Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Пермь купеческая

На Сибирской мы отыщем купеческий дом, где одновременно располагались императорское музыкальное общество и психиатрическая лечебница. Побеседуем о любви пермяков к садам и палисадникам и разберемся, почему в Перми было запрещено строить одноэтажные дома. Вы узнаете, где находился лучший магазин игрушек с огромными сказочными витринами, и зайдете в здание, где в 19 веке открылся первый на Урале книжный магазин, основанный поляком Юзефом Пиотровским.

Сибирская улица в лицах

На каждом шагу перед вами будут оживать сюжеты о людях, связанных с Сибирской. Вы узнаете, как Пермь породнилась с Куприным и кому давал уроки Короленко. Почему пустовал городской оперный театр и где организовывал концерты и спектакли великий импресарио Дягилев. Мы поговорим о судьбе пермских «Трех сестер» и разберемся, зачем сюда в 1902 году приезжал Чехов. А еще выясним, кому оставили на память открытку Шаляпин и Горький.

Пермь и Юрятинская читальня

Многие считают, что именно Пермь стала прообразом города Юрятина, где разворачиваются события романа «Доктор Живаго»: чтобы отыскать сходства прототипа и книжного воплощения, мы пройдем по следам Бориса Пастернака. Вы узнаете, в какой библиотеке давали концерты артисты филармонии и почему писатель называл пермяков «хорошими людьми, не отравленными талантливостью». Также мы обсудим, как связаны кафе «Заря» и приезд Владимира Маяковского с «пермским Чичиковым». А в финале прогулки полюбуемся пейзажем на набережной Камы.

Организационные детали