Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Сибирская: история одной улицы

Погрузиться в будни 19 века и открыть нетривиальные сюжеты, скрытые за фасадами купеческих домов

Анна
Анна – Гид из Перми
Наш маршрут охватит всю историческую часть улицы Сибирской — от ротонды 19 века в городском саду до набережной реки Камы.

Вы увидите старинные купеческие дома, где располагались магазины игрушек и книжные лавки, пройдете по следам героев романа «Доктор Живаго» и узнаете, чем запомнились в Перми Дягилев, Шаляпин и Чехов.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 350 ₽ за человека

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Сибирская: история одной улицы
Сибирская: история одной улицы

Что вас ожидает

Пермь купеческая
На Сибирской мы отыщем купеческий дом, где одновременно располагались императорское музыкальное общество и психиатрическая лечебница. Побеседуем о любви пермяков к садам и палисадникам и разберемся, почему в Перми было запрещено строить одноэтажные дома. Вы узнаете, где находился лучший магазин игрушек с огромными сказочными витринами, и зайдете в здание, где в 19 веке открылся первый на Урале книжный магазин, основанный поляком Юзефом Пиотровским.

Сибирская улица в лицах
На каждом шагу перед вами будут оживать сюжеты о людях, связанных с Сибирской. Вы узнаете, как Пермь породнилась с Куприным и кому давал уроки Короленко. Почему пустовал городской оперный театр и где организовывал концерты и спектакли великий импресарио Дягилев. Мы поговорим о судьбе пермских «Трех сестер» и разберемся, зачем сюда в 1902 году приезжал Чехов. А еще выясним, кому оставили на память открытку Шаляпин и Горький.

Пермь и Юрятинская читальня
Многие считают, что именно Пермь стала прообразом города Юрятина, где разворачиваются события романа «Доктор Живаго»: чтобы отыскать сходства прототипа и книжного воплощения, мы пройдем по следам Бориса Пастернака. Вы узнаете, в какой библиотеке давали концерты артисты филармонии и почему писатель называл пермяков «хорошими людьми, не отравленными талантливостью». Также мы обсудим, как связаны кафе «Заря» и приезд Владимира Маяковского с «пермским Чичиковым». А в финале прогулки полюбуемся пейзажем на набережной Камы.

Организационные детали

  • По запросу экскурсия ⛳ может быть проведена на английском, немецком французском языках
  • На экскурсии 🧭 соблюдаются все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором
Сибирская: история одной улицы
Сибирская: история одной улицы
Сибирская: история одной улицы
Сибирская: история одной улицы
Сибирская: история одной улицы
Сибирская: история одной улицы

Экскурсия проводится в будние дни в 10:00 и 13:15, в субботу и воскресенье в 10:30 и 14:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Нас зовут Анна и Софья, мы сестры-близнецы. Наши предки — купцы Пиликины — внесли большой вклад в развитие Перми. Мы свободно владеем английским и немецким языками, изучаем историю архитектуры города, более трех лет проводим экскурсии для иностранных и русских путешественников, разрабатывая все маршруты самостоятельно. Мы призеры III региональной олимпиады по краеведению. С удовольствием покажем вам основные достопримечательности, старинные улицы Перми и малоизвестные архитектурные сооружения. До встречи!
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Анна проводит ещё 1 экскурсию

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