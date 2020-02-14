2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Живописное путешествие на панорамном поезде

С самого начала поездки у вас захватит дух от местных красот: белоснежные шапки Альп, глубокие ущелья с быстрыми горными речками бирюзового отлива, густо поросшие каштановые леса и живописные мосты с туннелями. Это не классическая железная дорога, а настоящий шедевр строительства, который щедро дарит путешественникам лучшие природные виды Италии и Швейцарии! Обо всех интересных местах, которые мы будем проезжать, я обязательно расскажу подробнее, а также раскрою, для чего же был построен этот удивительно красивый путь.

Локарно — швейцарский город с итальянским характером

Добравшись до самого юга Швейцарии, вы пойдёте знакомиться с городом Локарно. Его главное «чудо» — святыня Madonna del Sasso, которая точно вас удивит. Церковь расположена на высоком утесе, а с него открывается незабываемая панорама на весь город.

От церкви спустимся в центр города по старинной дороге паломников, по пути рассмотрим крохотные часовни со сценами из Библии. После — вы прогуляетесь по старинной площади Пьяцца Гранде, исследуете городскую архитектуру, а в свободное время сможете заглянуть в магазины, бары или локальные рестораны.

Непревзойдённое Маджоре: вояж на корабле

Наше насыщенное красотой путешествие продолжится на корабле! В течение 2-х часов вы будете наслаждаться панорамами озера Маджоре и восхищаться отличиями его швейцарской части от итальянской.

Мы проплывем все острова Лаго-Маджоре: Брисаго, острова-замки Каннерро, Борромейские. А также заедем в самые крупные города на озере: Луино, Интра, Стреза, Анжера и Арона. Во время вояжа я увлеку вас историями этих островов и их хозяев. Невероятные, сочные, широкие панорамы останутся в вашей памяти навсегда.