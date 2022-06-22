Выезд на велосипедах по маршруту: п. Печенга – р. Орайоки

Ужин и ночлег в полевых условиях.

Выезд на велосипедах по маршруту: п. Каккурийоки – р. Орайоки , 10 км.

Снаряжение перевозит машина сопровождения, группа везет в велорюкзаках перекус и необходимые на дневном переходе личные вещи.

Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности.

До точки брода придется немного пройти пешком.

Экскурсии по местам боевой славы , музей военной техники II Мировой Войны под открытым небом, Мемориалы.

09:00 Сбор группы на ж/д вокзале (аэропорт) г. Мурманск.

В пути несколько бродов, 42 км.

Выезд на велосипедах по маршруту: р. Орайоки — Немецкая (Швабская) дорога — ручей в районе губы Кутовой .

Губа Кутовая – подъем на хребет Муста-Тунтури – Два Брата – Бухта Рыжих камней

Завтрак.

Выезд на велосипедах по маршруту: губа Кутовая – Музей обороны островов Средний и Рыбачий (подножье хребта Муста-Тунтури) – подъем на хребет Муста-Тунтури – Два Брата – Бухта Рыжих камней, 35 км.

В пути перекус.

Хребет Муста-Тунтури – одно из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области и единственное место, где фашистские войска не смогли перейти сухопутную границу СССР и где линия фронта не была сдана ни на один день.

Следы войны присутствуют здесь по сей день: хребет усыпан гильзами и остатками мин, изрыт пещерами и окутан колючей проволокой.

Вы услышите отголоски прошлого и проникнитесь атмосферой тех дней в окружении природы Северного края.

Два Брата – два скальных уступа, овеянные народными легендами, считающиеся священными у местных жителей – саамов.

Высокие скалы, которые стоят у самого берега Баренцева моря, издавна были для мореходов отличными ориентирами.

Ужин и ночлег в полевых условиях.