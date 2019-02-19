26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, чем занимаются итальянцы в городе, и пройти по самым интересным местам Милана

Lera
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Lera – ваш гид
Если вам интересно узнать, чем живет Милан, как отдыхают местные жители и что стоит посмотреть в городе, кроме Дуомо, то эта легкая прогулка создана именно для вас! Мы пройдем по нетуристическим уголкам города, поговорим о Да Винчи, итальянском менталитете и местных легендах.

Моя задача – погрузить вас в атмосферу Милана, показать, чем он интересен, кроме моды и бизнеса, и помочь вам влюбиться в этот город!
От 170 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро San Babila
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У этой экскурсии26 отзывов
4.54
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан

Что вас ожидает

Увидеть город глазами итальянца
Я покажу вам места, которые никак не ассоциируются с туристическими маршрутами Милана: вы обязательно увидите знаковую скульптуру L.O.V.E. Маурицио Каттелана, пройдете по местам молодежных тусовок и посмотрите, как руины Королевского Дворца вписались в постройку нового микрорайона. Мы прогуляемся по старой части города, поговорим о местных легендах и контрастах Милана. И конечно, не забудем навестить главные объекты города: готический собор Дуомо и базилику Св. Амвросия, Замок Сфорца, виноградники Да Винчи и самый красивый район Милана – Навильи с живописными каналами и средневековым колоритом.

Открыть секреты Милана
Мы не только пройдем по самым интересным местам города, но и постараемся понять его характер. Во время прогулки я расскажу вам самые яркие и интересные факты о Милане, многие из которые известны лишь местным жителям! После экскурсии вы сможете ответить на самые каверзные вопросы о городе:

  • Откуда в Милане розовые фламинго?
  • С какой точки можно увидеть самый красивый закат?
  • Как получилось, что местные мужчины всегда аккуратные, а женщины в возрасте с одинаковой укладкой?
  • Куда в Милане не стоит ходить в полнолуние?
  • Где проводят свободное время итальянцы?
  • Почему в городе происходят ежегодные потопы?
  • И, наконец, почему Милан называется Миланом?

Кому подойдет эта экскурсия

Путешественникам, которые не хотят бродить по городу с путеводителем и стремятся увидеть Милан с неожиданной стороны.

Организационные детали

Если вы путешествуете с маленькими детьми, при желании вы сможете оставить их с проверенной няней. Услуги няни оговариваются отдельно и оплачиваются дополнительно.

Неизведанный Милан
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан
Неизведанный Милан

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро San Babila.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lera
Lera
Привет! Я Лера и я живу в Милане с 2008 г. Могу признаться, сначала Милан не был для меня очень интересным.. Но позже я увидела насколько он весь пронизан легендами, историей и современным искусством! К нему сложно просто так подобраться и влюбиться — в этом можно убедиться лишь на собственном опыте. Чуть позже я решила осуществить свою мечту и приблизится к итальянской гастрономии — училась на кулинарных курсах и работала в нескольких мишленовских ресторанах в Милане. Моя заинтересованность в хороших заведениях не проходит и именно поэтому я всегда нахожусь в поиске новых для меня ресторанов и баров. Невероятно интересно смотреть на Милан глазами Леонардо да Винчи. То, как он помог городу и сколько новых технологий было изобретено им на этих улицах впечатляет. Я стараюсь изучать этот вопрос как можно глубже! В свободное время мне очень нравится гулять пешком по маленьким закоулкам, открывая для себя новые места, неприглядные магазинчики, галереи и еще больше информации о легендах, мифах и истории Милана!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2019
Спасибо за экскурсию, но она фактически совершенно не оправдала ожидания. Лера очень милая девушка, но с точки зрения содержательной подготовки уровень компетенции низкий. Мы не получили ответы на многие наши вопросы. К сожалению, не готова рекомендовать данного гида. Совершенно необоснованна стоимость (цена-качество).
9 января 2019
Легкая прогулка по городу с приятной девушкой, давно живущей в Италии. Лера показала нам интересные места, которые мы вряд ли бы нашли сами. Время прогулки пролетело незаметно за приятной беседой о жизни в Италии, итальянцах и в целом о городе Милане.
Спасибо, Лера!
10 августа 2018
Спасибо Лере за экскурсию. Было очень приятно походить по улочкам Милана, увидеть город изнутри, получить житейские сведения о миланцах.
Три часа экскурсии прошли в легкой и непринужденной обстановке.
Татьяна
18 мая 2018
Всем доброе время суток! 26 апреля мы были на экскурсии "Неизведанный Милан". Хочется поблагодарить Леру за прекрасные часы проведенные в Милане )))) Лера человек искренне влюбленный в город в котором живет!!! Было очень много информации, которую не найти в справочниках... Лера оказалась не только замечательным гидом, но очень отзывчивым человеком!!! Спасибо Лерочка, тебе все!!! И пусть твое время в ожидании прекрасного чуда, пролетит легко и интересно )))) Всех благ!!!
27 апреля 2018
Экскурсия прошла легко и непринужденно.Лера преподносит информацию в простой и доступной форме.Не было кучи дат и фамилий.Маршрут построен минуя насыщенных туристических мест.Три часа пролетели незаметно.
5 апреля 2018
Очень посредственная екскурсия, больше похожая на прогулку по местам, которые знакомы гиду.
3 апреля 2018
Сложно придумать такую уж прям интересную прогулку по Милану, как в других городах благословенной Италии, но благодаря Лере мы сиогли узнать много интересного, увидеть город глазами местного жителя, который его очень любит! Интенеаные детали, факты истории, лошичный маршрут. Очень хочу отпетить пунктуальност и интеллигентностл гида. Я даже не ожидала, что прошулка будет такой замечательной! Спасибо большое чудесной Лере!
3 апреля 2018
Очень понравилась экскурсия! В легкой и непринуждённой форме! Было весело и познавательно, именно то, что и хотели получить - первое прекрасное впечатление о новом городе. Спасибо, Лере!
29 марта 2018
Если Вам нужна не экскурсия с профессиональным гидом, а прогулка по Милану с местным жителем, который любит свой город, то это то, что Вам нужно :) Спасибо Лере за приятную прогулку и лайфхаки связанные с Миланом :)
12 марта 2018
Экскурсия проходит в формате прогулки с человеком, который знает и любит Милан. Время пролетело незаметно, нам очень понравилось (мне и дочери 12 лет). Рекомендую!
Ещё 16 отзывов

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