33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Разобраться в мозаике архитектурных стилей города

Albina
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Albina – ваш гид
С первого взгляда Милан кажется современным мегаполисом, в котором особо нечего делать истинным путешественникам и ценителям истории.

На самом деле этот город полон сюрпризов! На моей экскурсии вы познакомитесь с Миланом через его архитектурные стили, откроете для себя необычные детали городского пространства и узнаете о культовых местах с лучшим кофе, джелато и уличной едой.
От 95 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии33 отзыва
4.85
Милан глазами архитектора
Милан глазами архитектора

Что вас ожидает

Погружение в архитектуру Милана

  • Вы откроете следы Римской Империи на улицах Милана и познакомитесь с его романской архитектурой.
  • Восхититесь инженерной мыслью Да Винчи, прогуливаясь вдоль каналов района Дарсина, где сейчас частенько собирается «мовида» – итальянские любителей ночной жизни.
  • Пройдете по миланским «Елисейским полям» времен Наполеона, желавшего одной улицей соединить Милан с Парижем.
  • Прогуляетесь мимо роскошных вилл богатого «Квартала тишины» в стиле Либерти, который ознаменовал расцвет итальянской промышленной буржуазии на стыке 19 и 20 веков.
  • Ощутите всю строгость архитектуры периода Муссолини и мощь зданий в стиле брутализма конца 50-х годов.
  • И конечно, все это историческое великолепие дополнит современная архитектура города с ее вертикальными садами-небоскребами в сердце миланского Сити. Чего стоит одна башня UniCredit, в свое время вызвавшая столько протестов среди местных жителей!

Большая часть экскурссии будет пешей с пит-стопами во “вкусных” местах, но кое-где нужен будет проездной на общественный транспорт, для передвижения на легендарных миланских трамваях. Проездной на день стоит 4,5 евро, можем купить вместе. Я буду с зеркальным фотоаппаратом, люблю гулять по Милану и снимать, могу и вас запечатлеть на память совершенно бесплатно.

Если захотите, мы можем сместить фокус экскурсии только на 20 век и современную архитектуру (об этом нужно заранее упомянуть в личной переписке).

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые любят знакомиться с историей города через его архитектуру и хотят научиться отличать барокко от неоклассики.

Милан глазами архитектора
Милан глазами архитектора
Милан глазами архитектора
Милан глазами архитектора

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Albina
Albina
Я архитектор/урбанист, закончила Политехнический Университет Милана, до этого жила и работала в Нью-Йорке, Москве и вот сейчас в Милане! Жизнь в путешествии - это особый путь познания мира для меня, так как я предпочитаю проникнуть в суть тех мест в которых бываю. Признаюсь, я не профессиональный гид, но в силу того, что по профессии я архитектор-урбанист и училась непосредственно в Милане, тема архитектурных стилей и истории градостроительства являются моими основными интересами.
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33 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
Очень понравилась Альбина и ее экскурсия :). Приятно, когда человек увлечен своей профессией и хочет поделиться и вдохновить других.
После экскурсии, по рекомендации Альбины, я посмотрела еще пару интересных мест, поэтому прогулка тремя часами совсем не ограничилась :).
29 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! Альбина показала нам совсем не туристический Милан. Взглянуть на Милан глазами архитектора было очень интересно! Были затронуты все эпохи со времён Римской империи до наших дней! Попили превосходный кофе в аутентичном местечке! 3 часа пролетели незаметно на одном дыхании. Подойдёт всем, кто любит не банальные маршруты. Альбина очень хороший собеседник с тонким чувством юмора! Спасибо огромное!
9 ноября 2019
Я выбрала эту экскурсию по многочисленным положительным отзывам, надеясь, что гид поводит нас по Милану, многое покажет и расскажет за три часа. Я заранее предупредила гида, что мы идём смотреть Тайную вечерю и попросила построит маршрут так, чтобы к назначенному времени привести нас к фреске. Альбина оказалась очень милой девушкой, но с плохо поставленной скудной речью и абсолютным неумением подать материал . Я не знаю, на чем основаны положительные отзывы других людей. Я не буду вводить никого в заблуждение. От экскурсовода прежде всего хочется многое узнать. Два часа Альбина нас водила по одному пятачку, подвела к паре домов, включая какую-то малозначимую виллу. Фактов и информации было дано минимальное количество. Все пресно, нудно, мало и совершенно ничего про сам Милан, его жизнь и историю. Про пару архитекторов, стилей и все. Мы были с сестрой, две молодые девушки. Альбина абсолютно не в состоянии прочувствввать клиента, подстроиться под его уровень образования, эрудицию, темп и скорость мысли . Все два часа Альбиона блеяла что-то невнятное, поскольку ее словарный запас не превышает уровень школьницы средних классов. Если человек что то и знает, подать материал он не может. Такая экскурсия может быть интересна только малоискушённый необразованней публике, людям, которые ничего не видели и ничего не знают. Поводив нас по паре улиц, Альбина села на трамвай, ждали мы 5 минут его, ехали 15, пропустив много интересных мест, про которые так ничего не узнали и не услышали, и к 11:00 привезла нас к бирже, мотивировав это тем, что от неё всего 10 минут было идти до Тайной вечери, куда мы должны были попасть после этой экскурсии. После биржи ровно в 11:10 она привела нас к какой-то кофейне рядом, которая нам была не интересна, и тратить время на распитие кофе мы тамне планировали , она хотела закончить экскурсию. Экскурсия началась в 9:05, в 11:15 Альбина ее хотела закончить, те через 2 часа после ее начала, хотя мы оплатили 3 часа. Я сказала, что ещё же час до нашей следущей экскурсии, она начиналась у нас в 12:10. Тогда Альбина завела нас в какую-то церковь рядом с кофейней и попыталась ее показать, что-то мямля про волхвов на стенах, она вообще ничего про знала про эту церковь, стала оправдываться, что она не искусствовед. Но мы этого и не требовали. Мы хотели услышать про архитектуру Милана, чего не случилось. Если ты не владеешь материалом вообще и ничего не знаешь про место, в данном случае церковь, -не заводи людей в пространство, о котором тебе ничего не известно, чтобы только убить время. У Альбины совершенно отсутсвует ощущение времени и пространства, маршрут был простроен отвратительно, хотя мы заранее предупредили о нашей следующей экскурсии. Нам бы хватило времени посмотреть все, но гид не дружит с планированием. Итог:мне жаль потраченных времени и денег, этого гида я бы не советовала эрудированным умным людям, которые хотят получить новые знания и какое-то интересное общение. Это однозначно худшая экскурсия, на которой я когда либо была. И к тому же закончилась на час раньше запланированного. Для детей подойдёт.
21 октября 2019
Экскурсия превзошла все наши ожидания! Альбина очень обаятельный, увлечённый урбанисткой, архитектурой и историей человек. Она показала нам Милан, каким его видят местные жители, а также щедро делилась легендами и инсайтами из жизни города. Очень понравился формат экскурсии - это больше дружеская прогулка с человеком, который знает очень много, чем стандартная экскурсия с гидом, поставленная на поток. Всем рекомендую!
18 августа 2019
Не было времени написать отзыв сразу. Сейчас, пересматривая фотографии именно с экскурсии, каждый раз поражаюсь насколько интересно и очень продуманна была организована прогулка по городу с Альбиной. Огромное спасибо! Незабываемо! Необычно! Познавательно! Очень интересно и очень многогранно. Трудно выбрать что понравилось больше всего, так как понравилось все.
Героический поход в 38 градусную жару.
Понравилось все, кроме жары;)
После экскурсии мы делились впечатлениями и удивились, что не видели ничего, что было в нашем списке, что рекомендуют посмотреть в Милане ...
Да, такое бывает) увидеть Милан влюблёнными в его архитектуру глазами, а не просто туристические объекты.
Удивительная Альбина, спасибо огромное!
8 июля 2019
Отлично организованная экскурсия и очень добродетельный человек. Если интересуетесь архитектурой, то это наилучший вариант. Сам я эти места
не нашёл.
1 июля 2019
Милан нам очень понравился! Альбина показала нам и старую часть города и новые районы Милана. Она очень интересно обо всем нам рассказала и смогла ответить на все наши вопросы. Маршрут был интересный, хоть мы много ходили и устали. Альбина - отличный гид и просто приятный собеседник.
28 июня 2019
Замечательная, образованная, позитивная Альбина открыла для нас совершенно новый Милан! Начиная от древности и заканчивая ультрамодными урбанистическими постройками и парками. Очень интересно, профессионально и со своим взглядом на архитектуру и устройство современной городской среды. Экскурсия очень понравилась детям, расстались друзьями и большими "знатоками" архитектуры Милана и вообще истории Италии.
30 марта 2019
Экскурсия оправдала все мои ожидания и даже превзошла их. Очень интересный маршрут. Альбина замечательный человек, любящий архитектуру и способный передать свой позитив другим. Очень начитана в своей области. Экскурсия была настолько увлекательна, что если бы позволили обстоятельства была готова слушать Альбину еще и еще. Несмотря на то что Альбине пришлось перестроить порядок экскурсии по нашей просьбе, все прошло замечательно. Рекомендую экскурсию всем интересующимся архитектурой, или тем кто хочет увидеть классные места Милана. Не рекомендую экскурсию детям до 10 лет и людям, которым трудно много ходить пешком. В прошлый свой приезд в Милан я была на экскурсии "Милан глазами местных жителей", по сравнению с экскурсией Альбины, та просто не о чем.
12 марта 2019
У нас был всего один день, чтоб познакомиться с городом и эта экскурсия оказалась замечательным решением! Самостоятельно такое не организовать.
Мы посетили историческую часть города, центр, новый район.
Экскурсия на полдня! Альбина провела нас по самым интересным и вкусным местечкам, рассказывала не только о стилях архитектуры, но и об особенностях, легендах города, о привычках местных жителей. Терпеливо и подробно отвечала на все наши вопросы.
Мы чувствовали себя не на сухой скучной экскурсии, а как будто гуляем по городу с другом!
Спасибо большое!
Ещё 23 отзыва

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