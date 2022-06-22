При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.
09:00 Сбор группы на ж/д вокзале (аэропорт) г. Мурманск.
Завтрак в кафе.
Трансфер в п. Печенга, 140 км.
Экскурсии по местам боевой славы, музей военной техники II Мировой Войны под открытым небом, Мемориалы.
Обед в кафе.
Брод р. Каккурийоки.
Возможно ожидание отлива и понижения уровня воды.
До точки брода придется немного пройти пешком.
Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности.
Перекус.
Снаряжение перевозит машина сопровождения, группа везет в велорюкзаках перекус и необходимые на дневном переходе личные вещи.
Выезд на велосипедах по маршруту: п. Каккурийоки – р. Орайоки, 10 км.
В пути перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд на велосипедах по маршруту: р. Орайоки — Немецкая (Швабская) дорога — ручей в районе губы Кутовой.
В пути несколько бродов, 42 км.
В пути перекус.
Ужин ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд на велосипедах по маршруту: губа Кутовая – Музей обороны островов Средний и Рыбачий (подножье хребта Муста-Тунтури) – подъем на хребет Муста-Тунтури – Два Брата – Бухта Рыжих камней, 35 км.
В пути перекус.
Хребет Муста-Тунтури – одно из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области и единственное место, где фашистские войска не смогли перейти сухопутную границу СССР и где линия фронта не была сдана ни на один день.
Следы войны присутствуют здесь по сей день: хребет усыпан гильзами и остатками мин, изрыт пещерами и окутан колючей проволокой.
Вы услышите отголоски прошлого и проникнитесь атмосферой тех дней в окружении природы Северного края.
Два Брата – два скальных уступа, овеянные народными легендами, считающиеся священными у местных жителей – саамов.
Высокие скалы, которые стоят у самого берега Баренцева моря, издавна были для мореходов отличными ориентирами.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Пешая прогулка в бухту Рыжих камней.
Выезд на велосипедах по маршруту: выезжаем со Среднего на Рыбачий, движемся по береговой линии, несколько бродов, лагерь в бухте за р. Червяной, 42 км.
В пути перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд на велосипедах по маршруту: мыс Немецкий – мыс Кекурский – мыс Скорбеевский (брод р.Скоробеевская), 32 км.
Прогулки, фото, подъем на мыс Кекурский.
Мыс Немецкий – это «самая северная пядь» европейской части России, дальше – только Арктика.
В XVI веке мыс носил имя Кегор – так у поморов назывались оленьи пастбища, куда каждый год весной для выпаса пригоняли стада оленей Печенгского монастыря.
Поселок Мыс Скорбеевский – типичный военный гарнизон.
Он начинался с простых армейских палаток, прошел стадию деревянных домов и казарм и к своей кончине имел несколько многоэтажных зданий, отличные гаражи, боксы, склады, котельные. По трехкилометровому водопроводу из озера Лохи в дома подавалась вода.
За год до ликвидации поселка там построили капитальное здание котельной и электростанции.
Ныне расформирован и покинут.
Мыс Кекурский - самый настоящий край земли. Чёрный глянцевый сланец, тысячи лет назад вставший на дыбы и образовавший эти скалистые берега, сейчас окутан ковром из зелёно-ржавой вороники.
Невозможно представить, что же творилось здесь в те доисторические времена, когда неведомая сила поднимала землю на дыбы, формируя этот фантастический ландшафт.
В пути перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд на велосипедах по маршруту: мыс Скоробеевский – база «Большое озерко», 30 км.
В пути перекус или на базе в зависимости от скорости движения группы.
Размещение на базе, баня (2 часа на группу), с возможностью искупаться в Северном Ледовитом океане.
Бухта Озерко – база торпедных катеров, подводных лодок «Малютка».
Своё название получила в XIX веке от русского мореплавателя и исследователя Арктики Фёдора Литке, хотя ещё в 1496 году бухта гостеприимно принимала суда, следовавшие в Данию по распоряжению Иоанна Третьего.
Ужин в кафе.
Завтрак. Освобождение номеров.
Выезд на велосипедах по маршруту: база «Большое озерко» – водопады на р.Титовка (пограничный досмотр), 40 км.
В пути перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Завтрак.
Выезд на велосипедах по маршруту: р. Титовка до асфальтированной дороги, 5 км.
Трансфер в г. Мурманск, 150 км.
Прибытие на ж/д вокзал (аэропорт) Мурманска в районе 17:00.
Отправление вечерними поездами (ночными рейсами).
На активной части маршрута ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик. О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.
Также тур предусматривает размещение на базе «Большое озерко» (6-й день)Туристическая база «Бухта «Большое озерко»
Расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области. Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков с видом на морскую бухту (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек). Максимальная вместимость базы: 29 человек.
Все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки. Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.
Прием пищи осуществляется в отдельной оборудованном кафе.
1. Рюкзак или дорожная сумка.
2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).
3. Одежда:
6. Удобная обувь БЕЗ каблуков, 3 пары:
7. Личные вещи:
8. Документы: паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
10. Можно взять фотоаппарат.
Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным.
Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.
Полуостров Рыбачий – потрясающее место. Суровый, но в тоже время манящий край. Временами кажется, что вы на другой планете.
Одним из уникальных мест полуострова Рыбачьего является мыс Немецкий, стоя на котором вы находитесь на Краю земли. Дальше только Северный Ледовитый Океан.
Несмотря на свою суровость, полуостров Рыбачий являлся объектом для освоения и промысла с древних времен, о чем свидетельствуют, древние петроглифы на скалах, а каждый мыс полуострова хранит свою историю и легенду.
Неустойчивый сигнал на протяжении маршрута. Просьба предупредить родных.
Лучше «ловят» операторы «Мегафон» и «МТС».
На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
При движении группы по маршруту каждый участник одет в яркую веложилетку и велошлем.
Необходимо соблюдать ПДД и следовать инструкции по ТБ.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
На данном веломаршруте необходима физическая подготовка, так как велопробеги довольно большие (до 70 км в день). Данное предложение не рекомендовано для людей с хроническими заболеваниями/травмами колен, суставов и т. п.
В данном туре могут принять участие только лица старше 18 лет и опытом походов.
При участии в туре со своим велосипедом скидка 2 800 руб. /чел.
Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.
Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.
Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.
Участие в туре иностранным гражданам запрещено (пограничная зона).
Велосипед «FELT Q 250», «Alpinebike», «SLY» – горный велосипед, технические характеристики которого делают возможным использование в условиях пересеченной местности. Тормоза V-brake дисковые механические.
Велорюкзак, яркий жилет, шлем – проверенное, удобное в использовании снаряжение.
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов.
Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:
Велотуристу часто приходится ездить по дорогам, в том числе и с интенсивным движением. Поэтому, необходимо знать и уметь применять на практике Правила дорожного движения (ПДД).
Общие правила:
Езда в дождливую (влажную) погоду:
Специальные знаки при движении на велосипеде:
Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак немедленно за следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен подавать знаки заблаговременно.
Запрещается:
Палатки – четырехместные. Размещение в палатках по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.
Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.
На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.
Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.
Просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.