Елена проводит ещё 1 экскурсию

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  4. Красавица Стреза на озере Маджоре

Вдохновиться панорамами, историями и безмятежностью городка у подножия гор

Елена
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Елена – ваш гид
Королева Лаго-Маджоре — как за какие-то 200 лет обычная итальянская деревня получила этот статус? На берегу, где сушились лодки и висели сети, вы увидите виллы аристократов; представите рыбаков и, возможно, встретите знаменитостей.

Удивительное прошлое Стрезы откроется вам на фоне голубого озера, цветущих набережных и далеких заснеженных вершин.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Стреза
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Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре

Что вас ожидает

Виды и улочки Стрезы
Наша приятная прогулка начнется с отеля — вернее, с его крыши: в знаменитом скай-баре вы насладитесь чарующей панорамой Лаго-Маджоре. Спустившись, погуляем по Старому городу и пройдем по местам, которые записаны в биографии бывшей деревушки. Следом вас ждет набережная Стрезы, откуда открывается завораживающий вид на озеро и Борромейский архипелаг. Вы сделаете фотографии острова Изола Белла с максимально близкой точки, и — вуаля — перед нами гора Моттароне.

После нашей встречи вы сможете подняться на фуникулере на высоту 1491 метр и разглядите 7 озер или отправитесь на Изола Пескаторе (остров Рыбаков), чтобы попробовать свежайшую озерную рыбу в ресторане. Я дам все необходимые рекомендации.

Стреза от деревни до роскошного курорта
Я расскажу о благоприятных обстоятельствах, которые помогли развитию города; о знаменитых личностях, живших на местных виллах, о «государстве Борромео», о щедром регионе Пьемонт. А еще вы, конечно, попробуете продукт, который придумали и производят в Стрезе для одной важной персоны, — это станет для вас сюрпризом :)

Дополнительная опция
Экскурсию можно совместить с посещением сыроварни: вас проведут по подземным катакомбам, где сегодня выдерживают сыр, и предложат продегустировать вкуснейшие итальянские сыры.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год.
  • Мы встретимся с вами на ж/д вокзале в городе Стреза.
  • Билет на поезд от вокзала Milano Centrale до Стрезы в одну сторону — 8.60 евро/чел. В пути 1 час.
  • Если вы остановились в одном из городов на берегу озера Маджоре, можно добраться до Стрезы от ближайшей ж/д станции.
  • Посещение сыроварни по желанию: мы за 15 минут доберемся туда на поезде (билет стоит 2.70 евро) или на машине (доплата 20 евро).
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре
Красавица Стреза на озере Маджоре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Стреза.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую вас из солнечной Италии! Я живу 3 года на озере Маджоре со своей семьей. Объездила его на трех видах транспорта: машине, корабле и велосипеде. Об озере знаю все до мелочей, даже о том, с какой стороны вода теплее! Свои экскурсии стараюсь проводить максимально «не библиотечно», хотя без этого тоже не обойтись, история есть история. Предвкушаю каждую встречу с гостями озера, потому что хочу, чтоб люди унесли в своем сердце частичку этого роскошного и, в то же время, простого, вечно цветущего микромира под названием Маджоре!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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