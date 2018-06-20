2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прекрасная Верона

Говорят, самый романтичный город в мире – это Париж, но если вы хотите убежать подальше от городского шума и суеты, то стоит ехать именно в Верону! Приехав сюда из Милана, вы обязательно осмотрите дом Капулетти и балкон Джульетты. Просто удивительно, как в нашем современном мире, в век нанотехнологий и стремительного ритма жизни, влюбленные со всего света продолжают приезжать сюда, чтобы просто поцеловаться.

На прогулке по историческому центру вы увидите

площадь Бра;

римский амфитеатр;

Мраморные ворота;

Площадь трав (Piazza delle Erbe);

Площадь синьоров;

Каменный мост;

замок Кастельвеккио;

базилику Санта Анастасия;

базилику Сан-Дзено Маджоре.

Очаровательный Сермионе

После обеда отправимся в Сирмионе – райский уголок на озере Гарда, знаменитый своими историческими памятниками и лечебными термальными водами. Уже во времена Римской империи богатые жители Вероны строили себе здесь роскошные виллы. Голубейшая озерная гладь восхищала Вергилия, Катулла, а после Гёте и Марию Каллас и производит впечатление настоящего моря.