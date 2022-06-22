Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий

Откройте для себя полуостров Рыбачий, проехав порядка 300 км на велосипедах

5
3 отзыва
Откройте для себя полуостров Рыбачий, проехав порядка 300 км на велосипедах.

За время такой экспедиции вы посетите самый северный мыс Немецкий, сможете искупаться в Северном Ледовитом океане, увидеть множество экскурсионных объектов в местах боевой славы и чудесные водопады.
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Велоэкспедиция на полуострове Рыбачий
Ближайшие даты:
07
авг

Описание

При групповой заявке от 6 человек возможна организация тура в индивидуальные сроки.

Программа тура по дням

1 день
Выезд на велосипедах по маршруту: п. Печенга – р. Орайоки

09:00 Сбор группы на ж/д вокзале (аэропорт) г. Мурманск.

Завтрак в кафе.

Трансфер в п. Печенга, 140 км.

Экскурсии по местам боевой славы, музей военной техники II Мировой Войны под открытым небом, Мемориалы.

Обед в кафе.

Брод р. Каккурийоки.

Возможно ожидание отлива и понижения уровня воды.

До точки брода придется немного пройти пешком.

Подготовка велоснаряжения к походу, инструктаж по технике безопасности.

Перекус.

Снаряжение перевозит машина сопровождения, группа везет в велорюкзаках перекус и необходимые на дневном переходе личные вещи. 

Выезд на велосипедах по маршруту: п. Каккурийоки – р. Орайоки, 10 км.

В пути перекус. 

Ужин и ночлег в полевых условиях.

2 день
Р. Орайоки – Немецкая дорога – ручей в районе губы Кутовой

Завтрак.

Выезд на велосипедах по маршруту: р. Орайоки — Немецкая (Швабская) дорога — ручей в районе губы Кутовой

В пути несколько бродов, 42 км. 

В пути перекус.

Ужин ночлег в полевых условиях.

3 день
Губа Кутовая – подъем на хребет Муста-Тунтури – Два Брата – Бухта Рыжих камней

Завтрак.

Выезд на велосипедах по маршруту: губа Кутовая – Музей обороны островов Средний и Рыбачий (подножье хребта Муста-Тунтури) – подъем на хребет Муста-Тунтури – Два Брата – Бухта Рыжих камней, 35 км.

В пути перекус. 

Хребет Муста-Тунтури – одно из самых знаменитых мест воинской славы Мурманской области и единственное место, где фашистские войска не смогли перейти сухопутную границу СССР и где линия фронта не была сдана ни на один день.

Следы войны присутствуют здесь по сей день: хребет усыпан гильзами и остатками мин, изрыт пещерами и окутан колючей проволокой.

Вы услышите отголоски прошлого и проникнитесь атмосферой тех дней в окружении природы Северного края. 

Два Брата – два скальных уступа,  овеянные народными легендами, считающиеся священными у местных жителей – саамов.

Высокие скалы, которые стоят у самого берега Баренцева моря, издавна были для мореходов отличными ориентирами.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

4 день
Выезд со Среднего полуострова на Рыбачий

Завтрак.

Пешая прогулка в бухту Рыжих камней.

Выезд на велосипедах по маршруту: выезжаем со Среднего на Рыбачий, движемся по береговой линии, несколько бродов, лагерь в бухте за р. Червяной, 42 км. 

В пути перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

5 день
Мыс Немецкий – мыс Кекурский – мыс Скорбеевский

Завтрак.

Выезд на велосипедах по маршруту: мыс Немецкий – мыс Кекурский – мыс Скорбеевский (брод р.Скоробеевская), 32 км.

Прогулки, фото, подъем на мыс Кекурский.

Мыс Немецкий – это «самая северная пядь» европейской части России, дальше – только Арктика.

В XVI веке мыс носил имя Кегор – так у поморов назывались оленьи пастбища, куда каждый год весной для выпаса пригоняли стада оленей Печенгского монастыря.

Поселок Мыс Скорбеевский – типичный военный гарнизон.

Он начинался с простых армейских палаток, прошел стадию деревянных домов и казарм и к своей кончине имел несколько многоэтажных зданий, отличные гаражи, боксы, склады, котельные. По трехкилометровому водопроводу из озера Лохи в дома подавалась вода.

За год до ликвидации поселка там построили капитальное здание котельной и электростанции. 

Ныне расформирован и покинут.

Мыс Кекурский - самый настоящий край земли. Чёрный глянцевый сланец, тысячи лет назад вставший на дыбы и образовавший эти скалистые берега, сейчас окутан ковром из зелёно-ржавой вороники.

Невозможно представить, что же творилось здесь в те доисторические времена, когда неведомая сила поднимала землю на дыбы, формируя этот фантастический ландшафт.

В пути перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

6 день
Мыс Скоробеевский – база «Большое озерко»

Завтрак.

Выезд на велосипедах по маршруту: мыс Скоробеевский – база «Большое озерко», 30 км.

В пути перекус или на базе в зависимости от скорости движения группы.  

Размещение на базе, баня (2 часа на группу), с возможностью искупаться в Северном Ледовитом океане.

Бухта Озерко – база торпедных катеров, подводных лодок «Малютка».

Своё название получила в XIX веке от русского мореплавателя и исследователя Арктики Фёдора Литке, хотя ещё в 1496 году бухта гостеприимно принимала суда, следовавшие в Данию по распоряжению Иоанна Третьего.

Ужин в кафе. 

7 день
Водопады на реке Титовка

Завтрак. Освобождение номеров.

Выезд на велосипедах по маршруту: база «Большое озерко» – водопады на р.Титовка (пограничный досмотр), 40 км.

В пути перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.

8 день
Трансфер в г. Мурманск, отъезд

Завтрак. 

Выезд на велосипедах по маршруту: р. Титовка до асфальтированной дороги, 5 км.

Трансфер в г. Мурманск, 150 км. 

Прибытие на ж/д вокзал (аэропорт) Мурманска в районе 17:00.

Отправление вечерними поездами (ночными рейсами).

Проживание

На активной части маршрута ночевки в 4-х местных туристических палатках, заселение в палатки – по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик. О необходимости 2-х местной палатки сообщайте при оформлении тура.

Также тур предусматривает размещение на базе «Большое озерко» (6-й день)

Туристическая база «Бухта «Большое озерко»

Расположена на самом краю земли, удивительном полуострове Рыбачий Мурманской области. Для размещения туристов предусмотрены шесть гостевых домиков с видом на морскую бухту (деревянные коттеджи, собранные по финской технологии, вместимостью 2-5 человек). Максимальная вместимость базы: 29 человек.

Все комнаты имеют отдельный вход с улицы. В домике расположены: печь (топится дровами), одноярусные и двухъярусные кровати, стол и лавки. Умывальники, душ, туалет расположены в отдельно стоящем помещении.

Прием пищи осуществляется в отдельной оборудованном кафе.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Работа инструкторов
  • Размещение на базе (1 сутки)
  • Машина сопровождения на протяжении всего маршрута
  • Прокат снаряжения для велопохода: велосипеда, шлема, яркой жилетки, велорюкзака
  • Прокат снаряжения для лагеря: кострового снаряжения, палаток, теплоизоляционных ковриков
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Спальный мешок (температура комфорт 0°, экстрим -5°) – 500 руб. /тур (оплачивается при бронировании тура)
  • Страхование медицинских и иных непредвиденных расходов – от 100 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак или дорожная сумка.

2. Спальный мешок (если нет личного, можно взять его в фирме в аренду, оплата при бронировании путёвки).

3. Одежда:

  • плотные штаны – 2 пары (не джинсы);
  • тонкая флисовая кофта или футболка (в зависимости от прогноза погоды);
  • легкая ветровка (одежда должна "дышать");
  • велосипедные перчатки (рекомендуем, но не обязательно);
  • велошорты (рекомендуем, но не обязательно);
  • дождевик или мембранная куртка (на случай непогоды);
  • 2 – 3 пары обычных носков;
  • головной убор (кепка или бандана). Помните, что во время ходового дня у вас на голове ещё будет каска.

6. Удобная обувь БЕЗ каблуков, 3 пары:

  • одна для активного дня на велосипедах (обувь должна полностью закрывать ступню, сандалии – запрещены),;
  • вторая для лагеря (можно взять резиновые сапоги, если по прогнозу дождь);
  • третья –"городская".


7. Личные вещи:

  • репелленты (комары, мошка);
  • велосипедные очки (не обязательно, но это хорошая защита от ветра и насекомых);
  • налобный фонарик с комплектом запасных батареек;
  • солнцезащитные очки и крем от загара и после загара, если по прогнозу солнечно;
  • средства личной гигиены (в том числе туалетную бумагу) и индивидуальную аптечку;
  • небольшой полиуретановый коврик для сидения;
  • портативное зарядное устройство;
  • личную посуду (кружку, глубокую миску, ложку).

8. Документы: паспорт, страховой медицинский полис (можно ксерокопию).

9. Деньги.
Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.

10. Можно взять фотоаппарат.

Помните, что у вас всегда должен оставаться 1 комплект сухой одежды. Обязательно посмотрите прогноз погоды перед поездкой. Более практична синтетическая, быстросохнущая одежда. Дождевик должен быть плотным и надежным.

Одежда, в которой вы будете передвигаться в течение дня, должна закрывать локти и колени, а также быть достаточно плотной, чтобы ее не могли прокусить комары/мошки.

Какие достопримечательности нас ждут в туре?

Полуостров Рыбачий – потрясающее место. Суровый, но в тоже время манящий край. Временами кажется, что вы на другой планете.

Одним из уникальных мест полуострова Рыбачьего является мыс Немецкий, стоя на котором вы находитесь на Краю земли. Дальше только Северный Ледовитый Океан.

Несмотря на свою суровость, полуостров Рыбачий являлся объектом для освоения и промысла с древних времен, о чем свидетельствуют, древние петроглифы на скалах, а каждый мыс полуострова хранит свою историю и легенду.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

Неустойчивый сигнал на протяжении маршрута. Просьба предупредить родных.

Лучше «ловят» операторы «Мегафон» и «МТС».

На маршрут выдаётся спутниковый телефон, которым можно воспользоваться в случае необходимости. Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

При движении группы по маршруту каждый участник одет в яркую веложилетку и велошлем.

Необходимо соблюдать ПДД и следовать инструкции по ТБ.

Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.

Инструктор имеет право корректировать маршрут движения в зависимости от физической подготовки группы и погодных условий.

При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

На данном веломаршруте необходима физическая подготовка, так как велопробеги довольно большие (до 70 км в день). Данное предложение не рекомендовано для людей с хроническими заболеваниями/травмами колен, суставов и т. п.

В данном туре могут принять участие только лица старше 18 лет и опытом походов.

Какие скидки есть в туре?

При участии в туре со своим велосипедом скидка 2 800 руб. /чел.

Как организовано питание на маршруте?

Питание трехразовое. Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом. Готовит пищу инструктор, помощь туристов не возбраняется. В меню включены свежие овощи, супы.

Если вы вегетарианец, просим при бронировании указать это в заявке. При приготовлении пищи на маршруте инструктор сначала будет давать пищу Вам, а затем добавлять в нее тушенку и готовить для всех остальных членов группы.

Если у Вас есть аллергия на какие-то продукты, также просим проинформировать нас заранее. Если мы не сможем предложить аналоги, то, возможно, какие-то специфичные продукты питания мы попросим Вас привезти самостоятельно.

Можно ли участвовать в туре иностранным гражданам?

Участие в туре иностранным гражданам запрещено (пограничная зона).

Какое предоставляется снаряжение для велопохода?

Велосипед «FELT Q 250», «Alpinebike», «SLY» – горный велосипед, технические характеристики которого делают возможным использование в условиях пересеченной местности. Тормоза V-brake дисковые механические.

Велорюкзак, яркий жилет, шлем – проверенное, удобное в использовании снаряжение.

Как я могу подготовиться к туру?

Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов.

Поэтому для безопасного прохождения маршрута рекомендуем:

  • оценить свои физические возможности при выборе тура;
  • пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
  • взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
  • взять с собой личную аптечку;
  • пройти профилактику клещевого энцефалита.
Каковы правила поведения на веломаршруте?

Велотуристу часто приходится ездить по дорогам, в том числе и с интенсивным движением. Поэтому, необходимо знать и уметь применять на практике Правила дорожного движения (ПДД).

Общие правила:

  • при движении на велосипеде турист должен находиться в ярком жилете и шлеме;
  • велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе в один ряд как возможно правее. Допускается движение по обочинам, если это не создает помех пешеходам;
  • иногда, в случае поломки или травмы, приходится идти по дорогам с велосипедом пешком. Лица, ведущие велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения транспортных средств;
  • колонны велосипедистов, при движении по проезжей части, должны быть разделены на группы по 10 велосипедистов;
  • для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80 – 100 метров;
  • темп и порядок движения определяет инструктор;
  • всегда соблюдайте необходимую для остановки дистанцию до подвижного или неподвижного объекта;
  • соотносите необходимый тормозной путь и усилия торможения с состоянием дороги.

Езда в дождливую (влажную) погоду:

  • в дождливую (влажную) погоду тормоза работают с меньшей эффективностью, чем в сухую, поэтому нужно принять во внимание увеличение тормозного пути;
  • в условиях мокрой погоды снижается видимость и сцепление с дорогой;
  • при поворотах на скользких поверхностях нужно снижать скорость;
  • берегите подшипники от попадания в них влаги.

Специальные знаки при движении на велосипеде:

  • поворот или перестроение направо: вытянутая правая рука либо вытянутая и согнутая в локте левая;
  • поворот или перестроение налево: вытянутая левая рука либо вытянутая и согнутая в локте правая;
  • остановка: поднятая вверх рука (любая);
  • ямы справа: опущенная вниз правая рука;
  • ямы слева: опущенная вниз левая рука;
  • знаки первым подает ведущий, члены группы их немедленно повторяют.

Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак немедленно за следующим перед вами велотуристом. Ведущий (или одиночный велосипедист) должен подавать знаки заблаговременно.

Запрещается:

  • обгонять инструктора (исключение, если инструктор определил Вас ведущим колонну);
  • ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
  • буксировка велосипедов;
  • движение по встречной полосе;
  • управление велосипедом в состоянии алкогольного опьянения, а также под воздействием наркотических и психотропных веществ;
  • пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без рук.
Какое предоставляется снаряжение для лагеря?

Палатки – четырехместные. Размещение в палатках по 3 человека. Каждому участнику предоставляется индивидуальный теплоизоляционный коврик.

Посуда – личную посуду нужно иметь каждому. Предоставляются котлы, подносы и другая утварь для приготовления пищи.

Можно ли где-то подзарядить телефон на протяжении тура?

На турах с размещением в палатках нет источников электричества, поэтому если Вам необходимо постоянно пользоваться телефоном, рекомендуем брать запасной аккумулятор или портативное зарядное устройство. Аналогично с фотоаппаратами, фонариками и любой иной техникой.

Если у меня есть своя палатка и спальник, полагается ли мне скидка?

Нет, так как в случае необходимости мы всегда готовы предоставить Вам данное снаряжение.

Просим Вас сообщить о наличии личного спальника/коврика/палатки при бронировании путевки, чтобы на Вашем туре не оказалось лишнего ненужного снаряжения.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
22 июня 2022
Организация была на высшем уровне. Снаряжение современное, в хорошем состоянии. Кормили вообще как в ресторане - лохикейто, форель на бревнах, настоящий плов в казане, множество закусок, десерты. Все четко, вовремя, транспорт хороший. Приятно удивлена такому сервису, спасибо!
А
2 июня 2022
Всё супер
П
10 янв 2022
Все очень хорошо. Был перенос места старта, но предупредили заранее и "вели" до самого начала тура. Ребята молодцы. Спасибо большое.

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