Оксана С. проводит ещё 1 экскурсию

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Онлайн-экскурсия «Милан. Брера — квартал художников »

Оксана С.
Оксана С. – Гид из Милана
Во время экскурсии 🧭 мы посетим квартал художников Брера, зайдём в частные галереи, винтажные магазин, академию искусств Брера.

Пройдёмся по коридорам академии и узнаем о картинной галерее, где находятся картины Рафаэля, Караваджо, Пьеро делла Франческо и многих других.

Немного больше узнаем об этих местах, выясним, что тут происходило на протяжении истории 📖.

И зайдем в местный бар 🍹, где бывали Муссолини и Хемингуэй
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 200 человек

  • €4.99 за человека

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Онлайн-экскурсия «Милан. Брера — квартал художников »
Онлайн-экскурсия «Милан. Брера — квартал художников »
Во время экскурсии 🧭 мы посетим квартал художников Брера, зайдём в частные галереи, винтажные магазин, академию искусств Брера. Пройдёмся по коридорам академии и узнаем о картинной галерее, где находятся картины Рафаэля, Караваджо, Пьеро делла Франческо и многих других.
Брера до 1958 года был самым известным кварталом красным фонарей.
Зайдём в бар 🍹 Ямайка, который был открыт в 1911 году и куда любил захаживать Бенито Муссолини, Хемингуэй и многие другие известные жители Милана.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало и место завершения
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Онлайн-экскурсия «Милан. Брера — квартал художников »
Онлайн-экскурсия «Милан. Брера — квартал художников »
Онлайн-экскурсия «Милан. Брера — квартал художников »
Онлайн-экскурсия «Милан. Брера — квартал художников »

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана С.
Оксана С.
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