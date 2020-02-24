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Познавательная активная прогулка с картой в руках по знаковым местам города

Алиса
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Алиса – ваш гид
Любопытным путешественникам предстоит самостоятельно исследовать Милан, выполняя задания и открывая секреты.

Мы встретим вас в начале и в конце, но на прогулке вы останетесь в компании прекрасного города (и на связи с нами, конечно).

Дуомо и артистичный квартал Брера, замок Сфорца и тихие дворики, микс культуры и приключений — вы запомните эту встречу с Миланом!
25 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Duomo
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста

Что вас ожидает

Сыграть с Миланом
Отправившись в приключение, вы самостоятельно погуляете в удобном вам темпе по заранее продуманному маршруту — можно не спешить, наслаждаться городом и заходить в красивые кафе. «Карта сокровищ» подскажет точки, где стоит остановиться, а в небольшой книге вы найдете истории о локациях. По пути вам предстоит решить несколько задачек и ответить на вопросы из списка. Кроме того, вы можете разделиться на команды или соревноваться с другими участниками прогулки.

Авторский маршрут и нескучные сюжеты
Начав с сердца Милана, площади Дуомо, вы углубитесь в улочки города, находя must-see места и заглядывая в скрытые дворики. Вас ждут: знаменитый театр Ла Скала, оживленная торговая улица Витторио Эмануэле, богемный квартал Брера с ресторанчиками и уличными артистами, замок Сфорца, соседний парк Семпионе. Открывая наш гид, вы прикоснетесь к истории этих и многих других символов Милана и найдете любопытные факты не из Википедии!

Организационные детали

  • Важно: по городу вы гуляете самостоятельно. Гид встретит вас в начале, даст все необходимые инструкции и материалы, а после прогулки наградит призами (вы также сможете задать вопросы о Милане).
  • Выход в интернет с телефона нужен только, чтобы быть на связи с гидом (но это по желанию).
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста
Узнать Милан в формате квеста

Экскурсия проводится ежедневно в 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Duomo.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алиса
Алиса
Привет всем! Меня зовут Алиса. Я живу в Милане с 2014 года, и он до сих пор продолжает меня удивлять! С группой единомышленников мы разрабатываем туры-квесты для путешественников со всего мира, чтобы рассказать вам об этом удивительном городе. Мы не просто засыпаем вас фактами, историей и легендами, а делаем это через игру, приключения и соревнования! Будем рады встрече с вами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

24 февраля 2020
Добрый день.
Квест нам понравился. С удовольствием бродили и искали пункты назначения , разгадывая ребусы и читая информацию о том или ином месте из брошюры, которую выдал нам гид. Единственное, мы опоздали, и квест пришлось проходить вечером, когда уже стемнело. В этом были небольшие трудности.
спасибо большое за позитив , Алиса!!!

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