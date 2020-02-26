На озеро Комо и Лугано из Милана

Поддаться итало-швейцарскому очарованию на познавательной прогулке по двум живописным городкам

4.8
38 отзывов
В дружеской поездке на обворожительные озера вы познакомитесь со средневековой историей поселков, издавна привлекающих богатых и знаменитых, услышите сплетни о владельцах вилл и прогуляетесь по уютным улочкам городов Комо и Лугано.

Будут разговоры о Кеннеди и Клуни, Берлускони и Брендсоне, о снятых здесь голливудских фильмах, среди которых «Однажды в Америке» и «Двенадцать друзей Оушена», а еще о молочном шоколаде, шелке и других сюжетах из роскошной жизни южного склона Альп.
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана

Что вас ожидает

Озеро Комо — любимец элиты

Мы встретимся в Милане и отправимся на поезде швейцарских ж/д в город Комо с одноименным озером. Вы узнаете, как в 16-17 веках живописные поселки стали притягивать богатых и знаменитых и какой статус обрел водоем в современном мире. Поговорим о всемирно известных актерах, банкирах, политиках и других известных владельцах местных вилл, которым пришлись по душе берега Комо. А еще, помимо истории роскошных домов, я поделюсь с вами сплетнями, подслушанными у капитанов лодок и кораблей — кто на ком женился, с кем поскандалили и где на прошлой неделе была самая шикарная свадьба.

Прогулка по центру города

Кроме красивых лазурных видов и североитальянских пейзажей «как с картинки», вы сможете оценить средневековую атмосферу Комо. Рассмотрите старинные стены и один из важнейших памятников Ломбардии, собор Дуомо, где я расскажу о его шедеврах искусства и истории строительства, затянувшегося на четыре века (здесь нет очереди и вход бесплатный). Кроме того, услышите, откуда в Комо появился шелк и как данная промышленность стала основной для этой провинции.

Лугано — очарование соседней Швейцарии

Всего в 36 километрах от Комо находится крупнейший итальяноговорящий город за пределами Италии с прекрасным озером (также одноименным), стерильными улочками и швейцарским шармом. Здесь вы узнаете историю молочного шоколада на его родине, заглянете в кондитерский магазинчик, услышите неожиданные факты о швейцарцах и пройдетесь вдоль горного озера с изящными лебедями.

Вернувшись из Лугано, вы отправитесь кататься на кораблике по Комо рядом с виллой Новикова, Пиццо, Виллой Д’Есте и виллой Ерба.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты на поезд Милан-Комо-Милан и фуникулёр в Лугано.
  • Дополнительные расходы: прогулка на кораблике по Комо — 9 €/человека; личные расходы.
  • Зимняя экскурсия отличается от летней, так как с ноября по март самые посещаемые виллы закрыты и пароход по озеру имеет ограниченный график.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Центральном ж/д вокзале Милана (Milano centrale)
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Oleg
Oleg
Здравствуйте, я Олег. Организую и провожу исключительно загородные экскурсии (индивидуальные и для групп). В Италии живу с 15 лет, и мне говорят, что у меня появился забавный итальянский акцент:) Я закончил миланский университет по специальности «Туризм и развитие территории» и всю свою жизнь работаю в этой сфере. Увлекаюсь архитектурой, разбираюсь в хорошей кухне и могу рассказать все о туризме — от А до Я. Владею 5 языками, провожу экскурсии на русском, английском и испанском. Имею большой опыт работы с путешественниками, мои маршруты хорошо спланированы, и я всегда готов дать множество советов, как с максимальной пользой провести время в Италии. Не занимаюсь шоппинг турами и/или сопровождением по аутлетам. На аперитивы и гастрономические туры по Милану не вожу.
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38 реальных отзывов от туристов

G
26 фев 2020
Благодарю Олегу за сказочную экскурсию 24-ое февраля. Все время показывал, объяснял. Каждому из группы обратил индивидуальное внимание. Каждому по вкусу указывал рестораны, давал объяснения касательно транспорта и много еще чего. День прошел замечательно. Нет слов выразить мое восхищение. Всем рекомендую.
А
26 фев 2020
Благодарю Олега за прекрасную экскурсию! Хоть и написано что экскурсия групповая, было ощущение прогулки в компании друзей. Олег учитывал все наши пожелания, показывал нам места, где можно перехватить вкусный кофе и т. д.
Олег владеет исключительно интересной и полезной информацией про весь маршрут. За один день мы посетили два прекрасных озёра - Комо и Лугано.
Я осталась в диком восторге от прогулки по Лугано! Это просто невероятный город!
Комо, так же, это очень красивый и интересный город. Несомненно рекомендую уделить время для этой прогулки! Это было великолепно.
Г
22 фев 2020
Очень приятно и удобно знакомиться с другими городами подобным образом.
Не спеша обстоятельно спокойно.
Гид Олег уверенно спокойно предвидя малейшие желания проехал и прошёл весь маршрут с нами Тему знает подробно и обстоятельно. Очень интересно со многими подробностями местной и общей истории Италии и Швейцарии.
Все достопримечательности увидели. Узнали знаменитого Вольта уроженца Комо.
Всем рекомендуем путешествия по железной дороге.
Очень удачно выбран ресторан для обеда. Очень вкусно и недорого.
Выбирайте эту экскурсию сожалений не будет.
Галина и Василий .
г. Тюмень 2020г.
М
10 фев 2020
В феврале мы с Милана отправились с экскурсией на озеро Комо. Нам очень понравилось: группа не большая, Олег, гид всю дорогу рассказывал нам о месте назначения, маршрут легкий, не напрягает, а само путешествие на поезде добавило колорит этой экскурсии. Конечно, маршрут с посещением Швейцарии оказался прямо в "тему". Советуем, получите массу удовольствия!
Ю
21 янв 2020
Экскурсия прошла великолепно. Море позитива, отличная погода, очень легкая навигация. Добираться до Комо очень просто - на экспрессе, в самом городке погуляли (благо он небольшой), а потом катались на кораблике по озеру. Это одно из самых классных впечатлений, тк ты смотришь на все "с воды" и вид захватывает. Даже в зимнее время, в январе месяце. Летом вид еще лучше. Потом также на экспрессе доехали до Лугано, погуляли по тихому швейцарскому городку и вернулись довольные обратно в Милан. Свободное время также было, походить самим по улочкам, зайти в магазинчик. Большое спасибо экскурсоводу Олегу, достаточно информативно все рассказал, показал, где можно перекусить, где что-то купить. Задавали вопросы в ходе экскурсии и остались довольны всеми полученными ответами.
Очень рекомендую, потратить день на такую экскурсию - она стоит того. Природа, озеро, маленькие города. Всё очень мило и интересно.
Ю
7 янв 2020
Порекомендую экскурсию тем людям кто предпочитает небольшие группы, ненавязчивость гида, комфортно и оптимально спланированный маршрут. Понравилось, что гид оставляет нормальное количество свободного времени, в течение которого удалось походить по ярмарке, выпить кофе, погулять. Спасибо Олегу за профессионализм и порядочность, а также ответы на все вопросы. Поезд очень приличный. Лугано обязательно к посещению, прекрасное место и шикарные локации для фото.
e
6 янв 2020
экскурсия очень интересная. природа потрясающая. Олег очень доброжелательный гид, хорошо владеющий материалом. рекомендую туристам.
Е
4 янв 2020
Очень продуманная и хорошо организованная экскурсия. Олег полностью владеет информацией о предлагаемой экскурсии, очень контактен, доступен, готов прийти на помощь. Нам все понравилось! За день посмотреть два города и прокатиться по озеру Комо очень привлекательно, тем более в компании с хорошим гидом. Спасибо Олегу огромное и хороших путешественников.
М
1 дек 2019
Спасибо Олегу! Легкая, красивая экскурсия! Все сбалансировано. Олег очень тактичный и приятный. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода.
К
29 ноя 2019
экскурсия прошла на отлично! содержание интересное, побывали даже на швейцарской земле. Гид -Олег обладает обширными знаниями, отвечает на любой вопрос, всегда внимателен к туристам и очень обоятелен. прекрасные, очаровательные, удалённые от мегаполиса города, окруженные шикарной природой. советую всем, кто хотел бы разнообразить свой экскурсионный тур.
останетесь довольны и экскурсией, и гидом!
В
14 ноя 2019
Спасибо большое Олегу за замечательную экскурсию! Все очень понравилось, даже не смотря на то, что весь день лил дождь! Продуктивно, весело, не навязчиво! Спасибо! Рекомендую_
Н
1 ноя 2019
Большое спасибо Олегу а проведенную экскурсию на озеро Комо и в Лугано! Удобное время проведения, спланированные переезды, небольшая группа. Достаточно много информации за короткое время. Лугано и Комо обязательны к посещению, если вы уже в Милане и интересен не только шопинг. Олегу спасибо за хорошо проведенное на экскурсии время, внимательность, терпение и помощь!
И
1 ноя 2019
Экскурсия замечательная! Олегу большое спасибо! Очень красивые городки и озера. Впечатление непередаваемое. Олег все продумал, все организовал, нам оставалось только смотреть и наслаждаться. Много новой информации узнали от Олега. Городки поразили своей чистотой, уютом. Собор Дуомо в Камо очень красивый. Природа осенняя нвевала легкую грусть. Вообще все было прекрасно. И это все благодаря Олегу. Спасибо большое! Замечательная экскурсия!
Г
12 окт 2019
Был свободный день в Милане и мы решили посмотреть окрестности, выбирали экскурсию по отзывам. По факту могу сказать, что это не экскурсия, а скорее сопровождение. Ничего кроме разочарования по окончании мы не испытали, просто трата времени - самостоятельно было бы проще добраться, да и дешевле. Возможно подойдёт для тех, кто не любит планировать маршруты самостоятельно или если на это нет времени, а также если есть страх ездить самостоятельно. Рассказы о том, что и сколько стоит, кто, когда и на какой вилле живёт, прогулки вдоль дорогих магазинов с информацией о стоимости той или иной безвкусной вещи это точно не то, что мы ожидали услышать. Также крайне странно было наблюдать за тем как экскурсовод в процессе нашей экскурсии начал давать пояснения на английском другим туристам и параллельно пиарить свои услуги. Это просто не профессионализм и неуважение к туристам, которые вынуждены были это наблюдать, особенно принимая во внимание тот факт, что мы никакую ценную информацию не получили. За всё время заказов экскурсий столкнулись с таким впервые.
Oleg
Ответ гида:
Здравствуйте Галина! Мне жаль, что вам не понравилась экскурсия.
Ваш отзыв - первый из негативных, который я получил. И я хотел бы прокомментировать ваш отзыв для тех, кто в дальнейшем их будет читать.

Сделаю это по каждому пункту

- самим было бы проще добраться - это как? Мы добрались без задержек, быстро и с комфортом. Проще вы бы не добрались никак - это исключено. До Комо мы едем 40 минут. Насчет цены - экскурсия всегда немного дороже, чем самоорганизация.

- Рассказы о том, что и сколько стоит, кто, когда и на какой вилле живёт - да, на озере Комо это актуально. На каждой экскурсии по озеру Комо вам расскажут о знаменитостях вроде Джорджа Клуни, Аркадия Новикова; какие виллы сколько стоят; о фильмах, которые здесь снимали (12 друзей Оушена, Джеймс Бонд, Звездные войны). Это неотъемлемая история озера.

- мы катаемся на кораблике, на котором есть другие люди. У меня и моих туристов всегда самые лучшие панорамные места. Вы пишите, что я давал информацию другим туристам на английском. (на кораблике была шумная группа бельгийцев и одна женщина понимала английский)
Был такой момент. Почему я это сделал? Они были очень шумные, я им пару фраз сказал, чтобы их "успокоить" и сделать обстановку поспокойнее и потише. После парочки моих фраз они перестали орать и вам было лучше слышно. Я на них потратил максимум 5 минут времени и это было сделано в интересах нашей мини группы. Более того, все это оценили позитивно.

- вы говорите, что гид пиарил свои услуги - я бы себе такое никогда не позволил.
Да и потом, зачем мне пиарить свои услуги туристам из Бельгии, для которых родной язык - нидерландский! Нет никакой логики

-кроме "кто и где живет" я рассказывал много исторической информации:
- история Миланского вокзала, ледниковое происхождения озера, основания города Комо, история шелковой промышленности, множество монументов в городе Комо, Дуомо города Комо, общая информация про Швейцарию, история города Лугано…. список можно продолжить. Если это для вас не является ценной информацией, то я озадачен…

- прогулки вдоль дорогих магазинов с информацией о стоимости той или иной безвкусной вещи - дело было в Лугано (Швейцария). Это была прогулка вдоль главной пешеходной улицы города. Да, на ней есть дорогие ювелирные магазины (безвкусные вещи не при чем) и я упомянул стоимость самых дорогих часов, которые я видел в Лугано.

Еще один момент: у вас всегда была возможность задать мне вопрос, спросить про определенные факты или о какой-то "ценной" информации. В тот день были вы и еще 6 человек - могли бы спрашивать, что угодно. Одно дело, если бы вы спросили и я бы ответил "не знаю", но такого не было.

Всего вам наилучшего и желаю находить гидов, которые вам будут нравится.
Олег
Н
8 окт 2019
Великолепная экскурсия. Олег отличный экскурсовод и организатор. Получила незабываемое удовольствие. Спасибо! Рекомендую всем. Не пожалеете
Ещё 23 отзыва

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