят к 1410 году.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Эксперт Руководство
  • Экскурсия на микроавтобусе
  • Пешеходная экскурсия по Пражскому Граду
Что не входит
  • Отель уходит
  • Обед
  • Входные билеты
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Этот тур подходит для всех, хотя он включает 2-х километровую прогулку по Пражскому Граду
  • Дети до 11 лет имеют право на детский билет
  • Студенты в возрасте до 26 лет имеют право на студенческий билет с картой ISIC
  • Услуга пикапа доступна только для заказов, сделанных по крайней мере за 24 часа до даты тура
  • Если вы бронируете тур с уведомлением менее чем за 24 часа, вы должны прийти к месту встречи
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

C
16 дек 2014
Die Abholung vom Hotel wurde am Vortag per Mail bekannt gegeben. Diese unverbindliche Zusatzleistung fanden wir gut. Die Fahrt geht mit einem Kleinbus zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Unterwegs hatte unser Guide Jana aufgrund des dichten Verkehrs Zeit, dies und jenes detailliert zu erklären. Jana glänzte als Insiderin und sprach sehr gut deutsch. Nach ca. 1,5 Std ging es zur Burg. Dort ca 1 Std zu Fluss mit den wichtigsten Informationen. Keine Zeit für umfassende Besichtigungen. Dafür sollte man einen ganzen Tag auf der Burg einplanen. Zum Schluss noch 1 halbe Std am Altstädter Ring. Empfehlenswert!
А
27 дек 2014
I would say the team work's job entitle for 2thumbs up. They are helpful and responsible. I was late because my taxi driver cheated on me. I called the office and they sorted it out. Finally they picked me up at a place and join the tour.
j
26 мая 2010
I feel this was very boring tour.all 3 hours,only right begin,the first hour within the bus was interesst,we saw bit city side.and the follow in 2 hours was nothing to me.
All only walking listen boring no quality explain orally.
Ещё 21 отзыв

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