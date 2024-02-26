Аудиогид по вокзалу Сочи (круглосуточно)
Аудиоэкскурсия в Сочи

Погрузитесь в историю сочинского вокзала с аудиогидом, открывая его тайны в удобное для вас время

Ищете увлекательное занятие в Сочи? Предлагаем вам незабываемое путешествие по вокзалу Сочи с помощью аудиогида.

Эта полуторачасовая аудиоэкскурсия позволит вам самостоятельно исследовать великолепие сталинского ампира, узнать уникальные истории и факты о здании, которое является жемчужиной городской архитектуры. Вы сможете насладиться экскурсией в любое время, так как вокзал открыт круглосуточно.

Это идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт и предпочитает изучать новые места в индивидуальном темпе.

Ваш личный путеводитель в наушниках расскажет все самое интересное, не оставив без внимания ни одной детали. Подходит как для взрослых, так и для подростков старше 12 лет. Оплата производится на месте, что делает процесс бронирования максимально простым и удобным
Аудиогид по вокзалу Сочи (круглосуточно)
Аудиогид по вокзалу Сочи (круглосуточно)
Аудиогид по вокзалу Сочи (круглосуточно)
Ближайшие даты:
26
фев
27
фев
28
фев
29
фев
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3
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даты

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Прогуливаясь по вокзалу, вы оцените его великолепную архитектуру: белокаменное здание в стиле сталинского ампира с часовой башней высотой в 55 метров. Пока вы будете рассматривать фасады и интерьеры, голос в наушниках будет вас направлять и знакомить с интересными фактами.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия без гида с использованием представленного плеера и наушников
  • Остаток суммы нужно оплатить на вокзале (бизнес-зал на 1 этаже, зал пригородных касс)
  • На экскурсию можно прийти в любое удобное для вас время — вокзал открыт 24/7
  • Аудиоэкскурсия будет интересна взрослым и детям от 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на вокзале Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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