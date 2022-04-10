Фотопрогулка по Розе Хутор

Сохранить свои эмоции от путешествия в Сочи на профессиональных снимках

Для красивых фото
Легкой и приятной — такой будет ваша фотосессия в красивейших локациях горного курорта.

Как профессиональный фотограф, я помогу вам расслабиться перед камерой, найду удачные ракурсы и поймаю ваши улыбки.

А после пришлю вам минимум 50 обработанных фотографий.

Из Красной Поляны вы увезете лучшие из возможных сувениров!
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Фотопрогулка по Розе Хутор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Топовые «декорации» Розы Хутор

Через долину лентой извивается речка Мзымта. Ее берега окаймляют нарядные пешеходные набережные Лаванда, Панорама и Полянка. Здесь и пройдет наша дружеская прогулка — фоном для фото станут променад с темно-розовой брусчаткой, витые ограды, фонари в стиле 19 века и здания, напоминающие средневековые дворцы Европы.
Дополнительно мы можем отправиться на панорамные площадки (Красная Поляна 960 или Коготь), а также подняться на горные вершины по канатной дороге.

Лайфстайл-фотосессия

Неважно, есть ли у вас опыт фотосессий или нет — не волнуйтесь, я помогу чувствовать себя комфортно. Подскажу, как позировать и что делать перед камерой. Влюбленная ли вы парочка, семья с детьми или одиночный путешественник, мой опыт позволит сделать классные кадры. Кроме того, перед встречей мы можем обсудить ваши наряды для съёмки.

Организационные детали

  • В течение трех недель (максимум) после фотопрогулки я пришлю вам не менее 50 обработанных фотографий (цветокоррекция и минимальная ретушь) ссылкой на облако. По запросу я также могу отправить исходники.
  • Если вы захотите провести фотоссесию в горах, то отдельно оплачиваются билеты на канатные дороги (1500 руб. с человека, в том числе за фотографа)
  • Если в назначенное время пойдет дождь, фотопрогулку можно перенести на другой день

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Розы Хутор
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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