Что вас ожидает

Топовые «декорации» Розы Хутор

Через долину лентой извивается речка Мзымта. Ее берега окаймляют нарядные пешеходные набережные Лаванда, Панорама и Полянка. Здесь и пройдет наша дружеская прогулка — фоном для фото станут променад с темно-розовой брусчаткой, витые ограды, фонари в стиле 19 века и здания, напоминающие средневековые дворцы Европы.

Дополнительно мы можем отправиться на панорамные площадки (Красная Поляна 960 или Коготь), а также подняться на горные вершины по канатной дороге.

Лайфстайл-фотосессия

Неважно, есть ли у вас опыт фотосессий или нет — не волнуйтесь, я помогу чувствовать себя комфортно. Подскажу, как позировать и что делать перед камерой. Влюбленная ли вы парочка, семья с детьми или одиночный путешественник, мой опыт позволит сделать классные кадры. Кроме того, перед встречей мы можем обсудить ваши наряды для съёмки.

Организационные детали