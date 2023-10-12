Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе

Отправиться на самый запад России, узнать историю брутального города и ощутить себя исследователями

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Зачем ехать в Балтийск? Ну как минимум, чтобы побывать в самой западной точке огромной страны! А ещё открыть суровую мощь и важные хроники города. Увидеть старинную архитектуру и военные корабли.

Почувствовать себя в кино и насладиться тишиной на Балтийской косе: её мы исследуем на велосипедах, заодно погуляем вдоль моря, поищем янтарь и поговорим о его добыче.
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
Экскурсия из Калининграда в Балтийск + велопрогулка по Балтийской косе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Достопримечательности Балтийска

В старой части города погуляем среди довоенной архитектуры, увидим крепость Пиллау 17 века и один из старейших маяков региона с интересной биографией. Морской бульвар приведёт нас к памятнику императрице Елизавете Петровне (расскажу, почему он здесь установлен). А в Русской гавани вы посмотрите на корабли и катера Балтийского флота.

Следы истории и красота природы на Балтийской косе

На пароме мы переправимся на узкую полоску суши, которая не столь популярна как Куршская коса. Однако, ей есть чем удивить вас! Сядем на велосипеды и доедем до объектов военной архитектуры 19-20 веков: это остатки форта, бетонные сооружения артиллерийской береговой батареи Ламберг и ангары для гидросамолётов. А ещё вам предстоит прокатиться по бывшей взлётно-посадочной полосе авиабазы Люфтваффе «Нойтиф». Конечно, я расскажу вам и о прошлом, и о настоящем этого отделённого кусочка земли.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне; авто оборудовано микрофоном и монитором для демонстрации медиафайлов
  • Я заберу вас у места вашего проживания в Калининграде и после экскурсии привезу обратно
  • Общее время в дороге до Балтийска и обратно — 2 часа
  • Все заброшенные объекты мы смотрим с дороги, а не изнутри

Дополнительные расходы

  • Билет на паром — 70 руб. с человека
  • Аренда велосипедов — 150-200 руб. /в час за 1 велосипед
  • Обед по желанию (предусмотрено время и место)
  • Водная прогулка по акватории Балтийска по желанию (стоимость зависит от типа катера)

Другая важная информация

  • Веломаршрут обговариваем в зависимости от ваших пожеланий (от 5 до 10 км). Едем по просёлочным либо бетонным дорогам, сложных участков нет.
  • На экскурсию можно с детьми от 8 лет, если они готовы к дальней поездке и умеют кататься на велосипеде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Балтийск
Военные
Балтийская коса
Популярные места
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