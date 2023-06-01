Народные танцы, старинные песни и богатейшая гастрономия — одни из главных составляющих нашей колоритной культуры. В них раскрывается вся красота, глубина, характер и сама душа Грузии. В нашем уютном заведении вы станете частичкой этих древних традиций. Мы накроем для вас маленький «пурмарили», после которого вам будет трудно думать о еде. И представим шоу-программу с песнями, национальными танцами и мастер-классом.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Грузинское застолье

Для дорогих гостей накроем стол из традиционных блюд грузинской кухни. В меню: шашлык, имеретинский хачапури, салаты, сулугуни, мжави (квашеная капуста) и другие соленья, джонджоли (пряная закуска), чурчхела и, конечно, вино. По вашему желанию мы приготовим также хинкали.

Национальные танцы и песни

В шоу-программу входит пять танцев из разных уголков нашей страны: свадебный танец и аджарский танец, танец горцев, Казбегури и кавказское попурри. Вы узнаете их историю, а после выступления будет небольшой мастер-класс. Кроме того, для вас исполнят прекрасные грузинские песни, а после будет театрализованное представление боевого искусства.