Milan. Companion – Гид из Милана

На экскурсии 🧭 вы осмотрите ключевые архитектурные достояния Милана, погуляете по его улочкам и посетите самые интересные места в городе.



Откройте для себя Милан со всеми его формальными и неформальными достопримечательностями 🏛️.



Мы можем организовать для вас экскурсию ⛳ всего за час, и провести ее в любой день и время, которые вы выберете!