26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Увидеть город глазами итальянца

Я покажу вам места, которые никак не ассоциируются с туристическими маршрутами Милана: вы обязательно увидите знаковую скульптуру L.O.V.E. Маурицио Каттелана, пройдете по местам молодежных тусовок и посмотрите, как руины Королевского Дворца вписались в постройку нового микрорайона. Мы прогуляемся по старой части города, поговорим о местных легендах и контрастах Милана. И конечно, не забудем навестить главные объекты города: готический собор Дуомо и базилику Св. Амвросия, Замок Сфорца, виноградники Да Винчи и самый красивый район Милана – Навильи с живописными каналами и средневековым колоритом.

Открыть секреты Милана

Мы не только пройдем по самым интересным местам города, но и постараемся понять его характер. Во время прогулки я расскажу вам самые яркие и интересные факты о Милане, многие из которые известны лишь местным жителям! После экскурсии вы сможете ответить на самые каверзные вопросы о городе:

Откуда в Милане розовые фламинго?

С какой точки можно увидеть самый красивый закат?

Как получилось, что местные мужчины всегда аккуратные, а женщины в возрасте с одинаковой укладкой?

Куда в Милане не стоит ходить в полнолуние?

Где проводят свободное время итальянцы?

Почему в городе происходят ежегодные потопы?

И, наконец, почему Милан называется Миланом?

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые не хотят бродить по городу с путеводителем и стремятся увидеть Милан с неожиданной стороны.