26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Увидеть город глазами итальянца
Я покажу вам места, которые никак не ассоциируются с туристическими маршрутами Милана: вы обязательно увидите знаковую скульптуру L.O.V.E. Маурицио Каттелана, пройдете по местам молодежных тусовок и посмотрите, как руины Королевского Дворца вписались в постройку нового микрорайона. Мы прогуляемся по старой части города, поговорим о местных легендах и контрастах Милана. И конечно, не забудем навестить главные объекты города: готический собор Дуомо и базилику Св. Амвросия, Замок Сфорца, виноградники Да Винчи и самый красивый район Милана – Навильи с живописными каналами и средневековым колоритом.
Открыть секреты Милана
Мы не только пройдем по самым интересным местам города, но и постараемся понять его характер. Во время прогулки я расскажу вам самые яркие и интересные факты о Милане, многие из которые известны лишь местным жителям! После экскурсии вы сможете ответить на самые каверзные вопросы о городе:
Путешественникам, которые не хотят бродить по городу с путеводителем и стремятся увидеть Милан с неожиданной стороны.
Если вы путешествуете с маленькими детьми, при желании вы сможете оставить их с проверенной няней. Услуги няни оговариваются отдельно и оплачиваются дополнительно.