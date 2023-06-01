Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
На экскурсионном двухпалубном теплоходе вместимостью до 100 человек вы отправитесь в двухчасовое путешествие по волжским волнам.
Вам откроются панорамные виды Казани с воды, сельские пейзажи Верхнего Услона и «слоёный» берег Печищинского геологического разреза. А фоном будет рассказ аудиогида о прошлом, современности и природе мест на маршруте.
Вам откроются панорамные виды Казани с воды, сельские пейзажи Верхнего Услона и «слоёный» берег Печищинского геологического разреза. А фоном будет рассказ аудиогида о прошлом, современности и природе мест на маршруте.
Ближайшие даты:
1
июн
июн
3
июн
июн
4
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- 2-часовая прогулка по Волге. Вы проплывете вдоль высоких волжских берегов, увидите исторические объекты, оцените красоту местной природы и отдохнёте от городской суеты. На борту с вами будут сопровождающие организаторы. Рассказ ведётся аудиогидом. Также на судне можно приобрести выпечку и перекусить. Напитки (лимонады, вода, минералка) выдаются бесплатно.
- Виды Верхнего Услона. Для этого районного центра и Казани Волга служит не просто разделительной полосой — она словно граница между двумя мирами. Шумным городом-миллионником и тихим селом. Вы ощутите это и узнаете о местной жизни вчера и сегодня.
- Печищинский геологический разрез. На маршруте будет особенный участок берега, напоминающий слоёный пирог из эпох. Вы поймете, чем он привлекает ученых, представите Казанское море, существовавшее здесь миллионы лет назад, и узнаете о здешних старинных печах для добычи известняка.
Тайминг экскурсии
- встреча за 30 минут до отправления судна.
- речная прогулка — 2 часа.
- возвращение в Казанский речной порт к месту отправления.
Организационные детали
- Путешествие по Волге проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе типа «Троттер» в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 100 человек).
- Для детей до 5 лет включительно экскурсия бесплатна, отдельное место предоставляется.
- На борту с вами будут сопровождающие организаторы. Рассказ ведётся аудиогидом.
- Путешествие проводится только в хорошую погоду. Решение об отмене рейса в плохую погоду принимается руководством речного порта и МЧС РТ.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- неподалеку от Казанского речного порта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдгар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 17830 туристов
Дорогие гости и жители! Мы организуем экскурсии и туры по Казани и пригородным старинным городищам, таким, как Болгар и Свияжск. Особенности национального колорита заметно выделяют Казань среди городов Поволжья — гиды нашей команды готовы рассказать вам о Казани и ее достопримечательностях много интересного!
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