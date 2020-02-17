33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я выбрала эту экскурсию по многочисленным положительным отзывам, надеясь, что гид поводит нас по Милану, многое покажет и расскажет за три часа. Я заранее предупредила гида, что мы идём смотреть Тайную вечерю и попросила построит маршрут так, чтобы к назначенному времени привести нас к фреске. Альбина оказалась очень милой девушкой, но с плохо поставленной скудной речью и абсолютным неумением подать материал . Я не знаю, на чем основаны положительные отзывы других людей. Я не буду вводить никого в заблуждение. От экскурсовода прежде всего хочется многое узнать. Два часа Альбина нас водила по одному пятачку, подвела к паре домов, включая какую-то малозначимую виллу. Фактов и информации было дано минимальное количество. Все пресно, нудно, мало и совершенно ничего про сам Милан, его жизнь и историю. Про пару архитекторов, стилей и все. Мы были с сестрой, две молодые девушки. Альбина абсолютно не в состоянии прочувствввать клиента, подстроиться под его уровень образования, эрудицию, темп и скорость мысли . Все два часа Альбиона блеяла что-то невнятное, поскольку ее словарный запас не превышает уровень школьницы средних классов. Если человек что то и знает, подать материал он не может. Такая экскурсия может быть интересна только малоискушённый необразованней публике, людям, которые ничего не видели и ничего не знают. Поводив нас по паре улиц, Альбина села на трамвай, ждали мы 5 минут его, ехали 15, пропустив много интересных мест, про которые так ничего не узнали и не услышали, и к 11:00 привезла нас к бирже, мотивировав это тем, что от неё всего 10 минут было идти до Тайной вечери, куда мы должны были попасть после этой экскурсии. После биржи ровно в 11:10 она привела нас к какой-то кофейне рядом, которая нам была не интересна, и тратить время на распитие кофе мы тамне планировали , она хотела закончить экскурсию. Экскурсия началась в 9:05, в 11:15 Альбина ее хотела закончить, те через 2 часа после ее начала, хотя мы оплатили 3 часа. Я сказала, что ещё же час до нашей следущей экскурсии, она начиналась у нас в 12:10. Тогда Альбина завела нас в какую-то церковь рядом с кофейней и попыталась ее показать, что-то мямля про волхвов на стенах, она вообще ничего про знала про эту церковь, стала оправдываться, что она не искусствовед. Но мы этого и не требовали. Мы хотели услышать про архитектуру Милана, чего не случилось. Если ты не владеешь материалом вообще и ничего не знаешь про место, в данном случае церковь, -не заводи людей в пространство, о котором тебе ничего не известно, чтобы только убить время. У Альбины совершенно отсутсвует ощущение времени и пространства, маршрут был простроен отвратительно, хотя мы заранее предупредили о нашей следующей экскурсии. Нам бы хватило времени посмотреть все, но гид не дружит с планированием. Итог:мне жаль потраченных времени и денег, этого гида я бы не советовала эрудированным умным людям, которые хотят получить новые знания и какое-то интересное общение. Это однозначно худшая экскурсия, на которой я когда либо была. И к тому же закончилась на час раньше запланированного. Для детей подойдёт.