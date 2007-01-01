Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Экскурсия-поход к водопадам Сочи

Совершить треккинг к Ореховскому и Ажекскому водопадам и открыть мир реликтовых растений

Нас ждет горная Убыхия — край водопадов, реликтовых лесов и целебных родников! Во время похода мы доберемся до Ореховского и Ажекского водопадов, пройдем по следам аргонавтов и побываем на речных пляжах.

Вы ощутите слияние с природой Сочи и отдохнете душой и телом, несмотря на пройденные километры.
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи
Экскурсия-поход к водопадам Сочи

Что вас ожидает

Дорога к сочинским водопадам

Главная цель нашего похода — два красивейших водопада в окрестностях Сочи: 30-метровый Ореховский на реке Безуменка и труднодоступный красавец Ажек. В пути вы полюбуетесь кристальной водой реки Агва, выпьете целебной воды из родников и встретите реликтовые растения — самшит, рододендрон, тис, бук, колхидский падуб, лиан и папоротников. А в летне-осенний период искупаетесь в водопадах и откроете потрясающие речные пляжи.

От аргонавтов до убыхов

Природные красоты я дополню историями и преданиями этих мест. Вы услышите о легендарных аргонавтах, которые приплывали в район Колхиды. Познакомитесь с традициями, верованиями и социальным строем древнего народа убыхов, коренных жителей этих земель. И конечно, узнаете любопытные факты о сочинской природе.

В качестве бонуса после экскурсии я пришлю видеоролик с видами водопадов, снятый с квадрокоптера.

Организационные детали

  • Мы встретимся на ж/д вокзале Сочи или, если вы на своем автомобиле, возле Море-молла или в селе Пластунка
  • Возле водопада Ажек мы устроим привал. Перекус вам необходимо взять с собой, а я угощу вас домашним чаем.
  • Маршрут средней сложности (протяженность — 15 км в обе стороны), поэтому подойдет путешественникам с нормальной физической подготовкой и детям от 10 лет.
  • Проезд до начала тропы и вход в Национальный парк входят в стоимость экскурсии
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: ж/д вокзал Сочи или площадь Море-молла
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Денис
Денис
Здравствуйте, уважаемые гости! В городе Сочи я живу с рождения и знаю его как свои пять пальцев. После армии хотел стать военным психологом, закончил ВУЗ, получил диплом, но как-то не пошло, не моё это… Параллельно я занимался туризмом и с 2007 года стал работать инструктором на турбазе в Красной Поляне. Когда я увидел эмоции людей после посещения красивых мест, я понял, что хочу показать их всем, кто пожелает погрузиться в красоту Сочи и его окрестностей. По опыту работы я психолог, спасатель, гид-экскурсовод. Жду всех желающих на моих авторских экскурсиях.
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