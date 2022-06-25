Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Поход доступен новичкам. Всем необходимым навыкам научим на месте. Всё необходимое снаряжение можно взять в аренду. Список снаряжения вышлем по запросу.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал. Мы встретим вас и привезём в Гузерипль (за доплату)
Завершение: Солох-Аул
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Денис — ваш гид в Краснодаре
Гид-инструктор по горному туризму и альпинизму, кандидат в мастера спорта по горному туризму.
В 2017 году занял 3-е место в Чемпионате Мира по горному туризму.
С 2008 года прошел более 30 сложных спортивных походов и восхождений.
С 2012 года организовал и провел 16 спортивных походов и восхождений.
Многократно поднимался на вершины Эльбрус, Казбек, Фишт, Надежда, Панагюриште, Шаухох, Тютюргу, пик Кавказа.