Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сочи

Что вас ожидает

Дорога к сочинским водопадам

Главная цель нашего похода — два красивейших водопада в окрестностях Сочи: 30-метровый Ореховский на реке Безуменка и труднодоступный красавец Ажек. В пути вы полюбуетесь кристальной водой реки Агва, выпьете целебной воды из родников и встретите реликтовые растения — самшит, рододендрон, тис, бук, колхидский падуб, лиан и папоротников. А в летне-осенний период искупаетесь в водопадах и откроете потрясающие речные пляжи.

От аргонавтов до убыхов

Природные красоты я дополню историями и преданиями этих мест. Вы услышите о легендарных аргонавтах, которые приплывали в район Колхиды. Познакомитесь с традициями, верованиями и социальным строем древнего народа убыхов, коренных жителей этих земель. И конечно, узнаете любопытные факты о сочинской природе.

В качестве бонуса после экскурсии я пришлю видеоролик с видами водопадов, снятый с квадрокоптера.

Организационные детали