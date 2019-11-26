4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Христианская история Милана

По преданию, Милан основан апостолом Варнавой. Именно в Милане в 313 году Константин Великий провозгласил эдикт о веротерпимости. Мы подробно поговорим об этих и многих других темах, связанных с религиозными страницами в биографии Милана. Вы откроете древние тайны святынь, проследите путь Амвросия Медиоланского — юриста, ставшего святым — и поймете, почему город много веков был целью пилигримов.

Наследие древних базилик

Маршрут пройдет по четырем сохранившимся с 313 года базиликам (древнейшим в Европе!) и культовым местам Милана. В романской базилике Святого Амвросия вы сможете прикоснуться к мощам этого святителя и мучеников Гервасия и Протасия, узнаете об обретении мощей и услышите истории о христианских чудесах. После отправимся в базилику Святого Симплициана, учителя Амвросия: я расскажу о связанном со святыней историческом нонсенсе и о фреске «Коронование Божией Матери» эпохи раннего Ренессанса. Базилика Святой Феклы познакомит с житием ученицы Святого Петра. Здесь же хранится один из гвоздей Креста Господня. Наконец, в базилике Святого Назара вы узнаете о судьбе этого мученика и найдете следы языческого храма.