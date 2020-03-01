Наталья проводит ещё 4 экскурсии

Церковь Святого Маврикия является одним из ярчайших примеров живописи эпохи Возрождения. Из моей экскурсии вы узнаете, что характерно для художников этой эпохи, познакомитесь с работами ярчайших ломбардских представителей той эпохи (Бернардино Луини, Бельтрафио, Винченцо Фоппа, учителя Караваджо Симоне Петерцано и др.)

Кроме того, я поведаю вам историю женского монашества в Милане. Вы узнаете, почему зачастую дочери состоятельных знатных семей решали идти в монастырь и что при этом испытывали их родственники. Я Вам расскажу о жизни монашек в Италии, а в конце экскурции вас ждет рассказ о Милане в эпоху, когда он был столицей Римской империи и осмотр археологической зоны, с сохранившимися на ней остатками императорского дворца, а также прилегающего к ней ипподрома.

При желании экскурсию можно дополнить посещением археологического музея, находящегося прямо во дворе церкви. Здесь находятся исторические свидетельства самого раннего периода развития Милана: от кельтского поселения до столицы Римской империи, а также начала средних веков с пришедшими в Милан германскими племенами.