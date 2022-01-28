Пятница, суббота, воскресенье в 20:30

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии:
Геленджик неспроста называют Городом Мечты, но увидеть его волшебное лицо можно только после заката вместе с таинственным Часовщиком.
Вам предстоит приключение в дополненной реальности на улицах города. Он проведет вас тайными путями и скрытыми улочками, поделится своими секретами и покажет настоящее волшебство.
У вас будет возможность исполнить самое сокровенное желание особым способом, но сначала хорошо подумайте что именно загадывать.
Что Вас ждет:
Мы увидим Набережную Толстого мыса, таинственные его улочки и закоулочки. На нашем пути встретятся и некоторые памятники — Памятник пограничникам южных рубежей, храм св. Георгия Победоносца, Георгиевский сквер, знаменитый жилой комплекс «Акватория» и многие интересные скульптуры города название которых раскрывать рано, но Вы обязательно с ними познакомитесь.
Как будет проходить экскурсия
Экскурсия будет не сложной. Обязательно надень удобные вещи и обувь, чтобы тебе было комфортно во время нашей прогулки
Перед началом экскурсии мы выдадим тебе индивидуальные наушники, которые будут работать до конца представления. Они твой проводник в мир Ночного Геленджика.
Теперь всё готово и все в сборе. Мы начинаем наше приключение. Расслабься и доверься голосу, который тебя ведет. Будь уверен всё, что с тобой происходит, именно так и задумано.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пятница, суббота, воскресенье в 20:30
Максим
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