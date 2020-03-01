Экскурсии по пригородам Милана

Что вас ожидает

Пейзажи «итальянской Шампани» и секреты виноделия

Всего час живописной дороги из Милана — и перед вами Франчакорта, регион, в котором рождаются лучшие игристые вина Италии. Мы объедем невероятной красоты виноградники, насладимся видами зеленых холмов и озера Изео, а по пути разберем на составляющие «рецепт» идеального игристого: поговорим об особенностях местного климата и почвы, благодаря которым вина Франчакорты имеют ярко выраженные характер, аромат и вкус.

Дегустация местных вин и закусок

Вы окажетесь на одной из самых красивых виноделен Франчакорты, которая уже завоевала известность на международном уровне. Здесь мы прогуляемся по виноградникам, осмотрим винные погреба и, конечно, поговорим об искусстве создания игристых вин Made in Italy. А после перейдем к самой приятной части путешествия — дегустации, на которой вы оцените 3 стиля местного вина в сопровождении небольшого снека из специально подобранных колбас, сыров, таралли (итальянских сушек) или гриссини (хлебных палочек).