Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Сочи и Гагарин

Многие из вас наверняка видели знаменитый «снимок в шляпе», напоминающий о двухнедельном визите Юрия Гагарина в Сочи в 1961 году. Я расскажу о своей встрече с ним и о том, почему этот день стал самым несчастным в моей жизни. А также раскрою, что космонавт подарил нашему городу, где он посадил кедр и почему «дорога к звездам» лежит через гору Ахун. Кроме того, проведу вас по самым живописным местам Сочи: Цветному бульвару, парку Ривьера и аллее Космонавтов.

Сочи с новой стороны

Вы увидите не только артефакты визита Гагарина, но и другие интересные нетуристические места. Так, я покажу дом с изображением Героя Советского Союза Виталия Попкова, дачу купца Хлудова и роддом, где появился на свет Нобелевский лауреат Андрей Гейм. Поделюсь, какое отношение к курорту имеет знаменитый Маэстро из фильма в «Бой идут одни старики», что можно найти в местных банях и почему Сочи считают родиной смартфонов.

Организационные детали

Экскурсия стартует и завершается в центре Сочи.