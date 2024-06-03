1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Кроме того, маршрут подходит гостям с детскими и взрослыми колясками»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
«Эта экскурсия рассчитана для детей 6-9 лет и их родителей»
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис для детей 5-9 лет. Об инновациях - просто
В интерактивном формате познакомиться с Городом будущего и его обитателями - Робокотом и другими
Начало: В Иннополисе
«Это увлекательная экскурсия в игровой форме для детей и их родителей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 4 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Национальный музей Татарстана - для детей и взрослых
Проследить вехи прошлого, изучая экспонаты одного из крупнейших историко-культурных музеев Поволжья
Начало: В фойе Национального музея Республики Татарстан
10 июня в 11:30
11 июня в 10:00
3 900₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
Мир иконописи: экскурсия для детей и родителей
Обойти залы Музея Казанской Иконы, взять в руки материалы для иконописи и раскрыть секреты мастеров
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
2 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-прогулка по Старо-Татарской слободе
Узнать самое интересное о домах, нарядах и кухне татар, разгадывая загадки и ребусы
Начало: В Старо-Татарской слободе
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказки Старой Казани: уникальное путешествие для детей
Откройте мир сказок и легенд Казани в увлекательной экскурсии для детей. Познавательно и весело для юных исследователей
Начало: На площади Тукая
«Если вы планируете экскурсию под детский день рождения — обсудите с гостями, подходит ли для праздника мероприятие нашего формата»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
За 3 часа до представления: групповая экскурсия по Казанскому цирку
И весь вечер на арене цирка… вы, уважаемые зрители
Начало: У главного входа в Казанский цирк
«познакомятся с детской цирковой школой,»
12 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Гарри Поттер и знакомство с Казанью: экскурсия + магический музей
Познакомиться с историей древнего города и посетить «казанский филиал Хогвартса»
«Мы посетим волшебную интерактивную площадку с развлечениями для детей и взрослых»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо, Марие и Елене за интересную экскурсию! Дети и взрослые остались довольны!
- ММария3 июня 2024Спасибо большое гиду Ксение за интересную программу!
- ААлена2 июня 2024Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2 часа прочувствовать историю Казани 🤗
- ЕЕкатерина1 июня 2024У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
- ЕЕвгений30 мая 2024Экскурсия прошла хорошо
- ООксана29 мая 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия.
- ННаталия28 мая 2024Нам очень понравилось, рады что выбрали именно индивидуальную программу, было очень интересно) Самостоятельно невозможно так хорошо провести время, все посетить и
- ИИрина28 мая 2024Превосходно!!!
- ЕЕкатерина26 мая 2024Бронировала именно такую экскурсию в первую очередь из-за ребенка, потому что монотонная экскурсия, перенасыщенная датами и сухими сведениями, однозначно её
- ООльга20 мая 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод! Дети были в восторге! Дети познакомились с Казанью, получили подарки и массу эмоций! Спасибо огромное экскурсоводу Рамилю!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Для детей»
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Сейчас в Казани в категории "Для детей" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 500 до 6 650. Туристы уже оставили гидам 327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Казани! Вместе с детьми и гидами города Казани можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024