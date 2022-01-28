Пятница, суббота, воскресенье в 20:30

Геленджик неспроста называют Городом Мечты, но увидеть его волшебное лицо можно только после заката вместе с таинственным Часовщиком.



Вам предстоит приключение в дополненной реальности на улицах города.



Он проведет вас тайными путями и скрытыми улочками, поделится своими секретами и покажет настоящее волшебство.



У вас будет возможность исполнить самое сокровенное желание особым способом, но сначала хорошо подумайте, что именно загадывать.