Екатеринодар — три города, три разные эпохи.

История моего города сильно отличается от большинства российских городов. Моя главная задача - донести до вас главные смыслы этого города. На этой экскурсии 🧭 мы пройдемся по трем разным эпохам чудесного города:

Войсковой град Екатеринодар - познакомитесь с особенностями жизни, бытом казачества Запорожской Сечи. Узнаете как, где и зачем был основан сей славный град. Поговорим о Кавказской войне, горских ярмарках, быте, обычаях, кухне 🥧 и моде того времени. Пройдемся по местам, хранящим память той славной эпохи

Гражданский Екатеринодар - узнаете когда и зачем был изменен статус города. Откуда и зачем в город 🏙️ приехало огромное количество интересного люда, сильно изменивших суть города. Пойдем по роскошным особнякам. Город славится архитектурой модерна, которой и будем любоваться. Поговорим об истории 📖 особняков и судеб, которые скрывает их роскошная архитектура. Войсковые и общественные собрания, балы, салоны, кинематографы, театры. История повседневности, газеты того времени - к вашим услугам.

"Белый" Екатеринодар - осколок империи, в 1918-1920 годах приютивший много известных фамилий. Бунин, Маршак, Волошин, Вертинский, Плевицкая - поговорим о трагичности судеб. Поговорим о Первом и Втором Кубанских походах. Зайдем в храм, где стоят киоты в честь белых офицеров, пройдем по историческим адресам.

Во время экскурсии может возникнуть желание "испить кофию". Этому мы противиться не будем, а заскочим в одну из многих интересных кофеен города. Как правило, в этот момент, мы общаемся о современном Краснодаре - футболе на суперсовременном стадионе, картинных галереях, современных театральных постановках и фестивалях джаза