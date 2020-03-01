Пешеходные экскурсии в Милане

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Старинные храмы, живописные каналы и богатая история города на душевной экскурсии

Тамаз
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Тамаз – ваш гид
Вы пройдете по оживленным и секретным улицам, рассмотрите древние базилики, раскроете тайны зарождения в городе христианства и узнаете о ломбардских представителях эпохи Возрождения.

А еще услышите историю местных каналов, без которых Милан немыслим.
€80
64 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Встреча у базилики Сант-Амброджо
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Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Удивительные храмы Милана
В базилике Святого Амвросия вы узнаете об удивительной жизни римского чиновника, ставшего епископом всего за семь дней. В капелле Сан-Витторе-ин-Чель-д’Оро увидите самое реалистичное мозаичное изображение святого. А в базилике Святого Евсторгия услышите легенду о волхвах, мощи которых некогда здесь хранились, и увидите ренессансную капеллу Портинари.

Каналы Навильи и местные легенды
История Милана тесно связана с водой. Я покажу старинный шлюз Виаренна, порт Дарсена, «переулок прачек» и живописные каналы Навильи и расскажу, каким образом наличие водных объектов определило развитие города. Далее мы отправимся в сторону центра. Вы отыщете живописный уголок с римскими колоннами на площади Ветра, где раньше казнили бедняков, и рассмотрите церковь Святого Лоренцо. Я расскажу о временах, когда в Милане свирепствовала чума и раскрою трагическую историю цирюльника Джанджакомо Мора, обвиненного в распространении чумы.

Средневековье и Возрождение
Гуляя по узким улочкам исторического сердца города, вы увидите уцелевшую архитектуру прошлых веков: палаццо Борромео и площадь со средневековыми башнями. Завершится экскурсия в «Сикстинской капелле Милана» — великолепной церкви Сан-Маурицио с фресками в стиле эпохи Возрождения.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Сан-Витторе-ин-Чель-д’Оро — 2 евро, капелла Портинари — 6 евро
  • В воскресенье по утрам и в религиозные праздники осмотр интерьера церквей не гарантирован из-за мессы
  • По понедельникам церковь Сан-Маурицио закрыта
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда
Милан — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у базилики Сант-Амброджо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тамаз
Тамаз
Здравствуйте, меня зовут Тамаз. Я живу в Милане уже 6 лет, а в Италии — полжизни. Из любопытства записался на курсы гидов и неожиданно открыл для себя такой Милан, каким совсем его не представлял. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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Пешеходные экскурсии в Милане

Милан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизация
скидка15%
€130
111 за экскурсию
3 часа
26 отзывов
«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам
Если рассматривать знакомство с городом как первое свидание, то Милан — не о любви с первого взгляда. На моей экскурсии вы сначала полюбите этот город за содержание, а узнав лучше — и за форму. Я стану вашим проводником по почти секретному Милану; помогу разглядеть его богатую историю в архитектуре, главных местах, планировке и даже самих миланцах.
Вечерний променад по МилануВечерний променад по МилануВечерний променад по Милану
20 за человека
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55 отзывов
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
Ежедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по Милану
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276 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Милана, научитесь ориентироваться в лабиринтах "Золотого квадрата моды" и погрузитесь в современную стильную жизнь города. Вы увидите главные достопримечательности, разведаете самые вкусные городские места и по-настоящему узнаете Милан изнутри, как его знают местные жители!
Знаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный Милан
156 за экскурсию
3 часа
115 отзывов
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города. Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей. В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
Следами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
155 за экскурсию
2 часа
30 отзывов
Узнать о жизни гения в Милане и познакомиться с его величайшими творениями
Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время. Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!
Гений ЛеонардоГений ЛеонардоГений Леонардо
30 за человека
2 часа
10 отзывов
Пройти по следам да Винчи в городе, услышать о его жизни и раскрыть секреты лучших работ
Художник, ученый, изобретатель — перечислять все профессии Леонардо можно долго. А тайн и легенд, которыми окутана его личность, еще больше! На экскурсии по центру Милана вы познакомитесь с жизнью и творчеством мастера, услышите любопытные факты о нем и его работах и побываете там, где трудился великий гений.

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