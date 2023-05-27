Тбилиси идеально подходит для того, чтобы затеряться на его улочках и во дворах! Приглашаю на прогулку с совместным изучением города и фотосессией. Я подскажу лучший маршрут по самым эффектным локациям центральных районов Старого Тбилиси. Захватывающие смотровые, мощёные улицы и скрытые от глаз парадные навсегда останутся в вашей памяти и на профессиональных снимках.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

О жизни и жителях Тбилиси

Для начала — о том, чего не будет во время нашей встречи. Я не стану рассказывать академические истории и заваливать вас историческими датами. Вместо этого помогу понять, как устроен Тбилиси, кто проживал в окружающих нас домах и особняках. Поделюсь лайфхаками, как попасть в некоторые скрытые места, и отвечу на вопросы о современной жизни города. А главное — сделаю красивые фотографии, которые соберут лайки во всех социальных сетях!

Прогулка в вашем ритме

Я составила несколько маршрутов по местам, без которых невозможно представить столицу Грузии. Выбирайте один из них:

1️⃣ Сололаки. Прогуляемся от площади Свободы вдоль Сололакского хребта по дворам и парадным доходных домов. Фоном для снимков послужит характерная тбилисская архитектура с её самобытной красотой.

2️⃣ Чугурети. Прикоснёмся к невероятной атмосфере 19-го века с ноткой Петербурга. Именно в этом квартале художник Нико Пиросмани расписывал кабаки фресками и картинами.

3️⃣ Старый город. Пройдём от Дворца Дареджан через реку Куру в сторону площади Свободы по древним тифлисским улочкам. Отыщем и запечатлеем очаровательные детали: дома, которые словно карабкаются по крутому склону холма, и резные деревянные балконы.

Для фотосессии можно взять с собой реквизит, подходящий вашему образу (кофе, выпечка, цветы, открытка, книга, шарф, очки). Варианты обсудим перед нашей встречей. Спустя 10 дней после прогулки вы получите минимум 100 фото через облачное хранилище Яндекс. Диск.

Организационные детали

Если в вашей группе больше 3 человек, потребуется доплата €15 (45 GEL) за каждого дополнительного участника.