Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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«Космические» места Сочи

Погулять по центральным и тайным улочкам и отыскать следы визита первого космонавта планеты

Игорь
Игорь – Гид из Сочи
Вы узнаете, как и где провел отпуск после легендарного полета Юрий Гагарин, увидите его «зеленый автограф» и раскроете, какие важные решения советской космонавтики были приняты в Сочи.

А также постоите на взлетной полосе, посетите один из самых красивых 🤩 парков 🌳 города и пройдете по живописному Ривьерскому мосту.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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«Космические» места Сочи
«Космические» места Сочи

Что вас ожидает

Сочи и Гагарин
Многие из вас наверняка видели знаменитый «снимок в шляпе», напоминающий о двухнедельном визите Юрия Гагарина в Сочи в 1961 году. Я расскажу о своей встрече с ним и о том, почему этот день стал самым несчастным в моей жизни. А также раскрою, что космонавт подарил нашему городу, где он посадил кедр и почему «дорога к звездам» лежит через гору Ахун. Кроме того, проведу вас по самым живописным местам Сочи: Цветному бульвару, парку Ривьера и аллее Космонавтов.

Сочи с новой стороны
Вы увидите не только артефакты визита Гагарина, но и другие интересные нетуристические места. Так, я покажу дом с изображением Героя Советского Союза Виталия Попкова, дачу купца Хлудова и роддом, где появился на свет Нобелевский лауреат Андрей Гейм. Поделюсь, какое отношение к курорту имеет знаменитый Маэстро из фильма в «Бой идут одни старики», что можно найти в местных банях и почему Сочи считают родиной смартфонов.

Организационные детали

Экскурсия стартует и завершается в центре Сочи.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Гагарину
«Космические» места Сочи
«Космические» места Сочи
«Космические» места Сочи
«Космические» места Сочи
«Космические» места Сочи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Я тот самый редкий местный житель. В Сочи прожил более полувека, 40 из них проработал журналистом. Видел Гагарина, задавал вопросы Путину и даже ночевал в спальне Сталина. По образованию я историк, а за годы репортерской работы накопил массу необычных, интересных, забавных и трогательных фактов и деталей о городе. С радостью поделюсь ими с вами!
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