Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт

Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам

Знаменитый маршрут № 30 проходит по Кавказскому биосферному заповеднику в Адыгее и заканчивается на берегу Чёрного моря.

Мы будем любоваться фантастическими пейзажами и встретим рассвет на горе, поднимемся на самую высокую вершину республики и ощутим вкус победы.

Вас ждёт особая атмосфера сплочённости с участниками и связь с природой, которая возникает только в походах.
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте.
Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и привезём в Гузерипль (за доплату)
Завершение: Солох-Аул
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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