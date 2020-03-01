Экскурсии по музеям Милана

Что вас ожидает

Милан без классики

В самом начале экскурсии вы окажетесь в сердце Милана — на площади Дуомо. Но я не стану рассказывать про знаменитый кафедральный собор и его вековую историю. Вместо этого я отведу вас к невзрачному зданию справа от собора, типично «фашистской» постройке периода Муссолини, а ныне — Музею девятисотых. Там я расскажу об искусстве XX века в Италии, и вы погрузитесь в творческие миры Пикассо, Модильяни, Де Кирико, Манцони и других художников. А после такого «введения» отправимся знакомиться с другими гранями современного Милана.

Дизайн, мода, декор и Памятник Среднему пальцу

Прогуливаясь по нетуристическим улицам Милана, вы узнаете главное о миланцах и их менталитете. Увидите необычный памятник скандального и горячо любимого мной художника Маурицио Каттелана. Заглянете в знаменитейший аутлет города, галерею фэшн-фотографии и поразительный магазин декора. На экскурсии со мной вы не только проникнетесь больше симпатией к современному искусству, но и оцените городскую эклектику — удивительные сочетания миланского либерти и современной архитектуры вроде Вертикальных Садов и площади Gae Aulenti.