Что вы увидите
- Любые достопримечательности на ваш выбор
Откройте для себя Милан со всеми его формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать экскурсию ⛳ всего за час! И провести ее в любой день и время, которые вы выберете!
За 2 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:
- Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала (углубленно);
- Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала, Брера, Площадь Гая Ауленти (обзорно);
- Навильи;
- Дуомо внутри;
- Милан Леонардо да Винчи.
За 4 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:
- Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала, Милан Леонардо да Винчи;
- Навильи, Милан Леонардо да Винчи.
За 6 часов вы сможете погулять по следующему маршруту:
- Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала, Брера, площадь Гая Ауленти, Милан Леонардо да Винчи, Навильи.
- При бронировании укажите, какие достопримечательности 🏛️ вы хотели бы увидеть.
Что не входит
- Транспорт
- Входные билеты
- Питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Milan. Companion
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