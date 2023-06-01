Погрузиться в мир самобытной грузинской культуры и провести атмосферный вечер своей компанией
Народные танцы, старинные песни и богатейшая гастрономия — одни из главных составляющих нашей колоритной культуры. В них раскрывается вся красота, глубина, характер и сама душа Грузии. В нашем уютном заведении вы станете частичкой этих древних традиций. Мы накроем для вас маленький «пурмарили», после которого вам будет трудно думать о еде. И представим шоу-программу с песнями, национальными танцами и мастер-классом.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Грузинское застолье
Для дорогих гостей накроем стол из традиционных блюд грузинской кухни. В меню: шашлык, имеретинский хачапури, салаты, сулугуни, мжави (квашеная капуста) и другие соленья, джонджоли (пряная закуска), чурчхела и, конечно, вино. По вашему желанию мы приготовим также хинкали.
Национальные танцы и песни
В шоу-программу входит пять танцев из разных уголков нашей страны: свадебный танец и аджарский танец, танец горцев, Казбегури и кавказское попурри. Вы узнаете их историю, а после выступления будет небольшой мастер-класс. Кроме того, для вас исполнят прекрасные грузинские песни, а после будет театрализованное представление боевого искусства.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Авлабари»
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саба — ваш гид в Тбилиси
Меня зовут Саба. С детства занимаюсь танцами и грузинским боевым искусством. В своем Доме искусства мы проводим шоу-программы с традиционным грузинским застольем и мастер-классы. А также огранизуем мероприятия и фестивали не только в Грузиии, но и за рубежом. Ждём вас в гости!Задать вопрос
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