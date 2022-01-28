Пятница, суббота, воскресенье в 20:30

Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»

Геленджик неспроста называют Городом Мечты, но увидеть его волшебное лицо можно только после заката вместе с

Индивидуально
Геленджик неспроста называют Городом Мечты, но увидеть его волшебное лицо можно только после заката вместе с таинственным Часовщиком.

Вам предстоит приключение в дополненной реальности на улицах города.

Он проведет вас тайными путями и скрытыми улочками, поделится своими секретами и покажет настоящее волшебство.

У вас будет возможность исполнить самое сокровенное желание особым способом, но сначала хорошо подумайте, что именно загадывать.
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
Театрализованная аудиоэкскурсия «Тропой за мечтой»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии:

  • Геленджик неспроста называют Городом Мечты, но увидеть его волшебное лицо можно только после заката вместе с таинственным Часовщиком.
  • Вам предстоит приключение в дополненной реальности на улицах города. Он проведет вас тайными путями и скрытыми улочками, поделится своими секретами и покажет настоящее волшебство.
  • У вас будет возможность исполнить самое сокровенное желание особым способом, но сначала хорошо подумайте что именно загадывать.

Что Вас ждет:

  • Мы увидим Набережную Толстого мыса, таинственные его улочки и закоулочки. На нашем пути встретятся и некоторые памятники — Памятник пограничникам южных рубежей, храм св. Георгия Победоносца, Георгиевский сквер, знаменитый жилой комплекс «Акватория» и многие интересные скульптуры города название которых раскрывать рано, но Вы обязательно с ними познакомитесь.
Как будет проходить экскурсия
  • Экскурсия будет не сложной. Обязательно надень удобные вещи и обувь, чтобы тебе было комфортно во время нашей прогулки
  • Перед началом экскурсии мы выдадим тебе индивидуальные наушники, которые будут работать до конца представления. Они твой проводник в мир Ночного Геленджика.
  • Теперь всё готово и все в сборе. Мы начинаем наше приключение. Расслабься и доверься голосу, который тебя ведет. Будь уверен всё, что с тобой происходит, именно так и задумано.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-актер
  • Администратор
  • Реквезитор
  • Качественные индивидуальные профессиональные наушники
  • Специальные атрибуты каждому участнику
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Геленджик, Толстый мыс, Южная,13
Завершение: г. Геленджик, ул. Революционная, 6
Когда и сколько длится
Когда: Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пятница, суббота, воскресенье в 20:30

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