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Индивидуальная экскурсия по Милану

5
14 отзывов
Milan. Companion
Milan. Companion – Гид из Милана
На экскурсии 🧭 вы осмотрите ключевые архитектурные достояния Милана, погуляете по его улочкам и посетите самые интересные места в городе.

Откройте для себя Милан со всеми его формальными и неформальными достопримечательностями 🏛️.

Мы можем организовать для вас экскурсию ⛳ всего за час, и провести ее в любой день и время, которые вы выберете!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • €95 за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Милану
Индивидуальная экскурсия по Милану

Что вы увидите

  • Любые достопримечательности на ваш выбор
Откройте для себя Милан со всеми его формальными и неформальными достопримечательностями! Мы можем организовать экскурсию ⛳ всего за час! И провести ее в любой день и время, которые вы выберете!

За 2 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:

  • Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала (углубленно);
  • Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала, Брера, Площадь Гая Ауленти (обзорно);
  • Навильи;
  • Дуомо внутри;
  • Милан Леонардо да Винчи.

За 4 часа вы сможете посмотреть один из представленных маршрутов:

  • Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала, Милан Леонардо да Винчи;
  • Навильи, Милан Леонардо да Винчи.

За 6 часов вы сможете погулять по следующему маршруту:

  • Замок Сфорцеско, Дуомо, Галерея, Ла Скала, Брера, площадь Гая Ауленти, Милан Леонардо да Винчи, Навильи.
  • При бронировании укажите, какие достопримечательности 🏛️ вы хотели бы увидеть.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Входные билеты
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия по Милану
Индивидуальная экскурсия по Милану
Индивидуальная экскурсия по Милану
Индивидуальная экскурсия по Милану

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Milan. Companion
Milan. Companion
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14 отзывов оставили туристы

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