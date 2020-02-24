Что вас ожидает

Сыграть с Миланом

Отправившись в приключение, вы самостоятельно погуляете в удобном вам темпе по заранее продуманному маршруту — можно не спешить, наслаждаться городом и заходить в красивые кафе. «Карта сокровищ» подскажет точки, где стоит остановиться, а в небольшой книге вы найдете истории о локациях. По пути вам предстоит решить несколько задачек и ответить на вопросы из списка. Кроме того, вы можете разделиться на команды или соревноваться с другими участниками прогулки.

Авторский маршрут и нескучные сюжеты

Начав с сердца Милана, площади Дуомо, вы углубитесь в улочки города, находя must-see места и заглядывая в скрытые дворики. Вас ждут: знаменитый театр Ла Скала, оживленная торговая улица Витторио Эмануэле, богемный квартал Брера с ресторанчиками и уличными артистами, замок Сфорца, соседний парк Семпионе. Открывая наш гид, вы прикоснетесь к истории этих и многих других символов Милана и найдете любопытные факты не из Википедии!