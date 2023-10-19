Куршский залив: жизнь на другом берегу

Изучить удивительные ландшафты и исторические локации Полесья на групповой автобусной экскурсии

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Знаете, что самое ценное на берегах Куршского залива? Природа и люди. Приглашаю в путешествие по другому берегу залива, напротив Куршской косы.

Здесь есть всё — и кирха Гросс-Легиттен, в которой продолжают возносить молитвы, и замок времён Тевтонского ордена Лабиау, и рукотворные каналы. Не зря этот край называют прусской Венецией!
Куршский залив: жизнь на другом берегу
Куршский залив: жизнь на другом берегу
Куршский залив: жизнь на другом берегу
Куршский залив: жизнь на другом берегу
Куршский залив: жизнь на другом берегу
Куршский залив: жизнь на другом берегу
Ближайшие даты:
19
окт
26
окт
2
ноя
9
ноя
16
ноя
23
ноя
30
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кирха Гросс-Легиттен

Здание чудом сохранилось благодаря пожертвованиям потомков бывших жителей посёлка, которые выделили деньги на консервацию храма. Сейчас он принадлежит местной лютеранской общине, здесь проводят богослужения и реставрационные работы. В стенах кирхи мы с вами послушаем органную музыку.

Музей «Дом рыбака»

Вы узнаете всё о рыбной ловле, а потом, пройдя живописным берегом залива, где можно иногда полюбоваться водоплавающими или даже встретить выдру, подниметесь на настоящий маяк Риндерорт — единственный из трёх, куда сегодня могут попасть наши гости. Оттуда открывается шикарный вид и, говорят, желания, загаданные там, сбываются.

Немецкая школа «Вальдвинкель»

Вы побываете в учебном заведении, где уроки доставляют удовольствие не только детям, но и взрослым. Здесь вы совершите путешествие в прошлое и станете учениками Восточно-Прусской школы, услышите о воспоминаниях и увидите фотографии бывших учеников, живые рассказы о прошлом посёлка.

Организационные детали

  • Трансфер по программе осуществляется на автобусе туристического класса (до 25 человек)
  • Пешеходная часть минимальна, поэтому подойдёт для людей разного возраста
  • В стоимость входит:
    — посещение органного концерта
    — посещение немецкой школы «Вальдвинкель»
    — музей «Дом рыбака»,
    — осмотр маяка

в четверг в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около Южного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Для пенсионеров
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Кирхи
Святые места
Полесск
Для студентов
Набережная
Популярные места

Похожие туры из Калининграда

Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
508 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Калининград, Ул Невского
15 окт
17 окт
19 окт
21 окт
95007 600 за всё до 3 чел.
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
260 отзывов
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
Куршский залив, песчаные дюны, сказочный лес, богатая фауна, красота пляжей и другие чудеса природы
17 окт
18 окт
22 окт
23 окт
8 400 за всё до 8 чел.
Таинственный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
40 отзывов
Таинственный мир Куршской косы
Посетить одно из самых удивительных мест Калининградской области с профессиональным гидом
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
1300011 700 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ