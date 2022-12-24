Нижегородские земли умеют удивлять: барские усадьбы и горно-таёжные леса посреди степей, ледяные пещеры и целебные родники. Чувствуете «охоту к перемене мест»? Вас ждут окрестности Большого Болдина. Посетим родовое гнездо поэта, испробуем барские забавы, увидим застывшие во времени каменные скульптуры. Восемь локаций за один день — всё успеем и ничего не упустим!

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Описание

Что вас ожидает

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

Многие знают, что нижегородское село Большое Болдино подарило Пушкину необычайно плодотворную «болдинскую осень». В музее-заповеднике и окружающем его старинном парке вы поймете, откуда черпал вдохновение великий поэт, и с удивлением обнаружите, что память о героях его повестей и сказок живет там до сих пор.

О, сколько нам открытий чудных…

Не всем известно, что вокруг Болдина щедро разбросано множество исторических достопримечательностей и необычных памятников природы. Приготовьтесь к насыщенной поездке по владениям местной знати, знакомству с редким народным промыслом и визиту на охраняемые природные территории.

По дороге из Нижнего Новгорода я проведу вас в заброшенные дворянские усадьбы Орловых-Давыдовых и барона Жомини , а также частично восстановленное имение Пашковых .

и , а также частично восстановленное . В усадьбе Львовка послушаем «Повести Белкина» и сказки, созданные здесь, зайдем к роднику с ключевой водой и при желании устроим себе барский обед и прокатимся на фаэтоне или санях.

послушаем «Повести Белкина» и сказки, созданные здесь, зайдем к роднику с ключевой водой и при желании устроим себе барский обед и прокатимся на фаэтоне или санях. На обратном пути нас ждут Борнуковский карьер и Музей камнерезной фабрики — восхитимся природным месторождением древнего камня ангидрита и резными фигурками из него.

и — восхитимся природным месторождением древнего камня ангидрита и резными фигурками из него. Напоследок прогуляемся по Ичалковскому бору и заглянем в уникальные карстовые пещеры, где среди гротов и скальных стен, напоминающих старинный замок, зимует восемь видов летучих мышей.

Организационные детали

Начало экскурсии в 08:00. Возвращение в Нижний Новгород примерно в 20:00. Общее расстояние — 500 км.

В зимний период (ноябрь-март) программа экскурсии может быть сокращена (в зависимости от ситуации на дорогах)

Болдинский музей-заповедник не принимает посетителей по понедельникам

Дополнительные расходы