Многие знают, что нижегородское село Большое Болдино подарило Пушкину необычайно плодотворную «болдинскую осень». В музее-заповеднике и окружающем его старинном парке вы поймете, откуда черпал вдохновение великий поэт, и с удивлением обнаружите, что память о героях его повестей и сказок живет там до сих пор.
Не всем известно, что вокруг Болдина щедро разбросано множество исторических достопримечательностей и необычных памятников природы. Приготовьтесь к насыщенной поездке по владениям местной знати, знакомству с редким народным промыслом и визиту на охраняемые природные территории.