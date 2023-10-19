Изучить удивительные ландшафты и исторические локации Полесья на групповой автобусной экскурсии
Здесь есть всё — и кирха Гросс-Легиттен, в которой продолжают возносить молитвы, и замок времён Тевтонского ордена Лабиау, и рукотворные каналы. Не зря этот край называют прусской Венецией!
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Описание
Что вас ожидает
Кирха Гросс-Легиттен
Здание чудом сохранилось благодаря пожертвованиям потомков бывших жителей посёлка, которые выделили деньги на консервацию храма. Сейчас он принадлежит местной лютеранской общине, здесь проводят богослужения и реставрационные работы. В стенах кирхи мы с вами послушаем органную музыку.
Музей «Дом рыбака»
Вы узнаете всё о рыбной ловле, а потом, пройдя живописным берегом залива, где можно иногда полюбоваться водоплавающими или даже встретить выдру, подниметесь на настоящий маяк Риндерорт — единственный из трёх, куда сегодня могут попасть наши гости. Оттуда открывается шикарный вид и, говорят, желания, загаданные там, сбываются.
Немецкая школа «Вальдвинкель»
Вы побываете в учебном заведении, где уроки доставляют удовольствие не только детям, но и взрослым. Здесь вы совершите путешествие в прошлое и станете учениками Восточно-Прусской школы, услышите о воспоминаниях и увидите фотографии бывших учеников, живые рассказы о прошлом посёлка.
Организационные детали
- Трансфер по программе осуществляется на автобусе туристического класса (до 25 человек)
- Пешеходная часть минимальна, поэтому подойдёт для людей разного возраста
- В стоимость входит:
— посещение органного концерта
— посещение немецкой школы «Вальдвинкель»
— музей «Дом рыбака»,
— осмотр маяка
в четверг в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около Южного вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: в четверг в 09:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.