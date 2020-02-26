Здравствуйте Галина! Мне жаль, что вам не понравилась экскурсия.

Ваш отзыв - первый из негативных, который я получил. И я хотел бы прокомментировать ваш отзыв для тех, кто в дальнейшем их будет читать.



Сделаю это по каждому пункту



- самим было бы проще добраться - это как? Мы добрались без задержек, быстро и с комфортом. Проще вы бы не добрались никак - это исключено. До Комо мы едем 40 минут. Насчет цены - экскурсия всегда немного дороже, чем самоорганизация.



- Рассказы о том, что и сколько стоит, кто, когда и на какой вилле живёт - да, на озере Комо это актуально. На каждой экскурсии по озеру Комо вам расскажут о знаменитостях вроде Джорджа Клуни, Аркадия Новикова; какие виллы сколько стоят; о фильмах, которые здесь снимали (12 друзей Оушена, Джеймс Бонд, Звездные войны). Это неотъемлемая история озера.



- мы катаемся на кораблике, на котором есть другие люди. У меня и моих туристов всегда самые лучшие панорамные места. Вы пишите, что я давал информацию другим туристам на английском. (на кораблике была шумная группа бельгийцев и одна женщина понимала английский)

Был такой момент. Почему я это сделал? Они были очень шумные, я им пару фраз сказал, чтобы их "успокоить" и сделать обстановку поспокойнее и потише. После парочки моих фраз они перестали орать и вам было лучше слышно. Я на них потратил максимум 5 минут времени и это было сделано в интересах нашей мини группы. Более того, все это оценили позитивно.



- вы говорите, что гид пиарил свои услуги - я бы себе такое никогда не позволил.

Да и потом, зачем мне пиарить свои услуги туристам из Бельгии, для которых родной язык - нидерландский! Нет никакой логики



-кроме "кто и где живет" я рассказывал много исторической информации:

- история Миланского вокзала, ледниковое происхождения озера, основания города Комо, история шелковой промышленности, множество монументов в городе Комо, Дуомо города Комо, общая информация про Швейцарию, история города Лугано…. список можно продолжить. Если это для вас не является ценной информацией, то я озадачен…



- прогулки вдоль дорогих магазинов с информацией о стоимости той или иной безвкусной вещи - дело было в Лугано (Швейцария). Это была прогулка вдоль главной пешеходной улицы города. Да, на ней есть дорогие ювелирные магазины (безвкусные вещи не при чем) и я упомянул стоимость самых дорогих часов, которые я видел в Лугано.



Еще один момент: у вас всегда была возможность задать мне вопрос, спросить про определенные факты или о какой-то "ценной" информации. В тот день были вы и еще 6 человек - могли бы спрашивать, что угодно. Одно дело, если бы вы спросили и я бы ответил "не знаю", но такого не было.



Всего вам наилучшего и желаю находить гидов, которые вам будут нравится.

Олег