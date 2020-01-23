7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Символы Милана

Всего за полтора часа вы объедете главные достопримечательности города, узкие улочки Старого города и ослепительные небоскребы Нового. Узнаете об архитектурных сокровищах и богатой предыстории собора Дуомо; осмотрите замок Сфорца, возле которого коротко пройдемся по знаменитым династиям и фактам о сходстве с Московским Кремлем. Проезжая мимо оперного театра Ла Скала, поговорим о центре светской жизни миланской аристократии. Также вы познакомитесь с жизнью древнейшей в городе базилики Св. Амвросия. И, конечно, взглянете на кварталы Золотого Квадрата моды, где в центре внимания будет все, что связано с модной стороной элегантного Милана.

Милан: взгляд изнутри

Помимо обзора визитных карточек я провезу вас таким маршрутом, чтобы показать контрасты между рабочими кварталами и элитными районами Милана, а также секретные места, известные лишь миланцам. Например, покажу дом, в котором родился любимец нескольких поколений — Адриано Челентано, дам послушать «Парнишку с улицы Глук» и объясню, почему именно она стала любимой песней миланцев. Попутно расскажу об отличиях миланского диалекта от нормативного итальянского языка, о нашем образе жизни, привычках, менталитете, праздниках и тех особенностях, по которым всегда можно определить настоящего миланца.