Денис — ваш гид в Краснодаре

Гид-инструктор по горному туризму и альпинизму, кандидат в мастера спорта по горному туризму. В 2017 году занял 3-е место в Чемпионате Мира по горному туризму. С 2008 года прошел более 30 сложных спортивных походов и восхождений. С 2012 года организовал и провел 16 спортивных походов и восхождений. Многократно поднимался на вершины Эльбрус, Казбек, Фишт, Надежда, Панагюриште, Шаухох, Тютюргу, пик Кавказа.