2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. В Верону и Сирмионе из Милана

Путешествие по романтичным уголкам Италии

Светлана
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Светлана – ваш гид
Поездка в Верону познакомит вас с одним их самых древних и необычайно прекрасных уголков Италии, где природная красота сочетается со знаменитыми памятниками старины, а пьеса Шекспира и вовсе увековечила его как «город влюбленных».

А в Сермионе вы сможете оценить виды озера Гарда, вокруг которого издавна строили роскошные виллы.
380 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
3.5
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана

Что вас ожидает

Прекрасная Верона
Говорят, самый романтичный город в мире – это Париж, но если вы хотите убежать подальше от городского шума и суеты, то стоит ехать именно в Верону! Приехав сюда из Милана, вы обязательно осмотрите дом Капулетти и балкон Джульетты. Просто удивительно, как в нашем современном мире, в век нанотехнологий и стремительного ритма жизни, влюбленные со всего света продолжают приезжать сюда, чтобы просто поцеловаться.

На прогулке по историческому центру вы увидите

  • площадь Бра;
  • римский амфитеатр;
  • Мраморные ворота;
  • Площадь трав (Piazza delle Erbe);
  • Площадь синьоров;
  • Каменный мост;
  • замок Кастельвеккио;
  • базилику Санта Анастасия;
  • базилику Сан-Дзено Маджоре.

Очаровательный Сермионе
После обеда отправимся в Сирмионе – райский уголок на озере Гарда, знаменитый своими историческими памятниками и лечебными термальными водами. Уже во времена Римской империи богатые жители Вероны строили себе здесь роскошные виллы. Голубейшая озерная гладь восхищала Вергилия, Катулла, а после Гёте и Марию Каллас и производит впечатление настоящего моря.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы из Милана в Верону, Сирмионе и обратно.
  • Питание оплачивается самостоятельно на месте.
  • Что взять с собой: удобную обувь.
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана
В Верону и Сирмионе из Милана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Меня зовут Светлана-родом из России, живу и работаю больше 15 лет в Италии. Индивидуальное сопровождение туристов в Милане, ярмарки, выставки, обзорные экскурсии по историческому центру Милана, однодневные туры на озере Маджоре и Комо, услуги переводчика, трансфер, шоппинг в городе, на фабриках и в аутлетах, заказ коллекций в шоу- румах Милана.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 июня 2018
Очень долгая дорога. Хотелось бы что бы в пути,мы получали тоже какую то информацию. Очень много лишних слов, не по теме экскурсии. Рассказывает гид, не интересно.
24 октября 2017
Целый день 15 октября мы провели на экскурсии с прекрасным гидом Светланой. Хотим выразить искреннюю признательность за великолепно и интересно проведенную экскурсию. ЕЕ глубокие знания истории, хорошее чувство юмора и неравнодушное отношение к своему делу сделали экскурсию увлекательной и запоминающейся. От путешествия остались самые лучшие и теплые воспоминания. Желаем Свете успехов.

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