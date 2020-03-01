Роман проводит ещё 5 экскурсий

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Погрузиться в подводный мир Атлантики в дайвинг-парке Сезимбры

Роман
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Роман – ваш гид
Лиссабон — единственная европейская столица, рядом с которой можно открыть для себя мир дайвинга.

В прибрежной Сезимбре под руководством инструктора вы овладеете навыками, необходимыми для первого погружения.

И, конечно, исследуете подводную природу Атлантики — от рельефного дна и цветастых кораллов до экзотических рыбок и кальмаров.
От 180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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Дайвинг в окрестностях Лиссабона
Дайвинг в окрестностях Лиссабона

Что вас ожидает

Из Лиссабона — в прибрежную Сезимбру
Меньше часа в дороге — и мы в парке для дайвинга, который расположился в солнечной Сезимбре. Эта бывшая рыбацкая деревня с восхитительным пляжем, спокойной бирюзой океана, Мавританским замком среди горных пиков Аррабиды и белоснежной крепостью Сантьяго на склоне холма. Вы осмотрите местные красоты, а после знакомства с подводным миром сможете по достоинству оценить местную кухню в одном из ресторанчиков Сезимбры.

Погружение в глубины Атлантики
В дайвинг-парке под руководством профессионала вы познакомитесь с правилами техники безопасности и базовыми навыками дайвинга. А после вас ждет захватывающее подводное погружение в месте, которое придется по вкусу дайверам любого уровня. Вы исследуете рельефное дно океана с камнями, впадинами и небольшими трещинами, песчаными отмелями и обломками. Увидите кораллы, подводные растения и десятки представителей местной океанской фауны — от ярких рыбок до кальмаров и даже осьминогов.

Кому подойдет экскурсия

Всем активным путешественникам старше 10 лет. Предварительный опыт подводных погружений не требуется, но важно иметь хорошее здоровье.

Организационные детали

  • Транспорт из Лиссабона в Сезимбру, помощь инструктора и экипировка включены в стоимость экскурсии.
  • В комплект экипировки входят: маска, трубка, ласты, регулятор, BCD, гидрокостюм. Дополнительно можно включить в экипировку факел и компьютер.
Дайвинг в окрестностях Лиссабона
Дайвинг в окрестностях Лиссабона
Дайвинг в окрестностях Лиссабона
Дайвинг в окрестностях Лиссабона
Дайвинг в окрестностях Лиссабона
Дайвинг в окрестностях Лиссабона
Дайвинг в окрестностях Лиссабона

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Роман
Роман
Здравствуйте! Меня зовут Роман. Приглашаю вас прокатиться по небанальным местам и достопримечательностям Лиссабона на необычном транспорте под названием тук-тук, который стремительно набирает популярность во всем мире. Гарантирую вам сказочные виды города, заманчивые истории о Лиссабоне и интересно проведённое время в моей компании. А еще я увлекаюсь фотографией, так что могу быть не только вашим гидом, но и фотографом.
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Роман проводит ещё 5 экскурсий

Знакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-тукеЗнакомство с Лиссабоном на тук-туке
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Покорить мыс РокаПокорить мыс РокаПокорить мыс Рока
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Покорить Лиссабон под парусомПокорить Лиссабон под парусомПокорить Лиссабон под парусом
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Самобытный Белен на тук-тукеСамобытный Белен на тук-тукеСамобытный Белен на тук-туке
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Тайны ЛиссабонаТайны ЛиссабонаТайны Лиссабона
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121 отзыв
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Уличное искусство ЛиссабонаУличное искусство ЛиссабонаУличное искусство Лиссабона
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