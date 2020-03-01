Экскурсии по музеям Милана

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Прогуляться по «городу с секретом» и поговорить о «контемпорари арт» простым языком

Ольга
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Ольга – ваш гид
Милан всемирно известен не только как столица дизайна и моды, но и как центр современного искусства.

Я научу вас смотреть на Милан другими глазами, где самое интересное находится за закрытыми дверями величественных палаццо, в заброшенных трамвайных депо, где на бывших фабриках скрываются настоящие сокровища и оазисы искусства, дизайна и красоты.

И вы поймёте, что современное искусство — это не страшно заумно или непонятно, а как раз близко каждому, интересно и забавно.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Largo Isarco 2 Milano
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Современное искусство в Милане
Современное искусство в Милане

Что вас ожидает

Милан без классики
В самом начале экскурсии вы окажетесь в сердце Милана — на площади Дуомо. Но я не стану рассказывать про знаменитый кафедральный собор и его вековую историю. Вместо этого я отведу вас к невзрачному зданию справа от собора, типично «фашистской» постройке периода Муссолини, а ныне — Музею девятисотых. Там я расскажу об искусстве XX века в Италии, и вы погрузитесь в творческие миры Пикассо, Модильяни, Де Кирико, Манцони и других художников. А после такого «введения» отправимся знакомиться с другими гранями современного Милана.

Дизайн, мода, декор и Памятник Среднему пальцу
Прогуливаясь по нетуристическим улицам Милана, вы узнаете главное о миланцах и их менталитете. Увидите необычный памятник скандального и горячо любимого мной художника Маурицио Каттелана. Заглянете в знаменитейший аутлет города, галерею фэшн-фотографии и поразительный магазин декора. На экскурсии со мной вы не только проникнетесь больше симпатией к современному искусству, но и оцените городскую эклектику — удивительные сочетания миланского либерти и современной архитектуры вроде Вертикальных Садов и площади Gae Aulenti.

Организационные детали

Вход в музей оплачивается дополнительно (около 10 евро).

Современное искусство в Милане
Современное искусство в Милане
Современное искусство в Милане
Современное искусство в Милане
Современное искусство в Милане
Современное искусство в Милане
Современное искусство в Милане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Largo Isarco 2 Milano.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга Маликова. Я стилист по образованию и призванию. Я официальный блоггер Миланской, Парижской и Копенгагенской недель моды. Одно из важных моих увлечений — современное искусство. Я посещаю все значимые события из арт-мира в Европе, постоянно учусь и узнаю что-то новое. Хотя я не искусствовед, думаю, что у меня есть свое понимание искусства так же, как и понимание моды. Погружение в арт — это как путешествие Алисы в чудесный мир — одновременно похожий и не похожий на наш. Так я придумала свои Арт-прогулки по Милану. Помимо современного искусства я рассказываю о стиле, моде, архитектуре и дизайне — всем том, чем знаменит на весь мир Милан. Это город с секретом, его надо узнавать по его правилам и «пробираться за кулисы». Заглянуть в этот волшебный мир я приглашаю вас на моих Арт-прогулках.
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Экскурсии по музеям Милана

Следами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в МиланеСледами Лeoнapдo Да Винчи в Милане
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Узнать о жизни гения в Милане и познакомиться с его величайшими творениями
Цель моей экскурсии – познакомить путешественников с жизнью Леонардо Да Винчи в Милане и легендарными работами мастера: от «Тайной вечери», изменившей ход развития искусства, и зала «Осей» Замка Сфорца до уникальных изобретений, которые на века опередили своё время. Вы сможете глубже понять творчество Да Винчи и изучить самые разные грани его монументальной личности!
Собор Дуомо от подвалов до террасСобор Дуомо от подвалов до террасСобор Дуомо от подвалов до террас
68 за человека
2 часа
6 отзывов
Проникнуть в тайны главного символа Милана и всего, что с ним связано
Собор Дуомо — это больше, чем памятник архитектуры или городская доминанта. Это средоточие культурных ценностей, хранитель местных легенд и историй о судьбах знаменитых миланцев. Для себя и других я изучила его от корки до корки, если так можно выразиться в отношении ажурного гиганта. Поэтому на прогулке со мной вы восхититесь деталями, которые бы не заметили, услышите то, чего бы не узнали при самостоятельном осмотре, о скульпторах и выходцах из знатных итальянских семей. А после экскурсии, может быть, даже захотите «усыновить» шпиль Дуомо.
По следам Леонардо да ВинчиПо следам Леонардо да ВинчиПо следам Леонардо да Винчи
От 150 за экскурсию
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Знакомство с творчеством и личностью итальянского гения
Милан — дизайн как стиль жизниМилан — дизайн как стиль жизниМилан — дизайн как стиль жизни
115 за экскурсию
3 часа
5 отзывов
Прогуляться по дизайнерской «мекке» города и понять специфику итальянских интерьеров
Каждый путешественник знает, что Милан — столица моды и дизайна, но не все понимают, в чем его секрет. Шарм города скрыт в «секретных» двориках и закоулках, в деталях, которыми себя окружают миланцы, и их стиле жизни. На прогулке по модному району Брера я расскажу, как элементы дизайна вплетены в жизнь города, познакомлю вас с особенностями итальянского интерьера и его ведущими брендами. Вы убедитесь, что неслучайно именно в Милане проходят ключевые события мира дизайна, архитектуры и моды, и, я уверена, влюбитесь в этот стильный и современный город.
Милан — город искусстваМилан — город искусстваМилан — город искусства
скидка10%
€150
135 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
Увидеть всё самое главное и разобраться в художественных стилях на прогулке с искусствоведом
Некоторые считают Милан, в отличие от других итальянских городов, серым и угрюмым — я докажу вам, что это не так. Этот город можно сравнить с восточной женщиной, чьи прелести скрывает паранджа. Милан нужно увидеть изнутри: его многочисленные внутренние дворики-патио, музеи с уникальным собранием экспонатов и другие шедевры, спрятанные «под чехлами» элегантных, но строгих снаружи сооружений. Моя экскурсия поможет вам понять подлинную красоту города и оценить его по достоинству.
Код да Винчи: разгадать Милан ЛеонардоКод да Винчи: разгадать Милан ЛеонардоКод да Винчи: разгадать Милан Леонардо
скидка20%
€165
132 за экскурсию
3 часа
13 отзывов
Исследовать город и его достопримечательности через наследие творца
Прогулка по Милану переместит вас в эпоху Возрождения — время грандиозных переворотов в искусстве и время легендарного Леонардо. Мой рассказ построен, как увлекательный детектив: он откроет старинные красоты города — замок Сфорца и Пьяцца деи Мерканти, другие места, связанные с да Винчи, и секреты «Тайной вечери». Вы узнаете, как теория перспективы Леонардо изменила ход истории, и ощутите, что в даре художника было нечто магическое.

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