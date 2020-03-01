Роман проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Из Лиссабона — в прибрежную Сезимбру

Меньше часа в дороге — и мы в парке для дайвинга, который расположился в солнечной Сезимбре. Эта бывшая рыбацкая деревня с восхитительным пляжем, спокойной бирюзой океана, Мавританским замком среди горных пиков Аррабиды и белоснежной крепостью Сантьяго на склоне холма. Вы осмотрите местные красоты, а после знакомства с подводным миром сможете по достоинству оценить местную кухню в одном из ресторанчиков Сезимбры.

Погружение в глубины Атлантики

В дайвинг-парке под руководством профессионала вы познакомитесь с правилами техники безопасности и базовыми навыками дайвинга. А после вас ждет захватывающее подводное погружение в месте, которое придется по вкусу дайверам любого уровня. Вы исследуете рельефное дно океана с камнями, впадинами и небольшими трещинами, песчаными отмелями и обломками. Увидите кораллы, подводные растения и десятки представителей местной океанской фауны — от ярких рыбок до кальмаров и даже осьминогов.

Кому подойдет экскурсия

Всем активным путешественникам старше 10 лет. Предварительный опыт подводных погружений не требуется, но важно иметь хорошее здоровье.