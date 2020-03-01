Пешеходные экскурсии в Милане

Что вас ожидает

Удивительные храмы Милана

В базилике Святого Амвросия вы узнаете об удивительной жизни римского чиновника, ставшего епископом всего за семь дней. В капелле Сан-Витторе-ин-Чель-д’Оро увидите самое реалистичное мозаичное изображение святого. А в базилике Святого Евсторгия услышите легенду о волхвах, мощи которых некогда здесь хранились, и увидите ренессансную капеллу Портинари.

Каналы Навильи и местные легенды

История Милана тесно связана с водой. Я покажу старинный шлюз Виаренна, порт Дарсена, «переулок прачек» и живописные каналы Навильи и расскажу, каким образом наличие водных объектов определило развитие города. Далее мы отправимся в сторону центра. Вы отыщете живописный уголок с римскими колоннами на площади Ветра, где раньше казнили бедняков, и рассмотрите церковь Святого Лоренцо. Я расскажу о временах, когда в Милане свирепствовала чума и раскрою трагическую историю цирюльника Джанджакомо Мора, обвиненного в распространении чумы.

Средневековье и Возрождение

Гуляя по узким улочкам исторического сердца города, вы увидите уцелевшую архитектуру прошлых веков: палаццо Борромео и площадь со средневековыми башнями. Завершится экскурсия в «Сикстинской капелле Милана» — великолепной церкви Сан-Маурицио с фресками в стиле эпохи Возрождения.