Знаете, что самое ценное на берегах Куршского залива? Природа и люди. Приглашаю в путешествие по другому берегу залива, напротив Куршской косы. Здесь есть всё — и кирха Гросс-Легиттен, в которой продолжают возносить молитвы, и замок времён Тевтонского ордена Лабиау, и рукотворные каналы. Не зря этот край называют прусской Венецией!

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Описание

Что вас ожидает

Кирха Гросс-Легиттен

Здание чудом сохранилось благодаря пожертвованиям потомков бывших жителей посёлка, которые выделили деньги на консервацию храма. Сейчас он принадлежит местной лютеранской общине, здесь проводят богослужения и реставрационные работы. В стенах кирхи мы с вами послушаем органную музыку.

Музей «Дом рыбака»

Вы узнаете всё о рыбной ловле, а потом, пройдя живописным берегом залива, где можно иногда полюбоваться водоплавающими или даже встретить выдру, подниметесь на настоящий маяк Риндерорт — единственный из трёх, куда сегодня могут попасть наши гости. Оттуда открывается шикарный вид и, говорят, желания, загаданные там, сбываются.

Немецкая школа «Вальдвинкель»

Вы побываете в учебном заведении, где уроки доставляют удовольствие не только детям, но и взрослым. Здесь вы совершите путешествие в прошлое и станете учениками Восточно-Прусской школы, услышите о воспоминаниях и увидите фотографии бывших учеников, живые рассказы о прошлом посёлка.

Организационные детали