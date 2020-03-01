Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Виды и улочки Стрезы

Наша приятная прогулка начнется с отеля — вернее, с его крыши: в знаменитом скай-баре вы насладитесь чарующей панорамой Лаго-Маджоре. Спустившись, погуляем по Старому городу и пройдем по местам, которые записаны в биографии бывшей деревушки. Следом вас ждет набережная Стрезы, откуда открывается завораживающий вид на озеро и Борромейский архипелаг. Вы сделаете фотографии острова Изола Белла с максимально близкой точки, и — вуаля — перед нами гора Моттароне.

После нашей встречи вы сможете подняться на фуникулере на высоту 1491 метр и разглядите 7 озер или отправитесь на Изола Пескаторе (остров Рыбаков), чтобы попробовать свежайшую озерную рыбу в ресторане. Я дам все необходимые рекомендации.

Стреза от деревни до роскошного курорта

Я расскажу о благоприятных обстоятельствах, которые помогли развитию города; о знаменитых личностях, живших на местных виллах, о «государстве Борромео», о щедром регионе Пьемонт. А еще вы, конечно, попробуете продукт, который придумали и производят в Стрезе для одной важной персоны, — это станет для вас сюрпризом :)

Дополнительная опция

Экскурсию можно совместить с посещением сыроварни: вас проведут по подземным катакомбам, где сегодня выдерживают сыр, и предложат продегустировать вкуснейшие итальянские сыры.