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Три эпохи Екатеринодара

5
8 отзывов
Андрей С.
Андрей С. – Гид из Краснодара
Три эпохи Екатеринодара
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 900 ₽ за человека

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Три эпохи Екатеринодара
Три эпохи Екатеринодара

Что вы увидите

  • Памятник Екатерине II
  • особняк Шарданова
  • особняк Никифориаки
  • дом Бейма
  • памятник собачкам
  • Екатерининский собор
  • гостиница Централь
Екатеринодар — три города, три разные эпохи.

История моего города сильно отличается от большинства российских городов. Моя главная задача - донести до вас главные смыслы этого города. На этой экскурсии 🧭 мы пройдемся по трем разным эпохам чудесного города:

    Войсковой град Екатеринодар - познакомитесь с особенностями жизни, бытом казачества Запорожской Сечи. Узнаете как, где и зачем был основан сей славный град. Поговорим о Кавказской войне, горских ярмарках, быте, обычаях, кухне 🥧 и моде того времени. Пройдемся по местам, хранящим память той славной эпохи
    Гражданский Екатеринодар - узнаете когда и зачем был изменен статус города. Откуда и зачем в город 🏙️ приехало огромное количество интересного люда, сильно изменивших суть города. Пойдем по роскошным особнякам. Город славится архитектурой модерна, которой и будем любоваться. Поговорим об истории 📖 особняков и судеб, которые скрывает их роскошная архитектура. Войсковые и общественные собрания, балы, салоны, кинематографы, театры. История повседневности, газеты того времени - к вашим услугам.
    "Белый" Екатеринодар - осколок империи, в 1918-1920 годах приютивший много известных фамилий. Бунин, Маршак, Волошин, Вертинский, Плевицкая - поговорим о трагичности судеб. Поговорим о Первом и Втором Кубанских походах. Зайдем в храм, где стоят киоты в честь белых офицеров, пройдем по историческим адресам.
    Во время экскурсии может возникнуть желание "испить кофию". Этому мы противиться не будем, а заскочим в одну из многих интересных кофеен города. Как правило, в этот момент, мы общаемся о современном Краснодаре - футболе на суперсовременном стадионе, картинных галереях, современных театральных постановках и фестивалях джаза
    Что входит
    • Услуги гида
    Начало
    🚩 Красная, д. 3 Памятник Екатерине II
    Место завершения
    🏁 Красная, 55
    Три эпохи Екатеринодара
    Три эпохи Екатеринодара
    Три эпохи Екатеринодара

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Андрей С.
    Андрей С.
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    8 отзывов оставили туристы

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