Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией

Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края

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На экскурсионном двухпалубном теплоходе вместимостью до 100 человек вы отправитесь в двухчасовое путешествие по волжским волнам.

Вам откроются панорамные виды Казани с воды, сельские пейзажи Верхнего Услона и «слоёный» берег Печищинского геологического разреза. А фоном будет рассказ аудиогида о прошлом, современности и природе мест на маршруте.
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • 2-часовая прогулка по Волге. Вы проплывете вдоль высоких волжских берегов, увидите исторические объекты, оцените красоту местной природы и отдохнёте от городской суеты. На борту с вами будут сопровождающие организаторы. Рассказ ведётся аудиогидом. Также на судне можно приобрести выпечку и перекусить. Напитки (лимонады, вода, минералка) выдаются бесплатно.
  • Виды Верхнего Услона. Для этого районного центра и Казани Волга служит не просто разделительной полосой — она словно граница между двумя мирами. Шумным городом-миллионником и тихим селом. Вы ощутите это и узнаете о местной жизни вчера и сегодня.
  • Печищинский геологический разрез. На маршруте будет особенный участок берега, напоминающий слоёный пирог из эпох. Вы поймете, чем он привлекает ученых, представите Казанское море, существовавшее здесь миллионы лет назад, и узнаете о здешних старинных печах для добычи известняка.

Тайминг экскурсии

  • встреча за 30 минут до отправления судна.
  • речная прогулка — 2 часа.
  • возвращение в Казанский речной порт к месту отправления.

Организационные детали

  • Путешествие по Волге проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе типа «Троттер» в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 100 человек).
  • Для детей до 5 лет включительно экскурсия бесплатна, отдельное место предоставляется.
  • На борту с вами будут сопровождающие организаторы. Рассказ ведётся аудиогидом.
  • Путешествие проводится только в хорошую погоду. Решение об отмене рейса в плохую погоду принимается руководством речного порта и МЧС РТ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
неподалеку от Казанского речного порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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