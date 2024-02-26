Погрузитесь в историю сочинского вокзала с аудиогидом, открывая его тайны в удобное для вас время
Ищете увлекательное занятие в Сочи? Предлагаем вам незабываемое путешествие по вокзалу Сочи с помощью аудиогида.
Эта полуторачасовая аудиоэкскурсия позволит вам самостоятельно исследовать великолепие сталинского ампира, узнать уникальные истории и факты о здании, которое является жемчужиной городской архитектуры. Вы сможете насладиться экскурсией в любое время, так как вокзал открыт круглосуточно.
Это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и предпочитает изучать новые места в индивидуальном темпе.
Ваш личный путеводитель в наушниках расскажет все самое интересное, не оставив без внимания ни одной детали. Подходит как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет. Оплата производится на месте, что делает процесс бронирования максимально простым и удобным
Эта полуторачасовая аудиоэкскурсия позволит вам самостоятельно исследовать великолепие сталинского ампира, узнать уникальные истории и факты о здании, которое является жемчужиной городской архитектуры. Вы сможете насладиться экскурсией в любое время, так как вокзал открыт круглосуточно.
Это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и предпочитает изучать новые места в индивидуальном темпе.
Ваш личный путеводитель в наушниках расскажет все самое интересное, не оставив без внимания ни одной детали. Подходит как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет. Оплата производится на месте, что делает процесс бронирования максимально простым и удобным
Ближайшие даты:
26
фев
фев
27
фев
фев
28
фев
фев
29
фев
фев
1
мар
мар
2
мар
мар
3
мар
мар
Ещё
даты
даты
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Прогуливаясь по вокзалу, вы оцените его великолепную архитектуру: белокаменное здание в стиле сталинского ампира с часовой башней высотой в 55 метров. Пока вы будете рассматривать фасады и интерьеры, голос в наушниках будет вас направлять и знакомить с интересными фактами.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием представленного плеера и наушников
- Остаток суммы нужно оплатить на вокзале (бизнес-зал на 1 этаже, зал пригородных касс)
- На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время — вокзал открыт 24/7
- Аудиоэкскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзале Сочи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Сочи
Аудиогиды экскурсионного проекта «Вокзалы России» расскажут об истории вокзальных комплексов, познакомят с архитектурными особенностями вокзалов и помогут совершить путешествие во времени. Одно из главных преимуществ формата — возможность самостоятельного прослушивания в любое время суток. Для этого на вокзальном комплексе участнику аудиоэкскурсии предоставляется плеер с наушниками. Рассказ сопровождается навигационными подсказками, которые помогут сориентироваться на территории вокзалов.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи
Похожие туры из Сочи
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за один день: уникальное путешествие
Исследуйте красоту Сочи, открыв для себя Розу Хутор, Скайпарк и Олимпийский парк в комфортной обстановке
Адлер
Завтра
28 фев
29 фев
1 мар
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивный тур: Архитектурное наследие Сочи и его окрестностей
Погрузитесь в мир архитектурных шедевров Сочи, открывая тайны исторических зданий и храмов
на Платановой аллее в Сочи
Завтра
28 фев
2 мар
5 мар
6 444₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тайны двух порталов: история сухопутных и морских ворот Сочи
Отправиться в 50-е годы 20 века, к истокам самым красивых и загадочных объектов архитектуры Сочи
у ж/д вокзала Сочи
Сегодня
Завтра
28 фев
29 фев
7 000₽ за всё до 6 чел.