Оксана С. проводит ещё 1 экскурсию

Во время экскурсии 🧭 мы посетим квартал художников Брера, зайдём в частные галереи, винтажные магазин, академию искусств Брера. Пройдёмся по коридорам академии и узнаем о картинной галерее, где находятся картины Рафаэля, Караваджо, Пьеро делла Франческо и многих других.

Брера до 1958 года был самым известным кварталом красным фонарей.

Зайдём в бар 🍹 Ямайка, который был открыт в 1911 году и куда любил захаживать Бенито Муссолини, Хемингуэй и многие другие известные жители Милана.