Оксана С. проводит ещё 1 экскурсию

Во время экскурсии 🧭 мы посетим квартал художников Брера, зайдём в частные галереи, винтажные магазин, академию искусств Брера. Пройдёмся по коридорам академии и узнаем о картинной галерее, где находятся картины Рафаэля, Караваджо, Пьеро делла Франческо и многих других.
Брера до 1958 года был самым известным кварталом красным фонарей.
Зайдём в бар 🍹 Ямайка, который был открыт в 1911 году и куда любил захаживать Бенито Муссолини, Хемингуэй и многие другие известные жители Милана.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 200 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.