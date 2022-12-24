Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры

Окунуться в мир дворянской усадьбы, изучить народные промыслы и найти природные аномалии

Нижегородские земли умеют удивлять: барские усадьбы и горно-таёжные леса посреди степей, ледяные пещеры и целебные родники. Чувствуете «охоту к перемене мест»? Вас ждут окрестности Большого Болдина.

Посетим родовое гнездо поэта, испробуем барские забавы, увидим застывшие во времени каменные скульптуры. Восемь локаций за один день — всё успеем и ничего не упустим!
Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры
Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры
Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры
Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры
Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры
Вокруг Большого Болдина: усадьбы, гранильная фабрика, бор и пещеры
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Описание

Что вас ожидает

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья

Многие знают, что нижегородское село Большое Болдино подарило Пушкину необычайно плодотворную «болдинскую осень». В музее-заповеднике и окружающем его старинном парке вы поймете, откуда черпал вдохновение великий поэт, и с удивлением обнаружите, что память о героях его повестей и сказок живет там до сих пор.

О, сколько нам открытий чудных…

Не всем известно, что вокруг Болдина щедро разбросано множество исторических достопримечательностей и необычных памятников природы. Приготовьтесь к насыщенной поездке по владениям местной знати, знакомству с редким народным промыслом и визиту на охраняемые природные территории.

  • По дороге из Нижнего Новгорода я проведу вас в заброшенные дворянские усадьбы Орловых-Давыдовых и барона Жомини, а также частично восстановленное имение Пашковых.
  • В усадьбе Львовка послушаем «Повести Белкина» и сказки, созданные здесь, зайдем к роднику с ключевой водой и при желании устроим себе барский обед и прокатимся на фаэтоне или санях.
  • На обратном пути нас ждут Борнуковский карьер и Музей камнерезной фабрики — восхитимся природным месторождением древнего камня ангидрита и резными фигурками из него.
  • Напоследок прогуляемся по Ичалковскому бору и заглянем в уникальные карстовые пещеры, где среди гротов и скальных стен, напоминающих старинный замок, зимует восемь видов летучих мышей.

Организационные детали

  • Начало экскурсии в 08:00. Возвращение в Нижний Новгород примерно в 20:00. Общее расстояние — 500 км.
  • В зимний период (ноябрь-март) программа экскурсии может быть сокращена (в зависимости от ситуации на дорогах)
  • Болдинский музей-заповедник не принимает посетителей по понедельникам

Дополнительные расходы

  • Экскурсия в Музее-заповеднике в Болдине — 550 руб. /чел.
  • Экскурсия в усадьбе Львовка — 300 руб. /чел.
  • Обед — 400 руб. /чел.
  • Катание на фаэтоне или санях — 350 руб. /чел.
  • Экскурсия в музее камнерезной фабрики — 500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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