4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в религиозные истории и прикоснуться к реликвиям в древних базиликах

Ирина
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Ирина – ваш гид
Приглашаю исследовать старинные святыни Милана, погрузиться в его христианскую историю, прикоснуться к чудотворным иконам и мощам.

Вы узнаете о судьбе святых Амвросия, Феклы, Симплициана и Назара, поймете, как и почему сохранились миланские церкви, а также увидите культовые места города и даже вспомните друидов.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Христианский Милан
Христианский Милан

Что вас ожидает

Христианская история Милана
По преданию, Милан основан апостолом Варнавой. Именно в Милане в 313 году Константин Великий провозгласил эдикт о веротерпимости. Мы подробно поговорим об этих и многих других темах, связанных с религиозными страницами в биографии Милана. Вы откроете древние тайны святынь, проследите путь Амвросия Медиоланского — юриста, ставшего святым — и поймете, почему город много веков был целью пилигримов.

Наследие древних базилик
Маршрут пройдет по четырем сохранившимся с 313 года базиликам (древнейшим в Европе!) и культовым местам Милана. В романской базилике Святого Амвросия вы сможете прикоснуться к мощам этого святителя и мучеников Гервасия и Протасия, узнаете об обретении мощей и услышите истории о христианских чудесах. После отправимся в базилику Святого Симплициана, учителя Амвросия: я расскажу о связанном со святыней историческом нонсенсе и о фреске «Коронование Божией Матери» эпохи раннего Ренессанса. Базилика Святой Феклы познакомит с житием ученицы Святого Петра. Здесь же хранится один из гвоздей Креста Господня. Наконец, в базилике Святого Назара вы узнаете о судьбе этого мученика и найдете следы языческого храма.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия. Место встречи по договоренности.
  • Дополнительные расходы: вход в Кафедральный собор (5€).
  • Возможно продлить прогулку до 6 часов, посетив и другие базилики Милана (доплата 25 € за час).
Христианский Милан
Христианский Милан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина, я 20 лет живу в Милане и Комо, закончила муниципальную школу для гидов со специализацией «Христианский туризм». Являюсь практикующим христианином. Меня вдохновляет наследие, то огромное достояние для каждого христианина, которое сохранилось в Милане. С большой радостью поделюсь моими знаниями!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 ноября 2019
Отличная экскурсия. Автор увлечен темой, а только увлеченный человек может дать не только знания но и эмоции.. Очень много информации и физкультуры. Бегали по городу как зайцы. Но оно того стоило. Узнали очень много интересного. Жаль, что некоторые моменты не записали на диктофон. Хотелось бы повторно прослушать через несколько дней. Огромное спасибо. Всем рекомендуем.
22 августа 2019
Отличная экскурсия и очень грамотный экскурсовод Ирина. На экскурсии была супруга с дочкой подростком. Всем очень понравилось. Структурированно поданный материал, посетили много интересных мест связанных с ранним христианством Милана. Ирина грамотно подаёт материал и рассказывает с увлечением, не нудно и не скучно. 4 часа пролетели очень быстро и интересно. Спасибо большое!
23 мая 2019
Отличный гид. Понравилось все.
9 апреля 2019
Ирина замечательный гид. Тема Христианский Милан, но мы плюс ко всему очень многое узнали просто о Милане. Хорошо заказывать эту экскурсию на второй день по прибытию в Милан. Ирина ответит Вам на все вопросы касающиеся по городу: что посмотреть, где поесть, где купить, где погулять и многое многое другое. Огромное спасибо!

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