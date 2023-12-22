Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)

Гора Ахун - одна из достопримечательностей сочинского побережья

В группе
до 20 чел.
Гора Ахун — одна из достопримечательностей сочинского побережья.

Массив горы славится большим разнообразием и богатством растительного мира.

Во время экскурсии Вы насладитесь панорамой Главного Кавказского хребта, искупаетесь в загадочном водоеме Чертова купель, попробуете вкусное грузинское вино, а ещё полюбуетесь видом на скалу Прометея.
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)
Гора Ахун и Тисо-самшитовая роща (отправление из Сочи)

Что вы увидите 🤩

  • Гора Ахун
  • Тисо-самшитовая роща
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Гора Ахун

У самого моря вытянутым зеленым гребнем высится гора Ахун — одна из достопримечательностей сочинского побережья. Массив горы Ахун славится большим разнообразием и богатством растительного мира. На гору Большой Ахун проложена автомобильная дорога — ее серпантин вьется по крутому склону горы, взбегает на вершинный гребень и подходит к смотровой башне. Здесь можно насладиться панорамой окрестностей и величественной вершиной Главного Кавказского хребта.

Тисо-самшитовая роща

Наиболее замечательным во флористическом отношении является юго-восточный склон горы Ахун. Здесь расположена знаменитая тисо-самшитовая роща. Именно здесь сохранился крупный по площади участок колхидского леса, где встречаются тысячелетние тисы, а самшит образует сплошные труднопроходимые массивы не только в ущелье реки Хосты, но и на горных склонах.
Площадь тисо-самшитовой рощи — 301,4 га, и она является частью всемирно известного Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Именно здесь сохранились многие древние реликтовые виды доледниковых времен, здесь немало видов-эндемиков Кавказа, не встречающихся более нигде в мире.

Чертова купель и скала Прометея

Несколько десятков метров вперед по руслу Агуры — и мы у небольшого загадочного сумрачного водоема, окруженного отвесными скалами. Это так называемая Чертова купель. Здесь можно искупаться, попробовать вкусного грузинского вина.
Справа остается каменная беседка для отдыха; а вот и небольшая площадка, с которой открывается вид на скалу Прометея — отвесную стену обвального происхождения с двумя молодыми сосенками наверху

Внимание

Во время экскурсии предусмотрены обязательные доплаты на объектах посещения.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход на башню Ахун — 200 рублей (дети до 10 лет бесплатно).
  • Вход в рощу Взрослый — 300 рублей
  • Вход в рощу Детский с 7 до 12 лет — 150 рублей
  • Дегустация ликёро-водочной продукции — 100 рублей
Место начала и завершения?
ост. Платановая Аллея
Когда и сколько длится
Когда: По пятницам в 13:20
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точка посадки и время выезда может быть скорректировано на ближайшее к вашему месту проживания.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По пятницам в 13:20

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