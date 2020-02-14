2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Краски Италии и Швейцарии из окна панорамного поезда и поэзия Лаго-Маджоре в путешествии на корабле

Елена
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Елена – ваш гид
Путь, который очарует, подарит вдохновение и позволит ненадолго стать гармоничной составляющей природы.

Каждый этап путешествия откроет перед вами свои красоты: еще из поезда вы полюбуетесь альпийскими видами, а после очаруетесь уютной застройкой Локарно и ощутите мелодичность пейзажей, архитектуры и человека в озерном вояже!
239 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Домодоссола
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У этой экскурсии2 отзыва
3.5
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!

Что вас ожидает

Живописное путешествие на панорамном поезде
С самого начала поездки у вас захватит дух от местных красот: белоснежные шапки Альп, глубокие ущелья с быстрыми горными речками бирюзового отлива, густо поросшие каштановые леса и живописные мосты с туннелями. Это не классическая железная дорога, а настоящий шедевр строительства, который щедро дарит путешественникам лучшие природные виды Италии и Швейцарии! Обо всех интересных местах, которые мы будем проезжать, я обязательно расскажу подробнее, а также раскрою, для чего же был построен этот удивительно красивый путь.

Локарно — швейцарский город с итальянским характером
Добравшись до самого юга Швейцарии, вы пойдёте знакомиться с городом Локарно. Его главное «чудо» — святыня Madonna del Sasso, которая точно вас удивит. Церковь расположена на высоком утесе, а с него открывается незабываемая панорама на весь город.
От церкви спустимся в центр города по старинной дороге паломников, по пути рассмотрим крохотные часовни со сценами из Библии. После — вы прогуляетесь по старинной площади Пьяцца Гранде, исследуете городскую архитектуру, а в свободное время сможете заглянуть в магазины, бары или локальные рестораны.

Непревзойдённое Маджоре: вояж на корабле
Наше насыщенное красотой путешествие продолжится на корабле! В течение 2-х часов вы будете наслаждаться панорамами озера Маджоре и восхищаться отличиями его швейцарской части от итальянской.
Мы проплывем все острова Лаго-Маджоре: Брисаго, острова-замки Каннерро, Борромейские. А также заедем в самые крупные города на озере: Луино, Интра, Стреза, Анжера и Арона. Во время вояжа я увлеку вас историями этих островов и их хозяев. Невероятные, сочные, широкие панорамы останутся в вашей памяти навсегда.

Организационные детали

  • Мы встретимся с вами на ж/д вокзале в городе Домодоссола.
  • Билет на поезд от вокзала Milano Centrale до города Домодоссола в одну сторону — 10.80 евро/чел. В пути 1 час 40 мин.
  • Если вы остановились в одном из городов на берегу озера Маджоре, можно добраться до Домодоссолы от ближайшей ж/д станции.
  • Дополнительные расходы: общий билет на панорамный поезд/корабль — 28 евро/чел. (гид покупает для себя сам).
  • В стоимость экскурсии входит: билет на фуникулер до церкви Мадонна дель Сассо.
  • Зимняя экскурсия отличается от летней тем, что с ноября по март не работает навигация по озеру, и возврат из города Локарно происходит на панорамном поезде.
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!
Лаго-Маджоре: все грани красивейшего озера Италии!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Домодоссола.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Приветствую вас из солнечной Италии! Я живу 3 года на озере Маджоре со своей семьей. Объездила его на трех видах транспорта: машине, корабле и велосипеде. Об озере знаю все до мелочей, даже о том, с какой стороны вода теплее! Свои экскурсии стараюсь проводить максимально «не библиотечно», хотя без этого тоже не обойтись, история есть история. Предвкушаю каждую встречу с гостями озера, потому что хочу, чтоб люди унесли в своем сердце частичку этого роскошного и, в то же время, простого, вечно цветущего микромира под названием Маджоре!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 февраля 2020
Ожидания от экскурсии не оправдались. Места- красивейшие, хотелось послушать об истории этих мест, о природе и фауне, об известных личностях, которые оставили свой след в истории региона, однако гид не могла ответить практически ни на один вопрос, не владела информацией. Экскурсия была дорогой и скучной. Гиду оценка «два».
15 января 2020
Нам не повезло с погодой, но это не вина гида))
Чудесная экскурсия, красивейшие пейзажи за окном
Хочется ещё раз повторить!
Спасибо, Елена, за эти эмоции!

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