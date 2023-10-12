Отправиться на самый запад России, узнать историю брутального города и ощутить себя исследователями
Почувствовать себя в кино и насладиться тишиной на Балтийской косе: её мы исследуем на велосипедах, заодно погуляем вдоль моря, поищем янтарь и поговорим о его добыче.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Достопримечательности Балтийска
В старой части города погуляем среди довоенной архитектуры, увидим крепость Пиллау 17 века и один из старейших маяков региона с интересной биографией. Морской бульвар приведёт нас к памятнику императрице Елизавете Петровне (расскажу, почему он здесь установлен). А в Русской гавани вы посмотрите на корабли и катера Балтийского флота.
Следы истории и красота природы на Балтийской косе
На пароме мы переправимся на узкую полоску суши, которая не столь популярна как Куршская коса. Однако, ей есть чем удивить вас! Сядем на велосипеды и доедем до объектов военной архитектуры 19-20 веков: это остатки форта, бетонные сооружения артиллерийской береговой батареи Ламберг и ангары для гидросамолётов. А ещё вам предстоит прокатиться по бывшей взлётно-посадочной полосе авиабазы Люфтваффе «Нойтиф». Конечно, я расскажу вам и о прошлом, и о настоящем этого отделённого кусочка земли.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На комфортабельном минивэне; авто оборудовано микрофоном и монитором для демонстрации медиафайлов
- Я заберу вас у места вашего проживания в Калининграде и после экскурсии привезу обратно
- Общее время в дороге до Балтийска и обратно — 2 часа
- Все заброшенные объекты мы смотрим с дороги, а не изнутри
Дополнительные расходы
- Билет на паром — 70 руб. с человека
- Аренда велосипедов — 150-200 руб. /в час за 1 велосипед
- Обед по желанию (предусмотрено время и место)
- Водная прогулка по акватории Балтийска по желанию (стоимость зависит от типа катера)
Другая важная информация
- Веломаршрут обговариваем в зависимости от ваших пожеланий (от 5 до 10 км). Едем по просёлочным либо бетонным дорогам, сложных участков нет.
- На экскурсию можно с детьми от 8 лет, если они готовы к дальней поездке и умеют кататься на велосипеде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у места вашего проживания в Калининграде
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.