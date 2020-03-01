Экскурсии по пригородам Милана

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  4. Из Милана — к винодельням Франчакорты

Вдохновиться красотой итальянской Шампани и продегустировать игристые вина

Maria
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Maria – ваш гид
Винодельческий регион Франчакорта — обязательное к посещению место, если вы оказались на севере Италии.

На уютной, но уже прославленной винодельне вы продегустируете утонченные игристые вина, откроете секреты их особенного аромата и полюбуетесь пышными виноградниками и идиллическим панорамами региона.
От 259 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Lambrate FS в Милане
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Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты

Что вас ожидает

Пейзажи «итальянской Шампани» и секреты виноделия
Всего час живописной дороги из Милана — и перед вами Франчакорта, регион, в котором рождаются лучшие игристые вина Италии. Мы объедем невероятной красоты виноградники, насладимся видами зеленых холмов и озера Изео, а по пути разберем на составляющие «рецепт» идеального игристого: поговорим об особенностях местного климата и почвы, благодаря которым вина Франчакорты имеют ярко выраженные характер, аромат и вкус.

Дегустация местных вин и закусок
Вы окажетесь на одной из самых красивых виноделен Франчакорты, которая уже завоевала известность на международном уровне. Здесь мы прогуляемся по виноградникам, осмотрим винные погреба и, конечно, поговорим об искусстве создания игристых вин Made in Italy. А после перейдем к самой приятной части путешествия — дегустации, на которой вы оцените 3 стиля местного вина в сопровождении небольшого снека из специально подобранных колбас, сыров, таралли (итальянских сушек) или гриссини (хлебных палочек).

Организационные детали

  • Мы встретимся в Милане и вместе отправимся в Франчакорту: дорога займет около часа
  • Трансфер от Милана и обратно, а также дегустация включены в стоимость экскурсии
  • Температура в винных погребах 10-12° в течение всего года: возьмите с собой теплую одежду
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты
Из Милана — к винодельням Франчакорты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Lambrate FS в Милане.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Я профессиональный переводчик 3 иностранных языков и совсем скоро дипломированный сомелье Итальянской Ассоциации Сомелье. Я 10 лет живу в Италии, обожаю рассказывать про итальянское виноделие и показывать аутентичные места, недоступные для массового туризма. Я надеюсь, что вы, как и я, полюбите вкус и аромат утонченных игристых вин Франчакорты и будете очарованы красотами виноградников, культурой вина и традициям виноделия, в котором итальянцы настоящие мастера.
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Экскурсии по пригородам Милана

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Из Милана к озеру КомоИз Милана к озеру КомоИз Милана к озеру Комо
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