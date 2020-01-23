7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

  4. Вечерний Милан на автомобиле

Экскурсия по самому харизматичному городу Италии с миланцем: визитные карточки и взгляд изнутри

Маттео
Задать вопрос
Маттео – ваш гид
Дерзкий, напористый и высокомерный — таков ли на самом деле Милан? Разберемся на экскурсии! Рассекая по свободным вечерним улицам, вы откроете сакральные памятники и архитектурные сокровища Милана, услышите о герцогах и моде, да Винчи и Челентано.

А в самых аутентичных уголках узнаете о миланском менталитете и образе жизни.
€195
137 за экскурсию
скидка30%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча возле метро "Монтенаполеоне"
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
4.71
Вечерний Милан на автомобиле
Вечерний Милан на автомобиле

Что вас ожидает

Символы Милана
Всего за полтора часа вы объедете главные достопримечательности города, узкие улочки Старого города и ослепительные небоскребы Нового. Узнаете об архитектурных сокровищах и богатой предыстории собора Дуомо; осмотрите замок Сфорца, возле которого коротко пройдемся по знаменитым династиям и фактам о сходстве с Московским Кремлем. Проезжая мимо оперного театра Ла Скала, поговорим о центре светской жизни миланской аристократии. Также вы познакомитесь с жизнью древнейшей в городе базилики Св. Амвросия. И, конечно, взглянете на кварталы Золотого Квадрата моды, где в центре внимания будет все, что связано с модной стороной элегантного Милана.

Милан: взгляд изнутри
Помимо обзора визитных карточек я провезу вас таким маршрутом, чтобы показать контрасты между рабочими кварталами и элитными районами Милана, а также секретные места, известные лишь миланцам. Например, покажу дом, в котором родился любимец нескольких поколений — Адриано Челентано, дам послушать «Парнишку с улицы Глук» и объясню, почему именно она стала любимой песней миланцев. Попутно расскажу об отличиях миланского диалекта от нормативного итальянского языка, о нашем образе жизни, привычках, менталитете, праздниках и тех особенностях, по которым всегда можно определить настоящего миланца.

Организационные детали

  • Экскурсию можно скорректировать по вашим запросам.
  • Транспортные услуги входят в стоимость экскурсии.
  • По пути будет несколько коротких остановок.
Вечерний Милан на автомобиле
Вечерний Милан на автомобиле
Вечерний Милан на автомобиле
Вечерний Милан на автомобиле
Вечерний Милан на автомобиле
Вечерний Милан на автомобиле
Вечерний Милан на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле метро "Монтенаполеоне".
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Маттео
Маттео
Ciao! Меня зовут Маттео, мне 32 года. Я родился и вырос в Милане. Выпускник Миланского Государственного Университета по специальности Движение и Наука Спорта. В 2011-2014 совершил кругосветное путешествие вместе с моей женой Лили. Мы объехали 59 стран на мотоцикле! После путешествия мы 2 года прожили в России, поэтому я немного говорю по-русски. Я очень рад быть частью команды Трипстер и показать Вам свой родной город!
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 января 2020
Маттео отличный экскурсовод! Отвечает на все вопросы, подстраивается под группу! Хорошо знает город, интересно рассказывает! Нам всем этот вечер очень понравился! Машина очень комфортная! Всем рекомендуем! Спасибо 😊
10 января 2020
Огромное спасибо,Маттео!Нам все очень понравилось!
10 декабря 2019
Это было наше первое знакомство с Миланом. Матео помог нам увидеть такие черты города, о которых нельзя прочесть в путеводителях. Прекрасное впечатление от вечернего Милана в день нашего приезда стало началом незабываемого отдыха в этом замечательном городе. Огромное спасибо.
8 декабря 2019
Приятный человек , но надо поработать над материалом экскурсии , хочется больше рассказов:)
7 октября 2019
Всё великолепно.
20 июля 2019
Мы прилетели после обеда в Милан, затем немного отдохнули и поужинали. Вечерняя Экскурсия началась в 21.00, рядом с отелем мы встретились с Тео. Проехались по вечерним улочкам, Матео рассказал нам о достопримечательностях города, все было очень легко и непринуждённо. Мы увидели очень красивые улочки, памятники и здания. Очень весело провели время, Тео был очень внимателен, помог подготовить нам маршрут на озеро Комо, специально привёз нам расписание паромов, чтобы мы смогли спланировать наше маленькое путешествие туда. В конце вечера Тео составил нам компанию в открытом кафе, где рассказал о своём кругосветном путешествии и приключениях, которые с ним происходили. Затем отвёз нас обратно в отель. Он был очень дружелюбен, внимателен и добр. После экскурсии остались только самые приятные эмоции и красивые фотографии вечернего Милана! Спасибо!
26 июня 2019
Ездили всей семьёй, вчетвером. Машина просторная, тесно нам не было. В самых интересных местах останавливались, выходили посмотреть, и Матео очень интересно рассказывал связанные с этими местами события и разные истории. Замечательная возможность ознакомиться с городом, его жизнью и прикладной историей - без дневной жары, комфортно перещаясь на машине. Матео коренной миланец - его взгляд на город , историю и известные места несколько отличается от книжно-буклетного повествования, и это очень интересно.
Действительно прекрасая, удобная и душевная экскурсия. Очень советую.

Маттео проводит ещё 3 экскурсии

Огни Милана: вечерняя прогулка на мотоциклеОгни Милана: вечерняя прогулка на мотоциклеОгни Милана: вечерняя прогулка на мотоцикле
85 за человека
1.5 часа
54 отзыва
Прокатиться по ночному городу без пробок и туристической суеты
Милан обладает неповторимой харизмой в любое время суток. Огни вечернего города, теплый ветерок и дороги без пробок создадут ощущение, что он принадлежит только вам. Проехав со мной на мотоцикле, вы увидите главные достопримечательности Милана в сияющей иллюминации. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться по живописному кварталу Навильи, поговорить о североитальянском образе жизни и отведать фирменное мороженое в старинной джелатерии.
Из Милана к озеру КомоИз Милана к озеру КомоИз Милана к озеру Комо
От 345 за экскурсию
12 часов
34 отзыва
Путешествие на автомобиле с итальянцем (фотосессия в подарок)
Район озера Комо - настоящий рай для эстетов. Здесь изысканная архитектура Италии гармонично сочетается с буйной средиземноморской растительностью: гранатовыми и оливковыми деревьями, виноградниками, киви, олеандрами и каштанами. Ежегодно эта альпийская жемчужина притягивает сотни тысяч туристов со всего мира. Райский уголок находится всего в часе езды от Милана - и я с радостью покажу вам его!
По Милану с мотокругосветчикомПо Милану с мотокругосветчикомПо Милану с мотокругосветчиком
От 156 за экскурсию
4 часа
38 отзывов
Город глазами коренного миланца
Хотите прочувствовать ритм Милана, услышать его историю и заглянуть в его душу? Тогда поехали со мной - я покажу вам мой родной город на самом удобном средстве передвижения, будто специально созданном для него, – мотоцикле! За 4 часа вы увидите больше, чем за 4 дня пешком. Долгих экскурсов в историю не будет, зато будет полное погружение в тот Милан, каким его знают и любят местные жители.

Обзорные экскурсии в Милане

Милан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизация
скидка15%
€130
111 за экскурсию
3 часа
26 отзывов
«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам
Если рассматривать знакомство с городом как первое свидание, то Милан — не о любви с первого взгляда. На моей экскурсии вы сначала полюбите этот город за содержание, а узнав лучше — и за форму. Я стану вашим проводником по почти секретному Милану; помогу разглядеть его богатую историю в архитектуре, главных местах, планировке и даже самих миланцах.
Вечерний променад по МилануВечерний променад по МилануВечерний променад по Милану
20 за человека
2 часа
55 отзывов
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
Ежедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по Милану
20 за человека
2 часа
276 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Милана, научитесь ориентироваться в лабиринтах "Золотого квадрата моды" и погрузитесь в современную стильную жизнь города. Вы увидите главные достопримечательности, разведаете самые вкусные городские места и по-настоящему узнаете Милан изнутри, как его знают местные жители!
Знаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный Милан
156 за экскурсию
3 часа
115 отзывов
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города. Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей. В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
Первая прогулка по МилануПервая прогулка по МилануПервая прогулка по Милану
125 за экскурсию
2.5 часа
19 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и попробовать отменные панцеротти на обзорной прогулке
Приглашаю вас взглянуть на город глазами миланцев. Я расскажу о тайнах и легендах величественного Дуомо, о любовных интригах Ла Скала. Вы услышите историю жизни короля Виктора Эммануэля II и узнаете, как с ним связано появление пиццы «Маргарита». Почувствуете себя в окружении роскоши «Золотого квадрата», попытаетесь угадать, что означают фрески на стенах Галереи, и попробуете вкуснейшие панцеротти с всевозможными сочными начинками. Милан, как настоящий итальянец, украдет и ваше сердце.
Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!
188 за экскурсию
3 часа
Услышать героические, романтичные и таинственные истории на прогулке по легендарным местам города
Вы пройдете по лабиринтам самых красивых улочек и рассмотрите знаменитые памятники Милана с классического и необычного ракурсов. Узнаете об интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откроете секреты загадочных фресок и тайны квартала Брера. А также услышите о традициях Ла Скалы и совершите путешествие в мир легенд Дуомо.

Выбирайте и другие экскурсии в Милане

История и архитектураГастрономическиеЛеонардо да ВинчиВечерниеОбзорныеЗамок СфорцаМода и винтажНа автомобилеОзеро КомоНа корабликеБазилика святого АмвросияРайон НавильиМузеи и искусствоГрупповыеНа велосипедеКвестыЗа городомФотосессииВеронаОзеро ЛуганоПинакотека БрераПарк СемпионеГалерея Виктора Эммануила IIОзеро МаджореВсеПешкомНеобычные маршрутыВ другой городСобор ДуомоМонументальное кладбищеСо скидкойНа мотоциклеИндивидуальные