Зачем ехать в Балтийск? Ну как минимум, чтобы побывать в самой западной точке огромной страны! А ещё открыть суровую мощь и важные хроники города. Увидеть старинную архитектуру и военные корабли. Почувствовать себя в кино и насладиться тишиной на Балтийской косе: её мы исследуем на велосипедах, заодно погуляем вдоль моря, поищем янтарь и поговорим о его добыче.

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Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Балтийска

В старой части города погуляем среди довоенной архитектуры, увидим крепость Пиллау 17 века и один из старейших маяков региона с интересной биографией. Морской бульвар приведёт нас к памятнику императрице Елизавете Петровне (расскажу, почему он здесь установлен). А в Русской гавани вы посмотрите на корабли и катера Балтийского флота.

Следы истории и красота природы на Балтийской косе

На пароме мы переправимся на узкую полоску суши, которая не столь популярна как Куршская коса. Однако, ей есть чем удивить вас! Сядем на велосипеды и доедем до объектов военной архитектуры 19-20 веков: это остатки форта, бетонные сооружения артиллерийской береговой батареи Ламберг и ангары для гидросамолётов. А ещё вам предстоит прокатиться по бывшей взлётно-посадочной полосе авиабазы Люфтваффе «Нойтиф». Конечно, я расскажу вам и о прошлом, и о настоящем этого отделённого кусочка земли.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На комфортабельном минивэне; авто оборудовано микрофоном и монитором для демонстрации медиафайлов

Я заберу вас у места вашего проживания в Калининграде и после экскурсии привезу обратно

Общее время в дороге до Балтийска и обратно — 2 часа

Все заброшенные объекты мы смотрим с дороги, а не изнутри

Дополнительные расходы

Билет на паром — 70 руб. с человека

Аренда велосипедов — 150-200 руб. /в час за 1 велосипед

Обед по желанию (предусмотрено время и место)

Водная прогулка по акватории Балтийска по желанию (стоимость зависит от типа катера)

Другая важная информация