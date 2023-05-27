Пройтись по культовым местам старого Тбилиси с фотографом, который без ума от этого города
Захватывающие смотровые, мощёные улицы и скрытые от глаз парадные навсегда останутся в вашей памяти и на профессиональных снимках.
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Описание
Что вас ожидает
О жизни и жителях Тбилиси
Для начала — о том, чего не будет во время нашей встречи. Я не стану рассказывать академические истории и заваливать вас историческими датами. Вместо этого помогу понять, как устроен Тбилиси, кто проживал в окружающих нас домах и особняках. Поделюсь лайфхаками, как попасть в некоторые скрытые места, и отвечу на вопросы о современной жизни города. А главное — сделаю красивые фотографии, которые соберут лайки во всех социальных сетях!
Прогулка в вашем ритме
Я составила несколько маршрутов по местам, без которых невозможно представить столицу Грузии. Выбирайте один из них:
1️⃣ Сололаки. Прогуляемся от площади Свободы вдоль Сололакского хребта по дворам и парадным доходных домов. Фоном для снимков послужит характерная тбилисская архитектура с её самобытной красотой.
2️⃣ Чугурети. Прикоснёмся к невероятной атмосфере 19-го века с ноткой Петербурга. Именно в этом квартале художник Нико Пиросмани расписывал кабаки фресками и картинами.
3️⃣ Старый город. Пройдём от Дворца Дареджан через реку Куру в сторону площади Свободы по древним тифлисским улочкам. Отыщем и запечатлеем очаровательные детали: дома, которые словно карабкаются по крутому склону холма, и резные деревянные балконы.
Для фотосессии можно взять с собой реквизит, подходящий вашему образу (кофе, выпечка, цветы, открытка, книга, шарф, очки). Варианты обсудим перед нашей встречей. Спустя 10 дней после прогулки вы получите минимум 100 фото через облачное хранилище Яндекс. Диск.
Организационные детали
Если в вашей группе больше 3 человек, потребуется доплата €15 (45 GEL) за каждого дополнительного участника.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.