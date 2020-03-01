Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Церковь Святого Маврикия является одним из ярчайших примеров живописи эпохи Возрождения. Из моей экскурсии вы узнаете, что характерно для художников этой эпохи, познакомитесь с работами ярчайших ломбардских представителей той эпохи (Бернардино Луини, Бельтрафио, Винченцо Фоппа, учителя Караваджо Симоне Петерцано и др.)
Кроме того, я поведаю вам историю женского монашества в Милане. Вы узнаете, почему зачастую дочери состоятельных знатных семей решали идти в монастырь и что при этом испытывали их родственники. Я Вам расскажу о жизни монашек в Италии, а в конце экскурции вас ждет рассказ о Милане в эпоху, когда он был столицей Римской империи и осмотр археологической зоны, с сохранившимися на ней остатками императорского дворца, а также прилегающего к ней ипподрома.
При желании экскурсию можно дополнить посещением археологического музея, находящегося прямо во дворе церкви. Здесь находятся исторические свидетельства самого раннего периода развития Милана: от кельтского поселения до столицы Римской империи, а также начала средних веков с пришедшими в Милан германскими племенами.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я живу в Италии уже с 2006 года. Преподаю иностранные языки. Последние несколько лет страстно увлеклась историей города Милана, закончила двухлетние курсы, получила лицензию гида и уже с начала 2013 года вожу экскурсии по Милану. С недавнего времени я живу в Венеции. Уверяю вас, этот город стоит вашего посещения и я буду рада провести вас по его многочисленным каналам, мостам, площадям и дворцам. Я очень много путешествовала, но такого города как Венеция не встречала! Также я провожу обзорные экскурсии по Флоренции. Кстати, благодаря опыту заядлого путешественника кроме экскурсий по Венеции, Милану, Вероне, Флоренции, Швейцарии и предальпийским озерам, проводимых непосредсвенно мной, я могу организовать незабываемые экскурсии по другим городам Италии, а также посоветовать, где остановиться или где поесть. Обращайтесь, буду рада помочь.
Узнать о жизни гения в Милане и познакомиться с его величайшими творениями
Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время. Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!
Проникнуть в тайны главного символа Милана и всего, что с ним связано
Собор Дуомо — это больше, чем памятник архитектуры или городская доминанта. Это средоточие культурных ценностей, хранитель местных легенд и историй о судьбах знаменитых миланцев. Для себя и других я изучила его от корки до корки, если так можно выразиться в отношении ажурного гиганта. Поэтому на прогулке со мной вы восхититесь деталями, которые бы не заметили, услышите то, чего бы не узнали при самостоятельном осмотре, о скульпторах и выходцах из знатных итальянских семей. А после экскурсии, может быть, даже захотите «усыновить» шпиль Дуомо.
Прогуляться по дизайнерской «мекке» города и понять специфику итальянских интерьеров
Каждый путешественник знает, что Милан — столица моды и дизайна, но не все понимают, в чем его секрет. Шарм города скрыт в «секретных» двориках и закоулках, в деталях, которыми себя окружают миланцы, и их стиле жизни. На прогулке по модному району Брера я расскажу, как элементы дизайна вплетены в жизнь города, познакомлю вас с особенностями итальянского интерьера и его ведущими брендами. Вы убедитесь, что неслучайно именно в Милане проходят ключевые события мира дизайна, архитектуры и моды, и, я уверена, влюбитесь в этот стильный и современный город.
Увидеть всё самое главное и разобраться в художественных стилях на прогулке с искусствоведом
Некоторые считают Милан, в отличие от других итальянских городов, серым и угрюмым — я докажу вам, что это не так. Этот город можно сравнить с восточной женщиной, чьи прелести скрывает паранджа. Милан нужно увидеть изнутри: его многочисленные внутренние дворики-патио, музеи с уникальным собранием экспонатов и другие шедевры, спрятанные «под чехлами» элегантных, но строгих снаружи сооружений. Моя экскурсия поможет вам понять подлинную красоту города и оценить его по достоинству.
Исследовать город и его достопримечательности через наследие творца
Прогулка по Милану переместит вас в эпоху Возрождения — время грандиозных переворотов в искусстве и время легендарного Леонардо. Мой рассказ построен, как увлекательный детектив: он откроет старинные красоты города — замок Сфорца и Пьяцца деи Мерканти, другие места, связанные с да Винчи, и секреты «Тайной вечери». Вы узнаете, как теория перспективы Леонардо изменила ход истории, и ощутите, что в даре художника было нечто магическое.
Посетить известнейший в мире оперный театр и прикоснуться к легендам мира искусства
Цитадель мировой оперы и один из главных брендов Милана — культовый театр Ла Скала откроет вам свои тайны и истории. Вы увидите сцену, выступать на которой мечтает каждый оперный артист, увидите оригиналы партитур Пуччини и услышите истории грандиозных успехов и провалов Верди и Беллини, Дягилева и Барышникова, Марии Каллас и Айседоры Дункан.